১৯ বছৰ ধৰি এই ভয়াৱহ ৰোগৰ সৈতে যুঁজিছে প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে, সপ্তাহত পাঁচ দিন কৰা হয় ডায়েলাইছিছ, জানক কিয় ?

গুৰু প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে বিগত ১৯-২০ বছৰ ধৰি ভুগি আছে Polycystic Kidney Disease ত ৷ যাৰ ফলত নিয়মীয়াকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে ডায়েলাইছিছ ৷

Premanand Maharaj Has Been Battling Polycystic Kidney Disease for 20 Years: Know Its Symptoms and Treatment
১৯ বছৰ ধৰি এই ভয়াৱহ ৰোগৰ সৈতে যুঁজিছে প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে, সপ্তাহত পাঁচ দিন কৰা হয় ডায়েলাইছিছ, জানক কিয় ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 15, 2025 at 11:45 PM IST

5 Min Read
স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে ২ অক্টোবৰৰ পৰা নিয়মীয়া পদযাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পৰা নাই প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে ৷ যদিও আশ্ৰমে তেওঁৰ স্বাস্থ্য সুস্থ বুলি নিশ্চিত কৰিছে আৰু সীমিত ভিত্তিত ভক্তক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে, তথাপিও তেওঁক জিৰণি ল’ব পৰাকৈ তেওঁৰ পুৱাৰ পদযাত্ৰাসমূহ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে ৷

শেহতীয়াকৈ প্ৰখ্যাত আধ্যাত্মিক গুৰু প্ৰেমানন্দ মহাৰাজৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে, যাৰ বাবে সপ্তাহৰ সাতোটা দিনেই ডায়েলাইছিছ কৰিবলগা হৈছে ৷ তেওঁ প্ৰায় ১৯-২০ বছৰ ধৰি পলিচিষ্টিক কিডনী ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত নিয়মিত ডায়েলাইছিছ কৰে ৷ বৰ্তমান তেওঁৰ অৱস্থা ভাল হৈছে আৰু আগৰ দৰেই সপ্তাহত পাঁচ দিন ডায়েলাইছিছ কৰি আছে ৷

বৃক্ক বিকল হ’লে ডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজন হয়, কিয়নো ই তেজৰ পৰা আৱৰ্জনা আৰু অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থ ফিল্টাৰ কৰে ৷ ডায়েলাইছিছ অবিহনে সম্পূৰ্ণ বৃক্ক বিকল হোৱা লোকসকলে জীৱন সংকটজনক অৱস্থাৰ সন্মুখীন হয় ৷ প্ৰেমানন্দ মহাৰাজ ২০০৬ চনৰ পৰা পলিচিষ্টিক কিডনী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে ৷ ইয়াৰ বাবেই তেওঁ প্ৰায় ১৯ বছৰ ধৰি ডায়েলাইছিছ কৰি আছে ৷

আজি 'শাৰীৰিক স্বাস্থ্য' ত আমি ডায়েলাইছিছৰ বিষয়ে তথা বিশ্বজুৰি কিমানজনে ডায়েলাইছিছ গ্ৰহণ কৰি আছে সেইবিষয়ে আলোচনা কৰিম ৷

পলিচিষ্টিক কিডনী ডিজিজ মানে কি ?

নেশ্যনেল কিডনী ফাউণ্ডেশ্যনৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰেমানন্দ জী মহাৰাজৰ পলিচিষ্টিক কিডনী ডিজিজ (PKD) হৈছে এক জিনীয় বিকাৰ, যাৰ ফলত বৃক্কত তৰল পদাৰ্থৰে ভৰা চিষ্টৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইয়াৰ ফলত বৃক্ক ডাঙৰ হৈ ক্ৰমান্বয়ে কাৰ্যক্ষমতা কমি যায়, যাৰ ফলত বৃক্ক বিকল হোৱা আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ দৰে গুৰুতৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হয় ৷

লক্ষণ

পলিচিষ্টিক কিডনী ৰোগৰ লক্ষণসমূহ হ’ল পেটৰ বিষ, উচ্চ ৰক্তচাপ, প্ৰস্ৰাৱত তেজ ৷ ইয়াৰ ফলত আন অংগ যেনে যকৃততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ চিকিৎসাৰ বাবে উচ্চ ৰক্তচাপ, বিষ, সংক্ৰমণৰ দৰে জটিলতাসমূহ পৰিচালনা কৰাটো জড়িত হৈ থাকে ৷ ইয়াৰ উপৰিও দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হয়, ডায়েলাইছিছ বা বৃক্ক বিকল হ’লে বৃক্ক সংৰোপণকে ধৰি ৷

ডায়েলাইছিছ মানে কি ?

