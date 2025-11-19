বিশ্ব COPD দিৱস: বিষাক্ত বায়ুৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে হাওঁফাওঁৰ এই ভয়াৱহ ৰোগৰ সম্ভাৱনা, ইয়াৰ পৰা বাচি থকাৰ উপায় কি

বিশ্ব COPD দিৱস: বিষাক্ত বায়ুৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে হাওঁফাওঁৰ এই ভয়াৱহ ৰোগৰ সম্ভাৱনা, ইয়াৰ পৰা বাচি থকাৰ উপায় কি
আজি বিশ্ব COPD দিৱস এই ৰোগে এগৰাকী ব্যক্তিৰ হাওঁফাওঁক সংক্ৰমিত কৰি উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা আৰু বুকুখন টান হোৱাৰ দৰে গুৰুতৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে-
Published : November 19, 2025 at 12:30 PM IST
আমি প্ৰায়ে ধূমপানক হাওঁফাওঁৰ ৰোগৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ বুলি গণ্য কৰোঁ, কিন্তু বাস্তৱ ইয়াতকৈ বহু বেছি জটিল ৷ কেৱল ভাৰততে নহয়, বিশ্বজুৰি COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা স্বাস্থ্য সংকটত পৰিণত হৈছে, আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ কেৱল চিগাৰেটৰ ধোঁৱাই নহয়, আমাৰ চৌপাশৰ বিষাক্ত বায়ুও ৷
২০২৫ চনৰ বিশ্ব চি অ’ পি ডি দিৱস উপলক্ষে বায়ুৰ গুণাগুণে আমাৰ হাওঁফাওঁৰ কেনে ক্ষতি কৰিছে সেয়া বুজাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আজি এই বিষয়ে এপ’ল’ হাস্পতালৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাস আৰু জটিল চিকিৎসা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ নিখিল মোডীৰ পৰা জানো আহক ৷
বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত হোৱা লোকচান
চিকিৎসকগৰাকীৰ মতে, দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰদূষিত বায়ু উশাহ ল’লে আমাৰ হাওঁফাওঁত স্থায়ী প্ৰদাহ হয় ৷ পিএম২.৫ আৰু পিএম১০ৰ দৰে মিহি কণা, বাহনৰ নিৰ্গমন, কাৰখানাৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, ঘৰত জৈৱবস্তু জ্বলোৱা (যেনে কাঠ, কয়লা, গোৱৰ) আটাইবোৰেই ক্ৰমান্বয়ে হাওঁফাওঁ দুৰ্বল কৰি পেলায় ৷
সমস্যাটো হ’ল এই ক্ষতি তৎক্ষণাত দেখা নাযায় যদিও সময়ৰ লগে লগে হাওঁফাওঁৰ ক্ষমতা কমি যায়, উশাহ লোৱাত কষ্ট বাঢ়ি যায় আৰু ব্যক্তিজন সহজে ভাগৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷
শীতকালত বায়ুৰ গুণাগুণ অৱনতি ঘটিলে হঠাতে চি অ’ পি ডিৰ অৱস্থা বেয়া হ’ব পাৰে ৷ এই সময়ত ৰোগীয়ে উশাহ-নিশাহ লোৱাত ইমানেই অসুবিধা পায় যে প্ৰায়ে জৰুৰীকালীন কক্ষত ভৰ্তি হ’বলগীয়া হয় ৷
চি অ’ পি ডি কেৱল ধূমপায়ীৰ ৰোগ নহয়
সাধাৰণ ভুল ধাৰণাটো হ’ল যে চি অ’ পি ডিয়ে কেৱল ধূমপায়ীসকলকহে আক্ৰান্ত কৰে, কিন্তু বাস্তৱতা বেলেগ ৷ ভাৰতত চি অ’ পি ডি ৰোগীৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশৰ কাৰণ হ’ল বায়ুৰ গুণাগুণ আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ ধোঁৱা ৷ ষ্ট’ভৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা, বায়ু চলাচলৰ অভাৱ বা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ এই সকলোবোৰেই চিগাৰেটৰ ধোঁৱাৰ দৰেই ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ অৰ্থাৎ চি অ’ পি ডি প্ৰতিৰোধ কৰাটো কেৱল ধূমপান এৰি দিয়াত সীমাবদ্ধ নহয়; পৰিষ্কাৰ আৰু নিৰাপদ বায়ুও ঠিক তেনেকুৱাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
কোনসকল লোকৰ বিপদ বেছি ?
কিছুমান বিশেষ গোট আছে যিবোৰ প্ৰদূষণৰ প্ৰতি অধিক দুৰ্বল:
- বয়োজ্যেষ্ঠসকল
- হাঁপানী বা দীৰ্ঘদিনীয়া কাহ ৰোগী
- দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে বাহিৰত কাম কৰা কৰ্মচাৰী
- শিশু আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা
- এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে প্ৰদূষিত বায়ু উশাহ ল’লে হাওঁফাওঁত অতিৰিক্ত হেঁচা পৰে, যাৰ ফলত ৰোগৰ অগ্ৰগতি ত্বৰান্বিত হ’ব পাৰে ৷
বিশুদ্ধ বায়ু কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
বিশ্ব চি অ’ পি ডি দিৱসৰ বাৰ্তা স্পষ্ট: আমি উশাহ লোৱা বায়ুৱেই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ চাবিকাঠি ৷ বায়ু পৰিষ্কাৰ নহ’লে হাওঁফাওঁৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটো অধিক কঠিন হৈ পৰে ৷ গতিকে এয়া কেৱল পৰিৱেশৰ বিষয় নহয়, জনস্বাস্থ্যৰ এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানও ৷
আমি কি কৰিব পাৰোঁ ?
চি অ’ পি ডিৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আশংকা হ্ৰাস কৰিবলৈ কেইবাটাও ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ ল’ব পাৰি:
- ঘৰত পৰিষ্কাৰ ৰন্ধন ইন্ধন (যেনে এল পি জি, বৈদ্যুতিক সঁজুলি) ব্যৱহাৰ কৰা
- প্ৰদূষিত দিনত মাস্ক পৰিধান
- বাহিৰত বহু সময় কটোৱাসকলৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা
- আমাৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া বৃদ্ধি আৰু ধোঁৱাৰ উৎস হ্ৰাস কৰা
- চৰকাৰী আৰু সম্প্ৰদায় পৰ্যায়ত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা
- আমি আমাৰ চাৰিওফালৰ বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিলেহে আমাৰ হাওঁফাওঁক সুৰক্ষা দিব পাৰো ৷
এই দিনটোৱে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে, হাওঁফাওঁৰ স্বাস্থ্য কেৱল আমাৰ ব্যক্তিগত আচৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, আমাৰ চৌপাশৰ বায়ুৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল ৷ প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাটো কেৱল পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাই নহয়, লাখ লাখ মানুহৰ হাওঁফাওঁক উন্নত ভৱিষ্যত দিয়াৰ কথাও ৷
