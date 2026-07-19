অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ক’ভিড-১৯ত আক্ৰান্তৰ দেহত আৰএফ.৫ভেৰিয়েণ্ট

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ক’ভিড-১৯ত আক্ৰান্তৰ দেহত আৰএফ.৫ভেৰিয়েণ্ট
জনসাধাৰণক আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান ।
Published : July 19, 2026 at 11:18 AM IST
অমৰাৱতী(অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ): অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত পুনৰ ক’ভিড-১৯ আতংকই বিৰাজ কৰিছে । এইবাৰ ৰাজ্য়খনত নতুন ভেৰিয়েণ্টে গা কৰি উঠিছে । নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ ৰূপত পুনৰ ক’ভিড-১ ৰোগী পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পিচত ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে ।
শেহতীয়াভাৱে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ক’ভিড-১৯ পজিটিভ নমুনাৰ জিন’ম ছিকুৱেন্সিঙৰ জৰিয়তে অ'মিক্ৰণ আৰএফ.৫ ভেৰিয়েণ্ট চিনাক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখ্য় যে আৰএফ.৫ কৰ’না ভাইৰাছৰ অ'মিক্ৰণ ভেৰিয়েণ্টৰ এটা উপ-বংশ । এইটো বিশ্বজুৰি চিনাক্ত হোৱা কেইবাটাও অ'মিক্ৰণ উপ-বংশৰ ভিতৰত অন্যতম । ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৱাইএছআৰ কডাপা জিলাৰ চাৰিটা ক’ভিড-১৯ পজিটিভ নমুনাৰ জিন’ম ছিকুৱেন্সিঙৰ বাবে পুনেৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ভাইৰ’লজী (এনআইভি) পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াৰ পিচত লাভ কৰা ফলাফলত আৰএফ.৫ কৰ’না ভাইৰাছৰ অ'মিক্ৰণ ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি নিশ্চিত হৈছে ।
ইয়াৰ পিচতেই ৰাজ্য়ৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী সত্য কুমাৰ যাদৱে জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেলি আলোচনাত মিলিত হয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়াসকলৰ সৈতে পুণেৰ পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া ক’ভিড-১৯ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ইয়াৰ পিছতে এই সন্দৰ্ভত এক বিবৃতি জাৰি কৰা হয় ।
ডিএমই ডাঃ এ বিষ্ণুবৰ্ধনে মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰা মতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৰা শ্ৰেণী বিভাজন মতে,আৰএফ.৫ ভেৰিয়েণ্টে জটিল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰাৰ বিষয়ে কোনো তথ্য় লাভ কৰা নাই । এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েণ্ট বুলিহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই মন্তব্য় কৰিছে । তেওঁ পুনৰ কয় যে ছিংগাপুৰ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কেইবাখনো দেশত এই ভেৰিয়েণ্টৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে যদিও বৰ্তমানলৈকে আন ভেৰিয়েণ্টৰ দৰে বিপজ্জনক হোৱাৰ কোনো প্ৰমাণ লাভ কৰা নাই ।
স্বাস্থ্য় আৰু চিকিৎসা সেৱা বিভাগে ঘোষণা কৰা অনুসৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত শনিবাৰলৈকে ১৬ গৰাকীৰ দেহত ক'ভিড ধৰা পৰা সন্দৰ্ভত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । হাস্পতালত বিশেষ ৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । লগতে ক’ভিড-১৯ ধৰা পেলোৱা আৰু চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় টেষ্টিং কিট আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি উপলব্ধ কৰা হৈছে । তেওঁ জনসাধাৰণক আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ।
আৰএফ.৫ ভেৰিয়েণ্টৰ লক্ষণ :
- ডিঙি বিষ
- কাহ হয়
- জ্বৰ উঠে
- মূৰৰ বিষ হয়
- নাকেৰে পানী ওলায়
- ভাগৰ অনুভৱ
- শৰীৰৰ বিষ হয়
লগতে পঢ়ক:যকৃতৰ এই লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব, বিপদৰ কাৰণ হ'ব পাৰে
সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশন: দীৰ্ঘদিন খাদ্য় নাখালে শৰীৰৰ কেনে সমস্য়া হয় ?