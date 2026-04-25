সুস্বাস্থ্যৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন

সুস্বাস্থ্যৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন
শৰীৰৰ গঠন আৰু বিকাশৰ লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিবলৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য়ৰ প্ৰয়োজন ।
Published : April 25, 2026 at 4:20 PM IST
গুৱাহাটী : সুস্বাস্থ্যৰ বাবে যিবোৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে পুষ্টি । এই পুষ্টি লাভ কৰিব পাৰি পুষ্টিকৰ আহাৰৰ পৰা । দৈনন্দিন জীৱন-যাপনত পুষ্টিৰ ভূমিকা যথেষ্ট । আমি দৈনন্দিন যিবোৰ খাদ্য আৰু পানীয় আদি গ্ৰহণ কৰো সেইবোৰৰ পৰা লাভ কৰা পুষ্টিৰে অংগ-প্রত্যংগসমূহে কার্য সম্পাদন কৰিব পাৰে ।
প্ৰয়োজন কিয় পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ ?
শৰীৰৰ উপযুক্ত গঠন আৰু বিকাশৰ বাবে আমি সদায় পুষ্টিকৰ খাদ্য় খাব লাগে । তদুপৰি শক্তিৰ যোগান ধৰাৰ লগতে কৰ্মক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈও এনেধৰণৰ খাদ্য়ৰ প্ৰয়োজন । ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি নিয়মীয়াকৈ এনেধৰণৰ খাদ্য় খাবই লাগিব । অৱশ্যে আমি দৈনিক কিমান পৰিমানে খাব লাগিব সেই বিষয়ে পুষ্টি বিশেষজ্ঞৰ পৰা জানি ল'ব লাগে ।
যেতিয়া আমি খাদ্য অথবা পুষ্টিকৰ পানীয় আদি গ্রহণ কৰো তেতিয়া সেইবোৰ প্ৰথমতে হজম হয় । পৰৱৰ্তী পর্যায়ত এইবোৰ তেজত শক্তি হিচাপে মিহলি হয় । এইবোৰে শাৰীৰিক বিকাশত সহায় কৰে । আমি দৈনন্দিন যিবোৰ খাদ্য গ্রহণ কৰো সেইবোৰৰ পৰিমাণ, পুষ্টি মূল্য, ৰন্ধন প্রণালী আদিৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লোৱা উচিত । তদুপৰি কোন সময়ত কি খাদ্য খাব লাগে সেই বিষয়েও জানি থোৱা ভাল ।
এটি শিশুৰ বাবে দিনটোত কিমান খাদ্য খালে প্রয়োজনীয় পুষ্টি লাভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে পিতৃ-মাতৃ আদিয়ে খাদ্যৰ গুণাগুণ আৰু পুষ্টিমূল্যৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ । একেদৰে বয়স্ক লোকে এজনৰো বিভিন্ন কাৰণত শৰীৰত বিসংগতিয়ে দেখা দিয়ে । এই বিসংগতি প্রতিৰোধৰ বাবে পুষ্টিৰ ভূমিকা অপৰিসীম ।
খাদ্যৰ পৰা লাভ কৰা উপাদানসমূহৰ ভিতৰত প্ৰ'টিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য আদিয়ে শাৰীৰিক বিকাশ আৰু উপাদানসমূহৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাত সহায় কৰে ।
প্রয়োজন কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ :
কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ পৰা শৰীৰে শক্তি লাভ কৰে । কাৰ্বোহাইড্ৰেট অতি সোনকালে গ্লুক'জলৈ পৰিণত হয় । শৰ্কৰা, স্নেহজাতীয় পদার্থ, ফাইবাৰ আদি কাৰ্বোহাইড্ৰেট জাতীয় খাদ্যৰ উদাহৰণ ।
অতিৰিক্ত শক্তিৰ উৎস চৰ্বি :
চৰ্বিয়ে শৰীৰক অতিৰিক্ত শক্তিৰ যোগান ধৰে । আমাৰ শৰীৰৰ বাবে শক্তিৰ অন্য়তম উৎস হৈছে চর্বি । শৰীৰৰ গঠনৰ লগতে স্বাভাৱিকভাৱে কার্য সম্পাদনত সহায় কৰে । হঠাতে তাপমাত্ৰাৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে তাৰ সৈতে ভাৰসাম্য ৰক্ষাত সহায় হৈছে চর্বি ।
শক্তিৰ ভঁৰাল ভিটামিন :
বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন বিশেষকৈ 'এ', 'বি', 'চি', 'ডি', 'ই', 'কে' আদি বিশেষ সহায়ক । আমি দৈনন্দিন যিবোৰ খাদ্য গ্রহণ কৰো কম-বেছি পৰিমাণে সেইবোৰৰ পৰা এনে ভিটামিন লাভ কৰিব পাৰো । আমি যদি নিতৌ সুষম আহাৰ খাওঁ তেতিয়া হ'লে ইয়াৰ পৰাই পর্যাপ্ত ভিটামিন লাভ কৰিব পাৰি ।
অফুৰন্ত শক্তি লুকাই থাকে খনিজ পদার্থত :
আমাৰ শৰীৰিক প্রক্রিয়া আৰু পেশী গঠনত খনিজ পদাৰ্থৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূর্ণ। ভিটামিনে যিধৰণৰ ভূমিকা গ্রহণ কৰে খনিজ পদার্থয়ো একেই ভূমিকা ল'ব পাৰে । অৱশ্যে ই ৰোগ প্রতিবোধ নকৰে । ক্ল'ৰাইড, কেলছিয়াম, তাম, ফ্ল'ৰাইড, আয়ৰণ, আয়োডিন ইত্যাদি খনিজ পদাৰ্থৰ অন্যতম উদাহৰণ । এইবোৰ আমাৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত খাদ্যৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰো । সেইবাবে আমি দৈনন্দিন খাদ্য়তালিকা প্ৰস্তুত কৰোতে এইবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)