ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰদূৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত !

ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰদূৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত !
ৰাছিয়াত চলিব ধৰিছে ক'ভিড সদৃশ পৰিস্থিতি, ৰাছিয়াত কেইবাখনো চিকিৎসালয় বন্ধ ঘোষণা ৷
By ANI
Published : October 5, 2026 at 9:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাছিয়াত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন প্ৰক্ৰিয়া ৷ দেশখনত নতুনকৈ প্ৰৱেশ কৰা নাগৰিকক পৃথককৈ ৰখা হৈছে ৷ বিমান বন্দৰৰ পৰা বা বাছেৰে যোৱা মানুহক পৰিয়ালৰ সৈতে লগ হ'বলৈ দিয়া নাই চিকিৎসকে ৷ ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা যোৱা লোকক পৃথককৈ ৰখা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, বিশ্বজুৰি পুনৰ মহামাৰী প্লেগ (Plague) ৰোগৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ক'ভিড মহামৰীতকৈও অধিক ভয়াৱহ প্লেগ বেমাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা বিয়পিছে বুলি বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ যাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ২০০ জনৰো অধিক লোকক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ ৰাছিয়াৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়ক কোৱাৰেণ্টাইন জ'ন হিচাবে ঘোষণা কৰি বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে ৷
JUST IN: 🇷🇺 Russian health authorities have placed hundreds of people in quarantine after a deadly virus leaked from a lab. Several hospitals have also been shut down and placed under quarantine.— BRICS News (@BRICSinfo) October 5, 2026
ঘটনা অনুসৰি, ৰাছিয়াৰ ছাইবেৰিয়াৰ এটা প্লেগ বেমাৰ প্ৰতিষেধক গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই মহামাৰী বিয়পিছে বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ৰাছিয়াৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম TASS-এ দাবী কৰা অনুসৰি, সেই গৱেষণা কেন্দ্ৰত কৰ্মত এগৰাকী মহিলা গৱেষকৰ প্লেগ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ৷
চিএনএন সংস্থাই দাবী কৰা অনুসৰি, ছাইবেৰিয়াৰ ইৰকুটস্ক(Irkutsk) প্ৰাদেশত থকা প্লেগ ৰোগ প্ৰতিষেধক গৱেষণা কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছিল অচিন ৰোগ ৷ ইতিমধ্যে সেই ৰোগক প্লেগ বুলি দাবী কৰিছে ৷ চিএনএন-এ দাবী কৰা অনুসৰি, বৰ্তমান ইৰকুটস্ক (Irkutsk) আৰু ছেলেখ'ভ (Shelekhov) চহৰত কোনো কঠোৰ নীতি নিয়ম জাৰি কৰা নাই ৷
এলস্কি ছেয়দেনভে চিএনএনক জনোৱা মতে, লেবত কৰ্মৰত এগৰাকী ২৮ বছৰীয়া মহিলাগৰাকী সম্ভৱত প্লেগ বেমাৰত আক্ৰন্ত হৈছিল ৷ ইফালে মহামাৰী প্লেগক লৈ স্থানীয় লোকসলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
স্থানীয় লোকে চিএনএনক জনোৱা মতে, ছেলেখ'ভ (Shelekhov) চিকিৎসা কেন্দ্ৰত কমে ২০০ৰো অধিক লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে নজৰ ৰাখিছে ৷ তেওঁলোক সেই লেবত কৰ্মৰত আছিল ৷
ঘটনাৰ প্ৰায় ৫-৭ দিনৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে, আনফালে ৰাছিয়াৰ ছাইবেৰিয়া প্ৰান্তৰ ভিন্ন চহৰত লক ডাউনৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি একাংশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে দাবী কৰিছে ৷
প্লেগ ৰোগ কি ?
প্লেগ (Plague)হৈছে ইয়েৰচিনিয়া পেষ্টিচ (Yersinia pestis) নামৰ এক অতি সংক্ৰমিত বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হোৱা এক মাৰাত্মক ৰোগ ৷ এই ৰোগটো ঘাইকৈ বনৰীয়া এন্দুৰ, কেৰ্কেটুৱা বা আন সৰু সৰু স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ পৰা মানুহৰ শৰীৰলৈ বিয়পে ৷
মানুহৰ শৰীৰত এই বেক্টেৰিয়াই প্ৰৱেশ কৰিলে তীব্ৰ জ্বৰ, মূৰৰ বিষ আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ গ্ৰন্থিবোৰ ফুলি উঠি অসহ্য বিষ হয় । সময়মতে চিকিৎসা নকৰিলে প্লেগ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় ৷ ই ক'ভিডতকৈ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত আৰু প্ৰাণঘাতক বুলি বিবেচিত ৷
প্লেগ ৰোগৰ উৎপত্তি, মৃত্যুৰ সংখ্যা
প্লেগ বেমাৰে বিশ্বত কেইবাবাৰো ভয়ংকৰ মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৷ ৫৪১ খ্ৰীষ্টাব্দত বাইজেণ্টাইন সাম্ৰাজ্যত (বৰ্তমান ইউৰোপ আৰু মধ্য প্ৰাচ্য)ত প্লেগ ৰোগ প্ৰথম ধৰা পৰিছিল ৷ য'ত ১.৫ কোটিৰ পৰা ১০ কোটি মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
একেদৰে ১৩৪৬-৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দ এই মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা ইমানেই আছিল যে ই সমগ্ৰ ইউৰোপৰ প্ৰায় ৩০% ৰ পৰা ৬০% জনসংখ্যাৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ ঠিক একেদৰে ১৮৯৬-১৯২০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত প্লেগ ৰোগে আটাইতকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল, য'ত প্ৰায় ১ কোটিৰ পৰা ১.২ কোটি মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি চৰকাৰী তথ্যত পোৱা যায় ৷
লগতে পঢ়ক: কৰ্কট কাণ্ড কোষ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাবলৈ এআই প্ৰযুক্তি