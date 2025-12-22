ETV Bharat / health

ভুল ভংগীমাত খোজকঢ়া বা বহাৰ অভ্যাস আছে নেকি ? হ’ব পাৰে ডাঙৰ লোকচান

আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি বেয়া ভংগীমা আৰু স্কোলিঅ’ছিছৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক-

Orthopedic Spine Specialist Explains: Can Poor Posture Cause Scoliosis? Separating Myths from Facts
ভুল ভংগীমাত খোজকঢ়া বা বহাৰ অভ্যাস আছে নেকি ? হ'ব পাৰে ডাঙৰ লোকচান
আপুনি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পায় যে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে আপোনাক বহি থকাৰ সময়ত পিঠিখন পোন কৰি ৰাখিব লাগে আৰু খোজ কঢ়াৰ সময়ত আপোনাৰ ভংগীমাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কয় ৷ লগতে কুঁজৰাই বহা, কান্ধ দুটা কুঁজৰাই ৰখা আৰু ডিঙিটো পোন কৰি ৰাখিবলৈ আমাক কয় ৷ এই ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় কাৰণ বেয়া ভংগীমাই আমাৰ হাড় বিশেষকৈ আমাৰ মেৰুদণ্ডৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ইহঁতৰ আকৃতি বিকৃত হৈ স্থায়ীভাৱে হাড়ৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে বেয়া ভংগীমাৰ ফলত স্কোলিঅ’ছিছ (Scoliosis)হ’ব পাৰে নেকি ? জনাই দিও যে স্কোলিঅ’ছিছ হৈছে এক চিকিৎসাজনিত অৱস্থা ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি বেয়া ভংগীমা আৰু স্কোলিঅ’ছিছৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক ৷ অধিক জানিবলৈ আমি এপ’ল’ হাস্পতালৰ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা ক্ৰীড়া আঘাত বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিষেক বৈশ্যৰ সৈতে এটি বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিলো ৷ তেওঁ সমস্যা সন্দৰ্ভত কি ক’লে জানো আহক-

স্কোলিঅ’ছিছ মানে কি ?

স্কোলিঅ’ছিছ হৈছে এনে এক চিকিৎসাজনিত অৱস্থা, য’ত মেৰুদণ্ড পোন হৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে কাষৰ আৰু বক্ৰ হৈ S বা C আকৃতিত ভাজ খাই যায় ৷ এই অৱস্থা কিশোৰ-কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখা যায় যদিও ই কেঁচুৱা, শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰতো আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত কান্ধ আৰু নিতম্ব অসমান দেখা যায়, এক ফালৰ কান্ধ অধিক অসমান দেখা যায় ৷ সৰু সৰু বক্ৰতা নিৰাপদ হ’লেও গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত বিষ, উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা আৰু সীমিত গতিবিধিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷

বেয়া ভংগীমাই স্কোলিঅ’ছিছৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নে ?

বেয়া ভংগীমাই স্কোলিঅ’ছিছৰ সৃষ্টি নকৰে যদিও এন চি বি আইৰ এক প্ৰতিবেদনে নিশ্চিত কৰিছে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া ভংগীমাই স্কোলিঅ’ছিছৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা বেয়া কৰিব পাৰে ৷ যিসকলৰ ইতিমধ্যে স্কোলিঅ’ছিছ হৈছে, তেওঁলোকৰ ভংগীমা বেয়া হ’লে বিষ, অস্বস্তি বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু পেশীৰ কাৰ্য্যত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই অৱস্থা জিনীয় হ’ব পাৰে বা কৈশোৰ কালত বিকশিত হ’ব পাৰে ৷

স্কোলিঅ’ছিছৰ লক্ষণ

স্কোলিঅ’ছিছ হ’লে দেখা দিব পৰা কিছুমান সাধাৰণ লক্ষণ হ’ল-

  • কঁকালৰ বিষ
  • ভংগীমাৰ পৰিৱৰ্তন
  • পিছফালে এটা দৃশ্যমান বক্ৰতা
  • নিতম্ব আৰু কান্ধ অসমান
  • উশাহ লোৱাত অসুবিধা

স্কোলিঅ’ছিছ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে ?

বিশেষজ্ঞসকলে আপোনাক স্কোলিঅ’ছিছৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিব পাৰে ৷ সাধাৰণতে ৰোগীৰ অৱস্থা অনুসৰি চিকিৎসা কৰা হয় ৷ কিন্তু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰি স্কোলিঅ’ছিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে, যেনে-

  • ধূমপান সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰক ৷ কেন্সাৰ, হৃদৰোগ, আৰু বহুতো গুৰুতৰ ৰোগ আদি বহুতো গুৰুতৰ ৰোগৰ বাবে ধূমপান এক বিপদজনক কাৰক ৷
  • জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰক, যেনে সুস্থ ওজন বজাই ৰখা, ভংগীমা উন্নত কৰা, আৰু দৈনিক ষ্ট্ৰেচিং ব্যায়াম কৰা ৷ বিশেষজ্ঞসকলে নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ দ্বাৰা স্কোলিঅ’ছিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ৷
  • ইতিমধ্যে স্কোলিঅ’ছিছত আক্ৰান্তসকলে শাৰীৰিক চিকিৎসা ল’ব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত ভংগীমা, গতিবিধি উন্নত হয় আৰু ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ৷
  • যদি স্কোলিঅ’ছিছৰ ফলত বিষ হয় তেন্তে চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ঔষধ খাব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত বিষ কম হোৱাই নহয় দৈনন্দিন কাম-কাজো সহজ হৈ পৰিব ৷
  • বহু ক্ষেত্ৰত যদি স্কোলিঅ’ছিছ বেছি বেয়া হয় তেন্তে চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে ৷ অৱশ্যে এয়া সম্পূৰ্ণ ডাক্তৰৰ সিদ্ধান্ত ৷

উপসংহাৰ

স্কোলিঅ’ছিছ নামৰ চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ ফলত হাড়বোৰ বক্ৰ হৈ পৰে ৷ হাড়ৰ বক্ৰতা লৈ জীয়াই থকাটো অতি কঠিন হ’ব পাৰে ৷ এই অৱস্থাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সঠিক ভংগীমা বজাই ৰাখিব লাগে, নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰিব লাগে আৰু ওজন বৃদ্ধিৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ তদুপৰি যদি কোনোবাই কিশোৰ বয়সত স্কোলিঅ’ছিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তেন্তে ভৱিষ্যতে নিজৰ জীৱনশৈলীত ভাল অভ্যাস গ্ৰহণ কৰি এই অৱস্থাটো পৰিচালনা কৰিব পাৰে ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

