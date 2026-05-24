ভিটামিন-খনিজ পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ আনাৰসে প্ৰতিৰোধ কৰে বহুকেইটা ৰোগ
গ্রীষ্ম প্রবাহৰ সময়ত আনাৰসে কেনেদৰে শক্তি যোগায় ? জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : May 24, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 3:11 PM IST
গুৱাহাটী : বিভিন্ন ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ ভঁৰাল আনাৰসৰ আছে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা । এইবিধ ফলত ভিটামিন 'চি'ৰ উপৰিA আন বহুতো খনিজ পদার্থ পোৱা যায় । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী উপলব্ধ । সেইবাবে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প্রবাহৰ সময়ত এনে ধৰণৰ ফল গ্ৰহণৰ পাছত শৰীটোৱে সতেজ অনুভৱ কৰে । এনে ফল খোৱাৰ কিছু সময় পাছতেই শৰীৰটোৱে কাম কৰিবলৈ শক্তি পায় ।
কি কি উপাদান আছে ?
আনাৰসত ভিটামিন 'এ', 'বি', 'চি','ই', 'কে'ৰ উপৰি প্ৰ'টিন, চর্বি, ফাইবাৰ, কার্বোহাইড্রেট, কেলছিয়াম, পটাছিয়াম, ছেলেনিয়াম, ছ'ডিয়াম, ওমেগা ৩, ওমেগা ৬ ফেটী এচিড, তাম, আয়ৰণ, এমাইনো এচিড, মেংগানিজ, ফছফৰাছ আদি শৰীৰৰ প্রয়োজনীয় উপাদান পোৱা যায় । এইবোৰ উপাদানৰ উপৰি ব্রোমিলেইন উপলব্ধ । এইবিধ উপাদানে প্র'টিনক অধিক খাদ্য হজমত সহায় কৰে । ব্ৰ’মেলিনে শৰীৰক অতিৰিক্ত প্রদাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।
পুষ্টিৰে সমৃদ্ধ:
আনাৰসত থকা মেংগানিজ, তাম, ভিটামিন-বি ৬ আৰু চি-ৰ দৰে পুষ্টিয়ে হাড় শক্তিশালী কৰে । তদুপৰি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । লগতে ক্ষত নিৰাময় আৰু শক্তি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷
হজমত সহায় কৰে :
আনাৰসৰ ৰসত থকা ব্ৰোমেলাইনে খাদ্য় হজম কৰাত সহায় কৰে ৷ ডায়েৰিয়া সৃষ্টিকাৰী বেক্টেৰিয়াৰ পৰাও সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ যিসকলৰ অন্ত্ৰৰ সমস্য়া আছে তেওঁলোকে আনাৰসৰ ৰস খালে উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷ আনাৰসত উপসব্ধ প্ৰাকৃতিক এনজাইম ব্ৰ’মেলিনে পাচনত সহায় কৰে । ব্ৰ’মেলিনে প্ৰ’টিন ভাঙি পেলোৱাত সহায় কৰা লগতে পেটফুলা আৰু বদহজমৰ দৰে পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ পৰাও উপশম লাভ কৰিব পাৰি ।
ছালৰ বাবে উপকাৰী:
ছালখন মসৃণ হোৱাৰ উপৰি উজ্জ্বলো হয় । এইবিধ ফলত থকা 'চি' ভিটামিনে কলাজেনক প্ৰসাৰিত কৰা বাবে ছালখনক বলিৰেখা আৰু বয়স বৃদ্ধিৰ লক্ষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । সেইবাবে এইবিধ ফল খাব লাগে ।
হাড় শক্তিশালী কৰি :
হাড়ৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাৰ বাবে আনাৰসত মেংগানিজ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় । নিয়মিতভাৱে মেংগানিজযুক্ত এইবিধ ফল খালে অষ্টিঅ’পৰোছিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।
খালী পেটত নাখাব :
খালী পেটত আনাৰস নোখোৱাটোৱে মংগলজনক । ইয়াৰ পৰিৱর্তে আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছত খালে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা নাথাকে । যদিহে ফলবিধ খোৱাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ সমস্যাই গা কৰি উঠিছে তেতিয়াহ'লে শীঘ্ৰে বিষয়টো চিকিৎসকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগে ।
- আনাৰসত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এণ্টি-অক্সিডেন্ট আছে । সেইবাবে ফ্রী-ৰেডিকেলে সহজে ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে
- নিয়মীয়াকৈ নির্দিষ্ট পৰিমাণৰ আনাৰস খালে হৃদৰোগ, হাঁপানী, সন্ধি প্রদাহ, অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ, কোলন কেন্সাৰ, ৰিউমিটয়েড আর্থ্রাইটিছ আদি হোৱাৰ আশংকা ভালেখিনি হ্রাস পায়
- বয়স বৃদ্ধিৰ বাবে হোৱা দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যাও প্ৰতিৰোধ কৰে
- আনাৰসত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পটাছিয়াম থাকে । ইয়াৰ বিপৰীতে ছ'ডিয়াম একেবাৰে কম পৰিমাণে থাকে বাবে ফলবিধে হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে
- ইয়াত থকা উপাদানে ষ্ট্ৰ'কৰ আশংকাও হ্রাস কৰে
- ফলবিধে কিডনী বা বৃক্কত পাথৰ জমা হোৱাত বাধা প্রদান কৰে
- ইউৰিক এচিড আদি নষ্ট কৰিব পাৰে আনাৰসৰ বিভিন্ন উপাদানে
- প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:নিয়মীয়াকৈ জামু খালে প্ৰতিৰোধ হয় ৰোগ, শৰীৰে লাভ কৰে পুষ্টি
ভিটামিন 'চি' কিয় বেছিকৈ খাব নালাগে ?