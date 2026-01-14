কি হয় CRPS ৰোগ ? যাৰ সৈতে যুঁজিছে অভিনেত্ৰী অৰ্চনা পুৰাণে

কি হয় CRPS ৰোগ ? যাৰ সৈতে যুঁজিছে অভিনেত্ৰী অৰ্চনা পুৰাণে
অভিনেত্ৰী অৰ্চনা পুৰাণ সিঙে CRPS নামৰ এক বিৰল অৱস্থাত ভুগি আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ পুত্ৰ আয়ুষ্মান ছেঠীয়ে ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক-
Published : January 14, 2026 at 3:04 PM IST
শেহতীয়াকৈ বলীউড আৰু টিভিৰ এগৰাকী সুপৰিচিত অভিনেত্ৰী অৰ্চনা পুৰাণ সিংক লৈ খবৰ ওলাইছে ৷ সম্প্ৰতি গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকী ৷ তেওঁৰ পুত্ৰ আয়ুষমান ছেঠীয়ে এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
আয়ুষ্মানে, প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁৰ মাতৃ কমপ্লেক্স ৰিজিঅ’নেল পেইন চিণ্ড্ৰম (CRPS) নামৰ এক বিৰল অৱস্থাত আক্ৰান্ত ৷ এই অৱস্থাত স্থায়ী আৰু অসহ্যকৰ বিষৰ সৃষ্টি হয় ৷ খবৰ অনুসৰি অৰ্চনাৰ অৱস্থা ভাঙি যোৱাৰ পিছত আৰম্ভ হৈছিল ৷ এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা অনুৰাগীৰ মাজত চৰ্চাৰ সৃষ্টি হৈছে এই ৰোগ কিয় হয় তথা ইয়াৰ কোনো প্ৰতিকাৰ আছেনে নে নাই ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি চি আৰ পি এছ কি এই বিষয়েই জানিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক-
চি আৰ পি এছ কি ?
কমপ্লেক্স ৰিজিঅ’নেল পেইন চিণ্ড্ৰম (CRPS) হৈছে এক বিৰল আৰু অত্যন্ত বিষাদজনক অৱস্থা যিয়ে সাধাৰণতে শৰীৰৰ এটা অংশ—যেনে হাত, ভৰি, হাতৰ তলুৱা বা ভৰিৰ আঙুলিত আক্ৰান্ত কৰে ৷ আঘাত ভাল হোৱাৰ পিছতো ৰোগীয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া, অসহ্যকৰ বিষ অনুভৱ কৰে ৷ এই বিষ শাৰীৰিক আঘাতৰ তীব্ৰতাতকৈ বহু বেছি আৰু ই ৰোগীৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু দৈনন্দিন কাম-কাজত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
এই অৱস্থা দুবিধ:
প্ৰথম প্ৰকাৰ (RSD): কোনো ৰোগ বা আঘাত হ’লে এই ৰোগ হয়, কিন্তু স্নায়ুৰ প্ৰত্যক্ষ ক্ষতি নহয় ৷ আগতে ইয়াক ‘ৰিফ্লেক্স চিম্পেথেটিক ডিষ্ট্ৰফি’ বুলি কোৱা হৈছিল ৷
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ (causalgia): আঘাতৰ বাবে স্নায়ুবোৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’লে এই ৰোগ হয় ৷
চি আৰ পি এছৰ মূল লক্ষণ
সাধাৰণতে আঘাত বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ ৪ৰ পৰা ৬ সপ্তাহৰ পিছত চি আৰ পি এছৰ লক্ষণ আৰম্ভ হয় ৷ এই লক্ষণসমূহৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে:
- অনবৰতে জ্বলা-পোৰা, ছুৰীৰে আঘাত কৰা বা আক্ৰান্ত অংশত অসহ্যকৰ আভ্যন্তৰীণ বিষ ৷
- সামান্য সংস্পৰ্শ বা বায়ুৰ সৈতেও তীব্ৰ বিষ অনুভৱ হয় ৷
- আক্ৰান্ত হোৱা অংশখিনি ৰঙা, নীলা বা শেঁতা হৈ পৰা দেখা যায় ৷
- ছালৰ উষ্ণতা সলনি হয় (কেতিয়াবা অতি গৰম, কেতিয়াবা ঠাণ্ডা) ৷আক্ৰান্ত অংশত ফুলা আৰু ইয়াক লৰচৰ কৰাত অসুবিধা হোৱা ৷
- পাতল বা চিকচিকিয়া যেন লগা ছাল ৷
- নখ বা চুলিৰ বৃদ্ধিৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন ৷
এই ৰোগ কিয় আৰু কোনসকল লোকৰ হয় ?
এই ৰোগৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে কেন্দ্ৰীয় আৰু পেৰিফেৰেল স্নায়ুতন্ত্ৰৰ কোনো বিকাৰ বা প্ৰদাহৰ ফলত ইয়াৰ সৃষ্টি হয় ৷
৯০% ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ হয় কোনো আঘাতৰ পিছত, যেনে হাড় ভঙা, অস্ত্ৰোপচাৰ, মচলা, পোৰা, বা কাটি যোৱা ৷ কেতিয়াবা, বেছি টান কাষ্ট প্ৰয়োগ কৰিলেও স্নায়ুত হেঁচা পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ইয়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
কোনবোৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত বিপদৰ আশংকা অধিক ?
এই ৰোগে শিশুতকৈ প্ৰাপ্তবয়স্ক (বিশেষকৈ ৪০ বছৰৰ ওপৰৰ) বেছিকৈ আক্ৰান্ত কৰে ৷ অৱশ্যে পুৰুষতকৈ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখা যায় ৷
বিপদজনক কাৰক
ডায়েবেটিছ বা ধূমপানে স্নায়ু দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে, যাৰ ফলত আঘাতৰ পিছত সুস্থ হোৱাটো অধিক কঠিন হৈ পৰে ৷হাঁপানী বা অন্যান্য অটোইম্যুন ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ আশংকা অধিক ৷ কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ জিনীয় হ’ব পাৰে ৷
উৎস
https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/complex-regional-pain-syndrome
লগতে পঢ়ক