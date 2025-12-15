ETV Bharat / health

বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আমি কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ?

বায়ু প্ৰদূষণ এতিয়া কেৱল 'হাওঁফাওঁৰ সমস্যা' সৃষ্টি কৰাই নহয় ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় ৯০% মৃত্যুৰ কাৰণ অসংক্ৰামক ৰোগ যেনে হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক ইত্যাদিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে-

AIR POLLUTION
বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আমি কেনেধৰণৰ মাস্ক পৰিধান কৰা উচিত ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 15, 2025 at 11:44 AM IST

4 Min Read
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা "ষ্টেট অৱ গ্ল'বেল এয়াৰ ২০২৫" প্ৰতিবেদনে এক আচৰিত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে: বায়ু প্ৰদূষণ বিশ্বজুৰি লাখ লাখ অকাল মৃত্যুৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এই বায়ু প্ৰদূষণ এতিয়া কেৱল “হাওঁফাওঁৰ সমস্যা” সৃষ্টি কৰাই নহয় ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় ৯০% মৃত্যুৰ কাৰণ অসংক্ৰামক ৰোগ (Air Pollution Health Effects), যেনে হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক, দীৰ্ঘদিনীয়া হাওঁফাওঁৰ ৰোগ আৰু হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান বায়ু প্ৰদূষণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে ৷ প্ৰদূষণৰ ফলত চকুৰ জ্বলন, চকুৰ মৃদু বিষ, গধুৰ উশাহ-নিশাহৰ অনুভূতি হয় ৷ গতিকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে মানুহে মাস্ক পৰিধান কৰা উচিত ৷ কিন্তু এতিয়া আপুনি হয়তো ভাবিছে যে প্ৰদূষণৰ বাবে কোনখন মাস্ক সৰ্বোত্তম, কিয়নো ভুল মাস্কে প্ৰায়েই বিপদত পেলায় ৷ ভালকৈ ডিজাইন কৰা মাস্কে উশাহ লোৱাৰ সময়ত বায়ুৰ কণিকাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে আপোনাৰ হাওঁফাওঁক সুৰক্ষা দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে ৷

মাস্ক কিনাৰ সময়ত এইবোৰ কথা মনত ৰাখিব

প্ৰদূষণ সুৰক্ষাৰ বাবে সৰ্বোত্তম মাস্ক বাছি লোৱাৰ আগতে আচলতে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া বুজাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ’ল পৰিশোধনৰ কাৰ্যক্ষমতা ৷ এখন ভাল মাস্কে পিএম২.৫ৰ দৰে মিহি কণাবোৰ ফিল্টাৰ কৰিব পাৰে, যিবোৰ হাওঁফাওঁ আৰু তেজৰ সোঁতত প্ৰৱেশ কৰিব পৰাকৈ সৰু ৷ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ’ল ছীলিং ৷ উচ্চ পৰিশোধন কাৰ্যক্ষমতা থকা মাস্ক এখনৰ মাজেৰে বায়ু প্ৰৱেশ কৰিলে অকাৰ্যকৰী হৈ পৰে ৷

প্ৰদূষণ সুৰক্ষাৰ মাস্ক

বিভিন্ন মাস্কে বিভিন্ন মাত্ৰাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ৷ প্ৰদূষণৰ বাবে উত্তম মাস্ক বাছি লওঁতে এইটোৱে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কাপোৰৰ মাস্ক দেখাত ষ্টাইলিছ হ’ব পাৰে, কিন্তু ই সাধাৰণতে চহৰ প্ৰদূষণত উপস্থিত থকা মিহি কণাবোৰ ফিল্টাৰ কৰি উলিয়াই নিদিয়ে ৷ ধূলিৰ বাবে উপযোগী, কিন্তু বায়ু প্ৰদূষণৰ দৰে গুৰুতৰ সমস্যাৰ বাবে নহয় ৷ চাৰ্জিকেল মাস্কে অলপ বেছি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে যদিও তথাপিও মুখত ঢিলা হয় ৷

বেলেগ ফালৰ পৰা বায়ু প্ৰদূষণ আহিব পাৰে বাবে PM2.5 ৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে ৷ N95, KN95, আৰু FFP2ৰ দৰে শ্বাসযন্ত্ৰক আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ ই উচ্চ পৰিশোধন আৰু এটা snug ফিট প্ৰদান কৰে ৷ সঠিকভাৱে পিন্ধিলে এই মাস্কসমূহে ৯৫ শতাংশ পৰ্যন্ত মিহি কণা বন্ধ কৰিব পাৰে ৷

কোনখন মাস্ক সৰ্বোত্তম ?

যিসকল লোকে ব্যস্ত পথত সময় কটায় বা ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে N95 বা FFP2 শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বেছিকৈ লাভৱান হয় ৷ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা থকা লোকসকলে—যেনে হাঁপানী, এলাৰ্জী বা চাইনাছৰ সংবেদনশীলতা—উচ্চ গ্ৰেডৰ মাস্ক, যেনে N99 ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰায়ে তাৎক্ষণিক সকাহ পায় ৷ এইবোৰে আৰু সৰু সৰু কণাবোৰক আঁতৰাই পেলায় ৷ ইয়াৰ উপৰিও উন্নত শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ক্ষমতা থকা মাস্ক যেনে FFP2 মাস্কে ভাল কাম কৰে কাৰণ ই বায়ু প্ৰবাহৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে ৷

বৰ্ধিত প্ৰদূষণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে যদিও শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা থকাসকলে নিশ্চিতভাৱে মাস্ক পিন্ধিব লাগে ৷ বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে মাস্ক পৰিধান কৰক, আৰু ভাল মানৰ মাস্ক বাছি ল’বলৈ চেষ্টা কৰক ৷ একাধিক দিন একেটা মাস্ক পৰিধান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷

ইয়াৰোপৰি, বায়ু প্ৰদূষণ বেছি থকা সময়ত বাহিৰলৈ ওলাব নাযাব ৷ এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ঘৰৰ খিৰিকী-দৰ্জা বন্ধ ৰাখক ৷ লগতে অত্যাধিক পানী সেৱনৰ লগতে ভিটামিন আৰু এণ্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল আৰু শাক-পাচলি খাওক ৷

