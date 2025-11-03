ETV Bharat / health

ভাইৰেল জ্বৰে শৰীৰক কৰিছে দুৰ্বল ? এনে সময়ত কি কৰিলে পাব সুফল

ক্ৰমাৎ বতৰ সলনি হোৱাৰ ফলত ভাইৰেল জ্বৰ তেনেই সাধাৰণ হৈ পৰে ৷ এনে সময়ত শৰীৰে দুৰ্বল অনুভৱ কৰিলে আমি কি কৰা উচিত জানো আহক-

ভাইৰেল জ্বৰে শৰীৰক কৰিছে দুৰ্বল ? এনে সময়ত কি কৰিলে পাব সুফল (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 3, 2025 at 5:06 PM IST

5 Min Read
বতৰ সলনি হৈছে, শীতকাল লাহে লাহে ওচৰ চাপি আহিছে ৷ এই সময়ছোৱাত বহু লোক ভাইৰেল জ্বৰ আৰু চৰ্দিত আক্ৰান্ত হয় ৷ প্ৰায়ে ভাইৰাছজনিত জ্বৰ কমি যোৱাৰ পিছতো অত্যন্ত ভাগৰ আৰু দুৰ্বলতা অটুত থাকে ৷ এই অৱস্থা তেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ যথেষ্ট শক্তি ব্যয় কৰে, আৰু শৰীৰক সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ’বলৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷

কিছুমান ভাবে যে, এই ভাগৰ কেৱল জিৰণি ল’লেই নাইকিয়া হ’ব, কিন্তু যদিহে ইয়াক অবজ্ঞা হয় তেন্তে ই ক্ৰনিক ক্লান্তি চিনড্ৰমলৈ আগবাঢ়িব পাৰে ৷ এই অৱস্থাৰ পৰা সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ আৰু শক্তিৰ মাত্ৰা ভাল বজাই ৰাখিবলৈ খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীৰ কিছুমান ব্যৱস্থা তৎক্ষণাত গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷

এই খাদ্য পৰিৱৰ্তন কৰক

জ্বৰৰ সময়ত শৰীৰত ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি ১২, আইৰণ আদি অণুপুষ্টিকৰ উপাদানৰ যথেষ্ট অভাৱ হয় ৷ এই অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ বাদাম (আলমণ্ড, আখৰোট), সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি, আৰু ফল-মূল আদি খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ভিটামিন আৰু আইৰণৰ পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিলেও আৰোগ্য লাভৰ গতি ক্ষিপ্ৰ হয় ৷

  • পৰ্যাপ্ত আৰু মানসম্পন্ন নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰক

ভাইৰাছৰ পিছৰ ক্লান্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ পৰ্যাপ্ত, গভীৰ টোপনি (৭-৯ ঘণ্টা) হোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ টোপনিৰ মানদণ্ডও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ শোৱাৰ আগতে মোবাইল বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰক আৰু কোঠাটো আন্ধাৰ কৰি ৰাখক ৷ গভীৰ টোপনি হ’ল সেই সময়, যি সময়ত শৰীৰে নিজকে দ্ৰুতগতিত মেৰামতি কৰে আৰু শক্তি বজাই ৰখাত সহায় কৰে ৷

  • হাইড্ৰেচন আৰু ডিটক্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক

শৰীৰৰ পৰা ভাইৰাছৰ অৱশিষ্ট আৰু বিষাক্ত পদাৰ্থ উলিয়াই নিয়াৰ বাবে হাইড্ৰেচন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে জ্বৰ কমি যোৱাৰ পিছত কিছু সময়ৰ বাবে কুহুমীয়া পানী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ ইয়াৰ উপৰিও নেমুৰ পানী, শাক-পাচলিৰ চূপ, আৰু বনৌষধি চাহ (তুলসী, আদা) খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তৰল পদাৰ্থই আপোনাৰ পেশীবোৰ দ্ৰুতভাৱে সুস্থ হোৱাত সহায় কৰে ৷

  • লাহে লাহে ব্যায়াম আৰম্ভ কৰক আৰু মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক

জ্বৰ কমি যোৱাৰ লগে লগে কঠোৰ বা জোৰদাৰ ব্যায়ামৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ বৰঞ্চ লাইট ষ্ট্ৰেচিং, যোগাসন বা ঘৰৰ ভিতৰত ১৫ মিনিট খোজ কাঢ়িলে আৰম্ভ কৰক আৰু লাহে লাহে বৃদ্ধি কৰক ৷ ইয়াৰ উপৰিও এই সময়ত মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ধ্যান কৰক ৷ মানসিক চাপ কমালে শৰীৰৰ শক্তি আৰোগ্যৰ বাবে মুক্ত হয়, যাৰ ফলত দ্ৰুত আৰোগ্য লাভ কৰে ৷

  • ভাইৰেল জ্বৰৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি ?

১/ হাতৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখক

ভাইৰেল সংক্ৰমণ প্ৰথমে হাতৰ জৰিয়তে বিয়পিব পাৰে, কাৰণ দিনটোৰ ভিতৰত আপুনি বহু ঠাই স্পৰ্শ কৰে য’ত ভাইৰাছ থাকিব পাৰে ৷ নিয়মিতভাৱে চাবোন, হেণ্ড ৱাচৰ পানীৰে হাত ধোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ বাহিৰত থাকিলে পানী নাপালে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক ৷

২/ ভিৰ কৰা ঠাইবোৰ পৰিহাৰ কৰক

ভিৰ কৰা ঠাইত ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বিয়পিব পাৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত ৰাজহুৱা পৰিবহণ, বজাৰ আৰু অন্যান্য ভিৰ কৰা ঠাইলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ যাবলগীয়া হ’লে মাস্ক পৰিধান কৰক যাতে ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আশংকা কমি যায় ৷

৩/ স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক

আপোনাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হ’ব লাগে যাতে আপুনি ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে অধিক সংখ্যক ফল-মূল, সেউজীয়া শাক-পাচলি, ভিটামিন চি সমৃদ্ধ খাদ্য সামগ্ৰী, আৰু প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ আদা, তুলসী, মৌ, নেমু আদি ঘৰুৱা ঔষধেও ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে ৷

৪/ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাব লাগে

হাইড্ৰেচনৰ যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ শৰীৰক হাইড্ৰেট কৰি ৰখাটো ভাইৰাছজনিত জ্বৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সহায়ক হ’ব পাৰে ৷ গোটেই দিনটো ৮ৰ পৰা ১০ গিলাচ পানী খাব লাগে ৷ ইয়াৰ উপৰিও সতেজ ফলৰ ৰস আৰু চূপ সেৱনেও শৰীৰক শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ৷

৫/ জিৰণি লওক

ভাইৰেল জ্বৰৰ লক্ষণ দেখা দিলে প্ৰথমে শৰীৰক জিৰণি দিয়ক ৷ জিৰণি লৈ শৰীৰটো সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে আৰু আপুনি ভাল অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ টোপনিৰ সময় আৰু টোপনিৰ মানদণ্ডও ভাল হ’ব লাগে ৷ কমেও ৭-৮ ঘণ্টা শোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

৬/ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক

যদি আপুনি ভাইৰাছজনিত জ্বৰৰ লক্ষণ যেনে জ্বৰ, কাহ, ডিঙিৰ বিষ, বা শৰীৰৰ তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰিছে তেন্তে সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ কিছু সাৱধানতাৰ লগতে চিকিৎসকে দিয়া ঔষধ সেৱন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

