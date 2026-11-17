উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি পাঁচগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ ভিটামিন বি ১ৰ অভাৱ : আইচিএমআৰ
২০.১% মহিলাৰ থায়ামিনৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক নহয় বুলি অধ্যয়নত প্ৰকাশ ।
By ANI
Published : November 17, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি পাঁচগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ থায়ামিন (ভিটামিন বি ১)ৰ অভাৱ । অসমৰ বৰাক উপত্যকা আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কাষৰীয়া জিলাসমূহত চলোৱা এক অধ্যয়নত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।
হায়দৰাবাদস্থিত ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ (আইচিএমআৰ)-ৰাষ্ট্ৰীয় পুষ্টি প্ৰতিষ্ঠান (এনআইএন)ৰ গৱেষকসকলে শেহতীয়াভাৱে কৰা অধ্যয়নত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । সেইবাবে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে অধিক বিপদৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হোৱা বুলিও গৱেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে ।
বেৰি বেৰি ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ থকা অঞ্চলসমূহত থায়ামিনৰ অভাৱ সন্দৰ্ভত এই অধ্যয়নত আলোকপাত কৰা হৈছে । জনস্বাস্থ্যৰ সংকট সন্দৰ্ভত চলোৱা এই অধ্যয়নত উক্ত অঞ্চলত গৰ্ভৱতী তথা স্তনপান কৰোৱা মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষ পুষ্টিগত ব্যৱস্থা বা পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হৈছে ।
'নিউয়ৰ্ক একাডেমী অৱ চাইন্সেছৰ এনালছ'ত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়নত ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ বৰাক উপত্যকা আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কাষৰীয়া জিলাসমূহৰ ১২০খন গাঁৱৰ ১০৮৩গৰাকী মহিলাক সামৰি লোৱা হৈছে । "উত্তৰ-পূব ভাৰতত গৰ্ভৱতী আৰু স্তনপান কৰোৱা মহিলাৰ মাজত থিয়ামিনৰ অভাৱৰ পুনৰুত্থান" শীৰ্ষক অধ্যয়নত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও এই অঞ্চলসমূহত বেৰিবেৰী ৰোগ অব্যাহত আছিল ।
থায়ামিন হৈছে পানীত দ্ৰৱীভূত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন । এইবিধ ভিটামিনে শৰীৰক খাদ্য শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰে । তদুপৰি ভিটামিনবিধে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ স্বাভাৱিক কাৰ্যকলাপতো সহায় কৰে ।
এই তথ্য অনুসৰি ২০.১% মহিলাৰ থায়ামিনৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক নহয় । ইয়াৰ ভিতৰত ৪.৯% মহিলাৰ এই ভিটামিনবিধৰ অভাৱ । আনহাতে ১৫.২% মহিলাৰ সামান্য কম আছিল । দ্বিতীয়টো মূল্যায়ন পদ্ধতিত তুলনামূলকভাৱে ২০.৬% প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে । এই পৰিসংখ্যা অনুসৰি স্বাভাৱিক পৰিমাণতকৈ ৮.৫%ৰ গুৰুতৰ আৰু ১২.১% সামান্য কম আছিল ।
এই অধ্যয়নৰ লেখক ডাঃ মহেশ কুমাৰ মুম্মাদীয়ে কয়, "খাদ্যৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও অভ্যাসে থায়ামিনৰ অভাৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাৰ সৈতে জড়িত আছিল । ইয়াৰ ভিতৰত মজুত কৰি ৰখা চাউল খোৱা, ৰন্ধাৰ আগতে চাউল বাৰে বাৰে ধোৱা, তামোল খোৱা আৰু নিমখীয়া চাহ খোৱা আদি অন্যতম ।"
আনহাতে এনআইএন সঞ্চালক ডাঃ ভাৰতী কুলকাৰ্ণীয়ে উচ্চ বিপদজনক অঞ্চলত অধিক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ খাদ্য,পুষ্টিৰ চোৱাচিতা আৰু সময়মতে পৰিপূৰক গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক:১০ বছৰত কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য শিতানত ব্যয় তিনিগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি
বিশ্ব ডায়েবেটিছ দিৱস : তেজত শৰ্কৰা আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?