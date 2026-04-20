ডায়েবেটিছ সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সজাগতামূলক অভিযান

ডায়েবেটিছ সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সজাগতামূলক অভিযান
৪ সপ্তাহৰ এই অভিযানত ডায়েবেটিছৰ বিভিন্ন দিশৰ কথা আপুনি গম পাব । প্ৰচলিত ধাৰণাৰ পৰা গৱেষণা বা উদ্ভাৱনলৈ সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।
Published : April 20, 2026 at 4:06 PM IST
ভাৰত আজি একবিংশ শতিকাৰ এনে এটা সময়ত উপনীত হৈছে য'ত জনস্বাস্থ্যৰ বিভিন্ন ভাবুকি দেখা গৈছে । আজি ভাৰতত ১০ কোটিৰো অধিক লোক ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে । লাখ লাখ লোকে এই ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ গম নোপোৱাকৈয়ে আছে । যাৰ বাবে 'ডায়েবেটিছ মুক্ত ভাৰত'ৰ লক্ষ্যৰে দেশৰ আগশাৰীৰ সংবাদগোষ্ঠী 'ইটিভি ভাৰতে' আৰম্ভ কৰিছে এক বৃহৎ সজাগতামূলক অভিযান ।
বেংগালুৰুৰ উন্নত প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰা ওড়িশাৰ এজন সাধাৰণ কৃষকলৈ সকলো এই ৰোগৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে । কল্পনা কৰক ই কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে ?
ই হয়তো আড়ম্বৰপূৰ্ণ জীৱনশৈলীতে নিহিত হৈ নাথাকে; দৰিদ্ৰতা, পুষ্টিহীনতা, বংশগত, মানসিক চাপ, আনকি পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা এক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা । ডায়েবেটিছ এতিয়া কেৱল চহৰীয়া অঞ্চলৰ লোকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । সমগ্ৰ ভাৰততে যিকোনো পৰিৱেশত থকা লোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিছে ।
মুম্বাইত সচৰাচৰ চিকিৎসকসকলে আড়ম্বৰপূৰ্ণ যাতায়ত, ফাষ্ট ফুড আৰু কৰ্প'ৰেট মানসিক চাপে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি শৰীৰত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰে । কিন্তু পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত চহকী জীৱন-যাপন, খাদ্যই (মাখন, ক্ৰীম আৰু পৰিশোধিত ঘেঁহুৰে ভৰা) স্বাস্থ্যৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে বুলি সন্দেহ কৰে । ছত্তীশগড় আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত আকৌ কাহিনীবোৰ পৃথক । প্ৰধান খাদ্য সামগ্ৰী ধান আৰু আলু খেতিৰ ওপৰত কৃষি শ্ৰম বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছিল যদিও এতিয়া শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস পোৱাটোৱে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । ওড়িশাৰ জনজাতীয় জিলাসমূহত এসময়ত ডায়েবেটিছ বিৰল আছিল । এতিয়া খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন আৰু পৰম্পৰাগত খাদ্য ব্যৱস্থাৰ হ্ৰাসৰ ফলত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । ইফালে হিমাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰত (য'ত মানুহে দৈনিক একাধিক কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ে) আপাত দৃষ্টিত সক্ৰিয় জীৱনশৈলীৰ মাজতো ডায়েবেটিছ বৃদ্ধি পোৱাত চিকিৎসকসকল বিমোৰত পৰিছে । অৰ্থাৎ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত এই ৰোগৰ দ্বাৰা লোক চিকাৰ হ'ব পাৰে । সেয়ে অহা ৪ সপ্তাহত প্ৰতিখন ৰাজ্যত পৃথক পৃথক ঘটনা অন্বেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হ'ব ।
লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য
এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে নাগৰিকসকলক বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান, আগতীয়া সজাগতা আৰু ডায়েবেটিছ প্ৰতিৰোধ আৰু পৰিচালনাৰ ব্যৱহাৰিক সমাধানৰ বিষয়ে অৱগত কৰা । ইয়াৰ উদ্দেশ্যও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ: এই ৰোগ সম্পৰ্কে জনসাধাৰণৰ মাজত থকা ভয় আৰু অন্ধবিশ্বাস বা ভুল তথ্যৰ পৰা আঁতৰাই অনা । এই অভিযানবোৰ বিশেষজ্ঞৰ সাক্ষাৎকাৰ, তথ্য সমৃদ্ধ প্ৰতিবেদন, শিক্ষামূলক ভিডিঅ' আৰু সমগ্ৰ দেশৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনীৰ দ্বাৰা আগবঢ়াই নিয়া হ'ব । অৰ্থাৎ এই অভিযানে ভাৰতৰ ডায়েবেটিছ সংকটৰ ৰোডমেপ প্ৰস্তুতৰ প্ৰয়াস কৰিব ।
বিশেষজ্ঞৰ কণ্ঠ
ইটিভি ভাৰতে লক্ষ্য কৰিছে যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সংকটৰ বিষয়ে জানিবলৈ একমাত্ৰ উপায় হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি ৰোগীৰ পিছত ৰোগী পৰ্যবেক্ষণ কৰি অহা লোকসকলৰ কথা ভালদৰে শুনা । গতিকে আমাৰ অভিযানৰ এটা আকৰ্ষণীয় অংশ হ'ল চিকিৎসকৰ কণ্ঠ । যিসকল চিকিৎসকে দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰোগীক চাই বা পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰতিবেদন আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ ৰোগীসকলৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতা পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিছে ।
ডাঃ ভি মোহন হৈছে দেশৰ অন্যতম আগশাৰীৰ ডায়েবেট'লজিষ্ট হিচাপে পৰিচিত । দশক দশক ধৰি তেওঁ অধ্যয়ন কৰি আহিছে যে ভাৰতীয় লোকসকল কিয় জৈৱিকভাৱে আন বহু দেশৰ লোকতকৈ ডায়েবেটিছত অধিক আক্ৰান্ত হয় । তেওঁৰ কৰ্মৰাজিয়ে অভিযানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব - ভাৰতত ডায়েবেটিছক কিয় পৃথক ধৰণে ভবা হয় ? তাৰ পিছত আছে দক্ষিণ এছিয়াত লোকসকলৰ বিপাকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ পৰীক্ষা কৰি বছৰ বছৰ ধৰি সময় কটোৱা চিকিৎসক ডাঃ অনুপ মিশ্ৰ । তেওঁৰ দৰ্শনে এই ৰোগৰ বিষয়ে এটা প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাসক প্ৰত্যাহ্বান জনাব : যে ইয়াৰ দ্বাৰা কেৱল সেইসকল লোকহে আক্ৰান্ত হয় যিসকলৰ ওজন বেছি ।
এই অভিযানত আন এক কণ্ঠ হিচাপে দেখা যাব ফৰ্টিছৰ ডায়েবেটিছ ইণ্ডিয়া ২০২৬ৰ প্ৰগ্ৰেম চেয়াৰ ডাঃ সঞ্জয় ৰেড্ডীক । ৰেড্ডীয়ে দীৰ্ঘম্যাদী ডায়েবেটিছৰ ফলত আন আন স্বাস্থ্যজনিত জটিল সমস্যাৰ ভুগি থকা ৰোগীৰ সৈতে দৈনিক কথা পাতে । এই অভিযানত এআইজি হাস্পতালৰ ডাঃ ৰাকেশ কালাপালাৰ জৰিয়তে বিপাকীয় স্বাস্থ্য আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ মাজৰ সংযোগৰ বিষয়েও অন্বেষণ কৰা হ'ব । কালাপালা গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰ'লজী আৰু বিপাকীয় ৰোগৰ মাজৰ এক কুটিল সংযোগস্থলত আন্ত্ৰিক স্বাস্থ্য, মেদবহুলতা আৰু জিইআৰডিৰ দৰে অৱস্থাই ডায়েবেটিছৰ আশংকাৰ সৈতে কেনেকৈ ভুগি থাকে সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম গুৰুতৰ জটিল সমস্যা হ'ল ডায়েবেটিক ৰেটিনোপেথী, যিয়ে ৰেটিনাৰ সৰু সৰু ৰক্তবাহী নলীবোৰৰ ক্ষতি কৰে আৰু চিকিৎসা নকৰিলে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব পাৰে । এই ৰোগৰ এই দিশটো চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ চৈত্ৰা জয়দেৱে অন্বেষণ কৰিব ।
আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞসকলেও আন বিভিন্ন স্তৰত ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব । গুজৰাটত ডাঃ ভাগীৰথ চোলাংকিয়ে প্ৰায় ৩ দশকৰ ক্লিনিকেল অভিজ্ঞতাৰ সহায় লৈ ডায়েবেটিছক কেন্দ্ৰ কৰি থকা সাধাৰণ অন্ধবিশ্বাসবোৰক পোহৰলৈ আনে । ৰাজস্থানত ডায়েবেচিটি চলোৱা ডাঃ ৰাজেশ পাৰিখে ৰাজ্যত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বৃদ্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ টাইপ ১ আৰু টাইপ ২ ডায়েবেটিছ দুয়োটা ৰোগ ধৰা পৰিছে । ৰায়পুৰৰ ডাঃ অৰুণ কেডিয়াৰ দৰে বিশেষজ্ঞই এই পৰিৱৰ্তনৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ অন্বেষণ কৰে । এই বিশেষজ্ঞসকলে ভাৰতৰ ডায়েবেটিছৰ পৰিৱেশৰ বৌদ্ধিক মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব । প্ৰতিজন চিকিৎসকে এই ৰোগক অলপ পৃথক ধৰণে বাখ্যা কৰে: বংশগত, পুষ্টি, এণ্ডক্ৰাইন'লজী, গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰ'লজী বা জনস্বাস্থ্য ।
যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সকলোৱে বিচাৰে
প্ৰতিটো স্বাস্থ্য সংকটৰ এক মূল জনবিশ্বাস থাকে যাৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণে কল্পনা কৰে । ভাৰতৰ ডায়েবেটিছৰ বাবে সেই বিশ্বাস সাধাৰণ : ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিনে ? সমগ্ৰ দেশতে ক্লিনিক, স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মে 'ডায়েবেটিছ মুক্ত'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । বিজ্ঞাপনৰ পৰা বুজা যায় যে সঠিক খাদ্য পৰিকল্পনা, নিয়মীয়া ব্যায়াম আদিৰ দ্বাৰা এই ৰোগ নাইকিয়া হ'ব পাৰে । কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধিক সূক্ষ্মভাৱে ইয়াৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
টাইপ ২ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কিছুমানে কিছু সময়ৰ বাবে ঔষধ নোখোৱাকৈ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পাৰে । তথাপিও স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা আৰু নিৰাময় একে নহয় । অন্তৰ্নিহিত বিপাকীয় দুৰ্বলতা ৰৈ যায় । জীৱনশৈলী সলনি হ'লে ৰোগ পুনৰ ঘূৰি আহিব পাৰে । এই জটিল সত্যটোক উন্মোচন কৰি অভিযান আৰম্ভ হয় । আগশাৰীৰ ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞ আৰু এণ্ডক্ৰাইন'লজিষ্টসকলৰ সাক্ষাৎকাৰৰ দ্বাৰা এই বিষয়ে বিস্তৃত বাখ্যা আগবঢ়োৱা হ'ব যিয়ে হয়তো পাঠকক আচৰিত কৰি তুলিব ।
সৰু সৰু কাহিনীৰে ভৰা ভাৰত