নেচনেল কিডনী ফাউণ্ডেশ্যনৰ তথ্য অনুসৰি যদি কোনো ব্যক্তিৰ কিডনীৰ কাম সঠিকভাৱে নহয়, তেন্তে ডায়েলাইছিছ বা কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ বৃক্কৰ কাম হ’ল তেজৰ পৰা আৱৰ্জনা আৰু বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱা, যিবোৰ তাৰ পিছত প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে নিৰ্গত হয় ৷ ইউৰিয়া, ক্ৰিয়েটিনিন, এচিডৰ দৰে পেলনীয়া পদাৰ্থ ফিল্টাৰ কৰি উলিয়াই দিয়ে ৷ ডায়েলাইছিছেও এই কামটো কৰে যাতে শৰীৰটো সঠিকভাৱে কাম কৰি থাকে ৷

কোনবোৰ ব্যক্তিক ডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজন ?

যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ বৃক্কৰ কাৰ্যক্ষমতা শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হয় বা প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিবলৈ ধৰে তেতিয়া তেওঁ জীয়াই থাকিবলৈ ডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ ডায়েবেটিছ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ আদিৰ বাবেই বৃক্ক বিকল হৈ পৰে ৷

ডায়েলাইছিছৰ অৰ্থ হ’ল অৱস্থাটো গুৰুতৰ নেকি ?

হয়, ডায়েলাইছিছ হৈছে বৃক্কৰ শেষ পৰ্যায়ৰ ৰোগত বা বৃক্কৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পালে ব্যৱহাৰ কৰা চিকিৎসা ৷ বৃক্ক বিকল হৈ ডায়েলাইছিছ নকৰিলে ইউৰিয়াৰ দৰে বিষাক্ত পদাৰ্থ তেজত জমা হ’বলৈ ধৰে, ক্ৰমান্বয়ে শৰীৰত বিষাক্ত হৈ পৰে ৷ চিকিৎসা অবিহনে কিছুদিন বা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ’ব পাৰে ৷

বিশ্বজুৰি কিমানজন লোক ডায়েলাইছিছ কৰি আছে ?

ডায়েলাইছিছ অতি সাধাৰণ চিকিৎসাত পৰিণত হৈছে ৷ বিশ্বজুৰি ২০ লাখতকৈ অধিক লোক ডায়েলাইছিছ বা কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ জৰিয়তে বৃক্কৰ ৰোগত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ ডায়েলাইছিছ দুটা ধৰণে কৰা হয়:

  • হিম’ডায়েলাইছিছ
  • পেৰিটনিয়াল ডায়েলাইছিছ

ভাৰতত সাধাৰণতে হিম’ডায়েলাইছিছ কৰা হয় ৷ প্ৰেমানন্দ মহাৰাজৰ হিম’ডায়েলাইছিছো কৰা হয় ৷ গতিকে, হিমোডায়েলাইছিছ কি জানো আহক ৷

হিমোডায়েলাইছিছ মানে কি ?

এই পদ্ধতিটোৱেই আটাইতকৈ সাধাৰণ পদ্ধতি ৷ যন্ত্ৰ এটাই তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে ৷ যন্ত্ৰটোৱে বাহুৰ এটা শিৰাৰ পৰা তেজ উলিয়াই লয় ৷ এই তেজ ডায়েলাইজাৰ নামৰ কৃত্ৰিম বৃক্কৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, যিয়ে অশুদ্ধি আঁতৰায় ৷ তাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ কৰা তেজখিনি পুনৰ শৰীৰলৈ ঘূৰাই অনা হয় ৷

কেতিয়া হিমোডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজন হয় ?

বেছিভাগ মানুহেই সপ্তাহত তিনিবাৰকৈ ডায়েলাইছিছ চেণ্টাৰত এই চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰে ৷ কিছুমানে ঘৰতে কৰিবলৈও বাছি লয়, যাৰ বাবে দৈনিক বা সপ্তাহত কেইবাবাৰো প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমানন্দ মহাৰাজৰ আশ্ৰমত এই ব্যৱস্থা ৷ তেওঁক সপ্তাহত প্ৰায় পাঁচবাৰ ডায়েলাইছিছৰ প্ৰয়োজন হয় ৷

