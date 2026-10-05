ETV Bharat / health

ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰদূৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত !

ৰাছিয়াত চলিব ধৰিছে ক'ভিড সদৃশ পৰিস্থিতি, ৰাছিয়াত কেইবাখনো চিকিৎসালয় বন্ধ ঘোষণা ৷

plague sparks fears in Russia
ৰাছিয়াত ক'ভিড মহামাৰীতকৈ ভয়াবহ মহামাৰী ৰোগৰ প্ৰদূৰ্ভাব (ANI)
author img

By ANI

Published : October 5, 2026 at 9:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰাছিয়াত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন প্ৰক্ৰিয়া ৷ দেশখনত নতুনকৈ প্ৰৱেশ কৰা নাগৰিকক পৃথককৈ ৰখা হৈছে ৷ বিমান বন্দৰৰ পৰা বা বাছেৰে যোৱা মানুহক পৰিয়ালৰ সৈতে লগ হ'বলৈ দিয়া নাই চিকিৎসকে ৷ ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা যোৱা লোকক পৃথককৈ ৰখা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, বিশ্বজুৰি পুনৰ মহামাৰী প্লেগ (Plague) ৰোগৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ক'ভিড মহামৰীতকৈও অধিক ভয়াৱহ প্লেগ বেমাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা বিয়পিছে বুলি বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ যাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ২০০ জনৰো অধিক লোকক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ ৰাছিয়াৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়ক কোৱাৰেণ্টাইন জ'ন হিচাবে ঘোষণা কৰি বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে ৷

ঘটনা অনুসৰি, ৰাছিয়াৰ ছাইবেৰিয়াৰ এটা প্লেগ বেমাৰ প্ৰতিষেধক গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই মহামাৰী বিয়পিছে বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ৰাছিয়াৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম TASS-এ দাবী কৰা অনুসৰি, সেই গৱেষণা কেন্দ্ৰত কৰ্মত এগৰাকী মহিলা গৱেষকৰ প্লেগ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ৷

চিএনএন সংস্থাই দাবী কৰা অনুসৰি, ছাইবেৰিয়াৰ ইৰকুটস্ক(Irkutsk) প্ৰাদেশত থকা প্লেগ ৰোগ প্ৰতিষেধক গৱেষণা কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছিল অচিন ৰোগ ৷ ইতিমধ্যে সেই ৰোগক প্লেগ বুলি দাবী কৰিছে ৷ চিএনএন-এ দাবী কৰা অনুসৰি, বৰ্তমান ইৰকুটস্ক (Irkutsk) আৰু ছেলেখ'ভ (Shelekhov) চহৰত কোনো কঠোৰ নীতি নিয়ম জাৰি কৰা নাই ৷

sparks plague fears in Russia
ৰাছিয়াত ক'ভিড মহামাৰীতকৈ ভয়াবহ মহামাৰী ৰোগৰ প্ৰদূৰ্ভাব, (ETV Bharat Assam)

এলস্কি ছেয়দেনভে চিএনএনক জনোৱা মতে, লেবত কৰ্মৰত এগৰাকী ২৮ বছৰীয়া মহিলাগৰাকী সম্ভৱত প্লেগ বেমাৰত আক্ৰন্ত হৈছিল ৷ ইফালে মহামাৰী প্লেগক লৈ স্থানীয় লোকসলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

স্থানীয় লোকে চিএনএনক জনোৱা মতে, ছেলেখ'ভ (Shelekhov) চিকিৎসা কেন্দ্ৰত কমে ২০০ৰো অধিক লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে নজৰ ৰাখিছে ৷ তেওঁলোক সেই লেবত কৰ্মৰত আছিল ৷

ঘটনাৰ প্ৰায় ৫-৭ দিনৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে, আনফালে ৰাছিয়াৰ ছাইবেৰিয়া প্ৰান্তৰ ভিন্ন চহৰত লক ডাউনৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি একাংশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে দাবী কৰিছে ৷

প্লেগ ৰোগ কি ?

প্লেগ (Plague)হৈছে ইয়েৰচিনিয়া পেষ্টিচ (Yersinia pestis) নামৰ এক অতি সংক্ৰমিত বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হোৱা এক মাৰাত্মক ৰোগ ৷ এই ৰোগটো ঘাইকৈ বনৰীয়া এন্দুৰ, কেৰ্কেটুৱা বা আন সৰু সৰু স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ পৰা মানুহৰ শৰীৰলৈ বিয়পে ৷

plague sparks fears in Russia
ৰাছিয়াত প্লেগ মহামাৰী (ETV Bharat Assam)

মানুহৰ শৰীৰত এই বেক্টেৰিয়াই প্ৰৱেশ কৰিলে তীব্ৰ জ্বৰ, মূৰৰ বিষ আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ গ্ৰন্থিবোৰ ফুলি উঠি অসহ্য বিষ হয় । সময়মতে চিকিৎসা নকৰিলে প্লেগ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় ৷ ই ক'ভিডতকৈ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত আৰু প্ৰাণঘাতক বুলি বিবেচিত ৷

প্লেগ ৰোগৰ উৎপত্তি, মৃত্যুৰ সংখ্যা

প্লেগ বেমাৰে বিশ্বত কেইবাবাৰো ভয়ংকৰ মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৷ ৫৪১ খ্ৰীষ্টাব্দত বাইজেণ্টাইন সাম্ৰাজ্যত (বৰ্তমান ইউৰোপ আৰু মধ্য প্ৰাচ্য)ত প্লেগ ৰোগ প্ৰথম ধৰা পৰিছিল ৷ য'ত ১.৫ কোটিৰ পৰা ১০ কোটি মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

একেদৰে ১৩৪৬-৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দ এই মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা ইমানেই আছিল যে ই সমগ্ৰ ইউৰোপৰ প্ৰায় ৩০% ৰ পৰা ৬০% জনসংখ্যাৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ ঠিক একেদৰে ১৮৯৬-১৯২০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত প্লেগ ৰোগে আটাইতকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল, য'ত প্ৰায় ১ কোটিৰ পৰা ১.২ কোটি মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি চৰকাৰী তথ্যত পোৱা যায় ৷

লগতে পঢ়ক: কৰ্কট কাণ্ড কোষ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাবলৈ এআই প্ৰযুক্তি

TAGGED:

মহামাৰী প্লেগ ৰোগ
ৰাছিয়া
ছাইবেৰিয়া
ৰাছিয়াত মহামাৰী প্লেগ
PLAGUE SPARKS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.