ভাৰতবৰ্ষত ডায়েবেটিছৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় দিশটো হ'ল ইয়াৰ এটা আখ্যান নাথাকে । বৰঞ্চ ই সৰু সৰু কাহিনীৰ দৰে । ৰাজস্থানকে লওঁক, য'ত বিশদ তথ্য বিশ্লেষণে বয়স আৰু ভৌগোলিক অৱস্থানভেদে ডায়েবেটিছ কেনেকৈ ভিন্ন হয় সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰিব । দিল্লী, য'ত বৃদ্ধি পোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাই সুবিধা আৰু বিপাকীয় খৰচৰ মাজত আবদ্ধ নগৰীয়া জীৱনশৈলীৰ কাহিনী কয় । তাৰ পিছত বিজ্ঞানক আলোকিত কৰা মানৱ কাহিনীবোৰ । দক্ষিণ দিল্লীৰ 'বাজৰা ৰাণী' পল্লৱ উপাধ্যায় আছে যিয়ে ঘেঁহু আৰু চাউলৰ স্থানত বাজৰাক প্ৰাধান্য দিছিল আৰু তেওঁৰ 'HbA1c' নাটকীয়ভাৱে হ্ৰাস পোৱা দেখা পাইছিল । এজন আইটি পেছাদাৰী আছে যিয়ে এটা সাধাৰণ অভ্যাস গঢ়ি তুলিছে: গোটেই দিনটো কৰ্মস্থলীত বহি থকাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতি ঘণ্টাত অলপ অলপ খোজকঢ়া ।
ব্যক্তিগত কাহিনীৰ বাহিৰেও এই অভিযানে বৰ্তমানৰ বিজ্ঞানৰ গভীৰতালৈ যায় । আগশাৰীৰ বিশেষজ্ঞসকলে (বিখ্যাত ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞ, বেৰিয়াট্ৰিক চাৰ্জন আৰু গৱেষকসকলকে ধৰি) এনে প্ৰশ্নসমূহৰ সন্ধান কৰিব যিবোৰৰ ওপৰত বিজ্ঞানীসকলে নিজেই এতিয়াও গৱেষণা কৰি আছে :
- ভাৰতীয়সকল কিয় বংশগতভাৱে ডায়েবেটিছৰ অধিক চিকাৰ হয় ?
- শিশু আৰু যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দেহত কিয় এই ৰোগ ক্ৰমান্বয়ে ধৰা পৰিছে ?
- টাইপ ২ ডায়েবেটিছত মানসিক চাপে কি ভূমিকা পালন কৰে ?
- আন্ত্ৰিক স্বাস্থ্য বিপাকীয় ৰোগৰ সৈতে জড়িত নেকি ?
- ক্ষীণ ব্যক্তি আৰু পৰিকল্পিতভাৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা লোক কিয় ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হয় ?
কিছুমান গৱেষকে এতিয়া কমকৈ পৰিচিত এটা দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে, যাক কেতিয়াবা টাইপ ৫ ডায়েবেটিছ বুলিও কোৱা হয় । যি ক্ষীণ ব্যক্তিৰ পুষ্টিহীনতা আৰু বিপাকীয় পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে জড়িত । এই ৰোগে যেন আমি এসময়ত বিশ্বাস কৰা কু-সংস্কাৰৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । ডায়েবেটিছ আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা যেনে ফেটি লিভাৰ, উচ্চ ৰক্তচাপ, হাৰ্ট এটেকৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়েও চিকিৎসকে আলোচনা কৰে ।
যদি ডায়েবেটিছ শিৰোনাম হয়, তেন্তে প্ৰিডায়েবেটিছ হৈছে অতিৰিক্ত সাৰাংশ যিয়ে সমগ্ৰ কাহিনীটো সলনি কৰিব পাৰে । ভাৰতত প্ৰায় ১৩.৬ কোটি প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক প্ৰিডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হৈছে । বেছিভাগৰে কোনো লক্ষণ দেখা নাযায় । কিন্তু ইও সেই পৰ্যায় য'ত প্ৰতিৰোধ সৰ্বাধিক সম্ভৱপৰ । অভিযানৰ এক মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে পাঠকসকলক এই অদৃশ্য দিশটো বুজিবলৈ সহায় কৰা: ইয়াৰ অৰ্থ কি, ইয়াক আগতীয়াকৈ কেনেকৈ ধৰা পেলাব পাৰি আৰু কি সৰল জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনে ৰোগটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিকশিত হোৱাৰ আগতেই বন্ধ কৰিব পাৰে ।
খাদ্য হৈছে সাংস্কৃতিক পাৰ্থক্য
