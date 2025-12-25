শীতকালত খাদ্য তালিকাত ৰাখেনে কমলাৰ ৰস ? লুকাই আছে অনেক উপকাৰিতা
কমলাৰ ৰস খালে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় আৰু ভাইৰেল সংক্ৰমণৰ পৰাও হাত সাৰি থাকিব পাৰি ৷ আজি কমলাৰ ৰসৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক-
Published : December 25, 2025 at 5:04 PM IST
শৰীৰটোক বেমাৰ-আজাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাটো খুবেই জৰুৰী ৷ বিশেষকৈ ফল, শাক-পাচলিত থকা ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থই শৰীৰক পুষ্টি প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে ৷ সেয়েহে, বিশেষজ্ঞসকলে বতৰৰ ফল আৰু পাচলি খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ বতৰৰ ফলৰ বিষয়ে ক'লে, এতিয়া কমলাৰ বতৰ ৷ কমলাৰ ৰসে শৰীৰক বহুতো উপকাৰ সাধন কৰে ৷ কমলাৰ ৰস খালে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় আৰু ভাইৰেল সংক্ৰমণৰ পৰাও হাত সাৰি থাকিব পাৰি ৷ আজি কমলাৰ ৰসৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক-
ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ
কমলাৰ ৰস খালে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ৷ শীতকালত কম পানী খালে ৰক্ত সঞ্চালনৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে ৷ যিসকল লোকৰ ইতিমধ্যে উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোক এইকেইটা দিনত সাৱধান হোৱা উচিত ৷ কমলাত থকা পেকটিন, ফ্লেভোনইডৰ দৰে পুষ্টিবোৰে উচ্চ ৰক্তচাপৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ৷
হৃদৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস
কমলাৰ ৰস খোৱাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকাও হ্ৰাস হয় ৷ কমলাই বেয়া কলেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত, যদি আপুনি আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে আপুনি কমলা ৰসক আপোনাৰ আহাৰৰ অংশ কৰিব পাৰে ৷
ৰক্তহীনতা দূৰ
কমলাৰ ৰসত ভিটামিন-এ, চি আৰু আইৰণ যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে ৷ ইয়াক সেৱন কৰিলে হিম'গ্লোবিনৰ স্তৰ বৃদ্ধি হয় ৷ নিয়মীয়া কমলা ৰস খোৱাটোৱে ৰক্তহীনতাৰ সমস্যাও আঁতৰ কৰে ৷
পেটৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ
কমলাৰ ৰস পেটৰ বাবেও যথেষ্ট উপকাৰী ৷ ইয়াত থকা আঁহে পাচন তন্ত্ৰক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাৰ লগতে ডায়েৰিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ৰেম্পৰ দৰে সমস্যাও দূৰ হয় ৷
শক্তিশালী হয় ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা
দৈনিক কমলাৰ ৰস খোৱাৰ ফলত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয় ৷ কমলা ৰসত ভিটামিন-চি আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট অতি ভাল পৰিমাণত থাকে, এই সংক্ৰমণে শৰীৰক যিকোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰে ৷ এই ৰস সেৱনে চৰ্দি- জ্বৰ আদিৰ দৰে সমস্যাৰ পৰাও সুৰক্ষা দিয়ে ৷
ওজন হ্ৰাস
যদি আপুনি ওজন হ্ৰাস কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি কমলাৰ ৰস গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াত থকা আঁহে আপোনাৰ পেট দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ভৰ্তি ৰাখে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ভোক কম হয় ৷যাৰ ফলত আপুনি ওজন হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷
সুস্থ দৃষ্টিশক্তি
এই ৰস চকুৰ বাবেও যথেষ্ট উপকাৰী ৷ ইয়াত ভিটামিন-এ পোৱা যায়, যিয়ে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ৷ তদুপৰি, যিকোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ পৰা চকুক সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কমলাৰ ৰস অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে ঔষধ
ফোলেট এই ৰসত যথেষ্ট ভাল পৰিমাণত থাকে ৷ এনে পৰিস্থিতিত, গৰ্ভাৱস্থাত এই ৰস খোৱাটো অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
ছাল-চুলিৰ বাবে উপকাৰী
কমলাত ভিটামিন-চি পোৱা যায় ৷ ই কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে, যিয়ে ছাল উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে ছাল কোঁচ খোৱা, ব্রণ, এণ্টিএজিং চিহ্নৰ পৰাও সকাহ পোৱা যায় ৷ তদুপৰি, কমলা ৰস খোৱাৰ ফলত চুলি সৰাৰ সমস্যাও আঁতৰ হয় ৷ ইয়াত পোৱা ভিটামিন-ই-য়ে চুলি ঘন আৰু শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে ৷
উৎস
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8803484/
লগতে পঢ়ক