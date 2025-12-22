ভুল ভংগীমাত খোজকঢ়া বা বহাৰ অভ্যাস আছে নেকি ? হ’ব পাৰে ডাঙৰ লোকচান
আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি বেয়া ভংগীমা আৰু স্কোলিঅ’ছিছৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক-
আপুনি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পায় যে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে আপোনাক বহি থকাৰ সময়ত পিঠিখন পোন কৰি ৰাখিব লাগে আৰু খোজ কঢ়াৰ সময়ত আপোনাৰ ভংগীমাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কয় ৷ লগতে কুঁজৰাই বহা, কান্ধ দুটা কুঁজৰাই ৰখা আৰু ডিঙিটো পোন কৰি ৰাখিবলৈ আমাক কয় ৷ এই ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় কাৰণ বেয়া ভংগীমাই আমাৰ হাড় বিশেষকৈ আমাৰ মেৰুদণ্ডৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ইহঁতৰ আকৃতি বিকৃত হৈ স্থায়ীভাৱে হাড়ৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে বেয়া ভংগীমাৰ ফলত স্কোলিঅ’ছিছ (Scoliosis)হ’ব পাৰে নেকি ? জনাই দিও যে স্কোলিঅ’ছিছ হৈছে এক চিকিৎসাজনিত অৱস্থা ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি বেয়া ভংগীমা আৰু স্কোলিঅ’ছিছৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক ৷ অধিক জানিবলৈ আমি এপ’ল’ হাস্পতালৰ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা ক্ৰীড়া আঘাত বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিষেক বৈশ্যৰ সৈতে এটি বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিলো ৷ তেওঁ সমস্যা সন্দৰ্ভত কি ক’লে জানো আহক-
স্কোলিঅ’ছিছ মানে কি ?
স্কোলিঅ’ছিছ হৈছে এনে এক চিকিৎসাজনিত অৱস্থা, য’ত মেৰুদণ্ড পোন হৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে কাষৰ আৰু বক্ৰ হৈ S বা C আকৃতিত ভাজ খাই যায় ৷ এই অৱস্থা কিশোৰ-কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখা যায় যদিও ই কেঁচুৱা, শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰতো আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত কান্ধ আৰু নিতম্ব অসমান দেখা যায়, এক ফালৰ কান্ধ অধিক অসমান দেখা যায় ৷ সৰু সৰু বক্ৰতা নিৰাপদ হ’লেও গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত বিষ, উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা আৰু সীমিত গতিবিধিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
বেয়া ভংগীমাই স্কোলিঅ’ছিছৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নে ?
বেয়া ভংগীমাই স্কোলিঅ’ছিছৰ সৃষ্টি নকৰে যদিও এন চি বি আইৰ এক প্ৰতিবেদনে নিশ্চিত কৰিছে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া ভংগীমাই স্কোলিঅ’ছিছৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা বেয়া কৰিব পাৰে ৷ যিসকলৰ ইতিমধ্যে স্কোলিঅ’ছিছ হৈছে, তেওঁলোকৰ ভংগীমা বেয়া হ’লে বিষ, অস্বস্তি বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু পেশীৰ কাৰ্য্যত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই অৱস্থা জিনীয় হ’ব পাৰে বা কৈশোৰ কালত বিকশিত হ’ব পাৰে ৷
স্কোলিঅ’ছিছৰ লক্ষণ
স্কোলিঅ’ছিছ হ’লে দেখা দিব পৰা কিছুমান সাধাৰণ লক্ষণ হ’ল-
- কঁকালৰ বিষ
- ভংগীমাৰ পৰিৱৰ্তন
- পিছফালে এটা দৃশ্যমান বক্ৰতা
- নিতম্ব আৰু কান্ধ অসমান
- উশাহ লোৱাত অসুবিধা
স্কোলিঅ’ছিছ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে ?
বিশেষজ্ঞসকলে আপোনাক স্কোলিঅ’ছিছৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিব পাৰে ৷ সাধাৰণতে ৰোগীৰ অৱস্থা অনুসৰি চিকিৎসা কৰা হয় ৷ কিন্তু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰি স্কোলিঅ’ছিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে, যেনে-
- ধূমপান সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰক ৷ কেন্সাৰ, হৃদৰোগ, আৰু বহুতো গুৰুতৰ ৰোগ আদি বহুতো গুৰুতৰ ৰোগৰ বাবে ধূমপান এক বিপদজনক কাৰক ৷
- জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰক, যেনে সুস্থ ওজন বজাই ৰখা, ভংগীমা উন্নত কৰা, আৰু দৈনিক ষ্ট্ৰেচিং ব্যায়াম কৰা ৷ বিশেষজ্ঞসকলে নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ দ্বাৰা স্কোলিঅ’ছিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ৷
- ইতিমধ্যে স্কোলিঅ’ছিছত আক্ৰান্তসকলে শাৰীৰিক চিকিৎসা ল’ব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত ভংগীমা, গতিবিধি উন্নত হয় আৰু ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ৷
- যদি স্কোলিঅ’ছিছৰ ফলত বিষ হয় তেন্তে চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ঔষধ খাব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত বিষ কম হোৱাই নহয় দৈনন্দিন কাম-কাজো সহজ হৈ পৰিব ৷
- বহু ক্ষেত্ৰত যদি স্কোলিঅ’ছিছ বেছি বেয়া হয় তেন্তে চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে ৷ অৱশ্যে এয়া সম্পূৰ্ণ ডাক্তৰৰ সিদ্ধান্ত ৷
উপসংহাৰ
স্কোলিঅ’ছিছ নামৰ চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ ফলত হাড়বোৰ বক্ৰ হৈ পৰে ৷ হাড়ৰ বক্ৰতা লৈ জীয়াই থকাটো অতি কঠিন হ’ব পাৰে ৷ এই অৱস্থাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সঠিক ভংগীমা বজাই ৰাখিব লাগে, নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰিব লাগে আৰু ওজন বৃদ্ধিৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ তদুপৰি যদি কোনোবাই কিশোৰ বয়সত স্কোলিঅ’ছিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তেন্তে ভৱিষ্যতে নিজৰ জীৱনশৈলীত ভাল অভ্যাস গ্ৰহণ কৰি এই অৱস্থাটো পৰিচালনা কৰিব পাৰে ৷