ভাৰতৰ দৰে খাদ্য আৰু স্বাস্থ্যৰ জটিলতাৰ উদাহৰণ খুব কম দেশত আছে । ইয়াত খাদ্য কেৱল পুষ্টি নহয়, পৰিচয়, ভূগোল, ধৰ্ম, ইতিহাসো । পঞ্জাবত মাখন সমৃদ্ধ ব্যঞ্জন খোৱা হয় । উত্তৰ প্ৰদেশত পেৰা আৰু জিলাপিৰ দৰে মিঠাইৰ গুৰুত্ব আছে । দক্ষিণৰ ব্যঞ্জনত প্ৰায়ে চাউলক প্ৰাধান্য দিয়া হয় । সমগ্ৰ দেশতে দৈনিক আহাৰত ঘেঁহুৰ ৰুটীৰ আধিপত্য আছে । তথাপিও পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ সৈতে এসময়ত ডায়েবেটিছৰ হাৰ উল্লেখযোগ্যভাৱে কম আছিল । কি সলনি হ'ল ? এই অভিযানে সেই ৰূপান্তৰ পৰ্যালোচনা কৰে । মহাৰাষ্ট্ৰত বাজৰা ভিত্তিক খাদ্যৰ পুনৰ উত্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৰমাৰৰ দৰে ঔষধি বনৌষধিৰ সন্ধানলৈকে আমাৰ সাংবাদিকসকলে পৰম্পৰাগত খাদ্য আধুনিক বিপাকীয় বিজ্ঞানৰ সৈতে কেনেকৈ পৃথক সেয়া অন্বেষণ কৰিব । আনকি বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা 'ডায়েবেটিছ ৰুটী'ৰ দৰে সাধাৰণ বিষয়ৰ ওপৰতো অনুসন্ধান কৰা হ'ব । ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰশ্নটো হ'ল: সাংস্কৃতিক খাদ্যৰ পৰম্পৰাক পৰিত্যাগ কৰাতকৈ খাপ খুৱাব পাৰিনে ?
শেহতীয়া বছৰবোৰত হোৱা অন্যতম পৰিঘটনা হৈছে শিশু আৰু যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত ডায়েবেটিছৰ বৃদ্ধি । জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । কিন্তু গৱেষকসকলে জৈৱিক প্ৰশ্নসমূহো অন্বেষণ কৰি আছে । পিতৃ-মাতৃৰ অভ্যাসে সন্তানৰ বিপাকীয় স্বাস্থ্যক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰেনে ? কিছুমান গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে আনকি পিতৃৰ ধঁপাত সেৱনেও এপিজেনেটিক পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মত ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । যদি সেইটো সঁচা, তেন্তে ডায়েবেটিছ এক প্ৰজন্মৰ বিষয় হৈ পৰে ।
সমাধানৰ সন্ধান
এই সমস্যাটোৰ জটিলতা সত্ত্বেও আশা ৰেঙনি দেখা যায় । সমগ্ৰ ভাৰততে চিকিৎসক, গৱেষক, যোগ সাধক, আয়ুৰ্বেদিক বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য কৰ্মীসকলে সমাধানৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছে । কিছুমানে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে বিশেষ ব্যায়াম ৰুটিনত স্থান দিছে । আন কিছুমানে যোগক বিপাকীয় ভাৰসাম্যৰ আহিলা হিচাপে অন্বেষণ কৰে । আন কিছুমানে বনৌষধি চিকিৎসা, আধুনিক ঔষধ আৱিষ্কাৰ বা ব্যক্তিগত শৰীৰৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট নিখুঁত পুষ্টি পৰিকল্পনাৰ অনুসন্ধান কৰে । মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী যুৱ বিজ্ঞানী প্ৰিয়ংশু নেমাই আনকি ডায়েবেটিছৰ নতুন চিকিৎসাৰ সন্ধানৰ বাবে কম্পিউটেচনেল ড্ৰাগ ডিচকভাৰী আৰু ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট'মিক্স ব্যৱহাৰ কৰিছে । চিকিৎসালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে, সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈকে সকলোতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে ।
ভাৰতত ডায়েবেটিছৰ কাহিনী এতিয়াও শেষ হোৱা নাই । আচলতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়বোৰ হয়তো এতিয়াও আপোনাৰ দৰে পাঠকে পঢ়িবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে যিয়ে আপোনাক সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰিব ।
