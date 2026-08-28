কৰ্কট ৰোগঃ উত্তৰ-পূবত মুখগহ্বৰৰ ৰোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, দীপশিখা ন্য়াসৰ দেৱাশীষ শৰ্মা

কৰ্কট ৰোগঃ উত্তৰ-পূবত মুখগহ্বৰৰ ৰোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, দীপশিখা ন্য়াসৰ দেৱাশীষ শৰ্মা
কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতেই শীৰ্ষত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল । মধ্য অসমত কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে এলানি সজাগতা জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ, ৰকিবুল ৱাহিদৰ প্ৰতিবেদন...
Published : August 28, 2026 at 5:33 PM IST
নগাঁও : কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতেই শীৰ্ষস্থানত আছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল । উত্তৰ-পূবতেই দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে । মিজোৰামত পুৰুষৰ জীৱনকালত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা ২১.১ শতাংশ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ১৮.৯ শতাংশ ।
কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে ২০০৪ চনতে স্থাপিত দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আইএএছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতক দিয়া তথ্য অনুসৰি-
পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত
মিজোৰামৰ আইজল জিলাতেই ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক । প্ৰতি ১ লাখ লোকৰ বিপৰীতে ২৬৯.৪ টা কৰ্কট ৰোগৰ তথ্য শীৰ্ষস্থানত আছে । ইয়াৰ পিছতে আছে মেঘালয়ৰ ইষ্ট খাচী হিলছ আৰু অসমৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ।
মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাপুমপাৰে জিলাত প্ৰতি ১ লাখ লোকৰ বিপৰীতে ২১৯.৮ টা কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্তৰ তথ্যই দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক স্থান লাভ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতে আছে আইজল ।
পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগ, হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ, পাকস্থলীৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু প্ৰষ্টেটৰ কৰ্কট ৰোগ অধিক । একেদৰে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত স্তন কৰ্কট ৰোগ, জৰায়ুমুখৰ কৰ্কট ৰোগ, ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু পাকস্থলীৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ।
ইষ্ট খাচী হিলছ জিলাত দেশৰ ভিতৰতে খাদ্যনলীৰ কৰ্কট ৰোগৰ হাৰ সৰ্বাধিক বুলিও তথ্যত উল্লেখ ।
মিজোৰামৰ আইজল জিলাত পাকস্থলীৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পুৰুষৰ মাজত সৰ্বাধিক (AAR ৪৪.২) । আনহাতে, পাপুমপাৰে জিলাত মহিলাৰ মাজত পাকস্থলী (AAR ২৭.১), যকৃত (পুৰুষ ৩৫.২ আৰু মহিলা ১৪.৪) আৰু জৰায়মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ (AAR ২৭.৭) সৰ্বাধিক ।
আইজলত হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ৩৮.৮ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ৩৭.৯ আছিল । কামৰূপ নগৰীয়া কৰ্কট পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰত পিত্তথলীৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সৰ্বাধিক । ই হৈছে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত AAR ৭.৯ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ১৬.২ ।
নাগালেণ্ডত নাছোফেৰিঞ্জিয়েল কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সৰ্বাধিক । পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ১৪.৪ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ৬.৫ ।
বিগত প্ৰায় ২২ বছৰে কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে গঠিত দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে এলানি সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী । বিগত কেইদিনত নগাঁও-মৰিগাঁও জিলাত দুকুৰিৰো অধিক সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে ।
সজাগতা সভাসমূহত ক'ৰ পৰা কিদৰে কৰ্কট ৰোগৰ আৰম্ভণি হয় তাৰে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি অহা আইএএছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষকৈ মুখ গহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । তাৰ মূলতঃ হৈছে ধোঁৱাবিহীন অথবা ধোঁৱাযুক্ত ধঁপাত । প্ৰথমে পাণ মচলা পৰৱৰ্তী সময়ত গুটখা, চিগাৰেটৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হয়, বিশেষকৈ যুৱকসকল । ধঁপাতৰ ফলত প্ৰথমতেই মুখৰ ভিতৰৰ এটা অংশত ৰঙা আৰু বগা চামনিৰ দৰে পৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সাধাৰণতে এজন মানুহৰ মুখখনত তিনিটাকৈ আঙুলি সোমাব পাৰে । কিন্তু ৰঙা অথবা বগা চামনিৰ প্ৰলেপ পৰাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে মুখখন বেছিকৈ মেলিব নোৱৰা হয় আৰু লাহে লাহে তেনেকৈয়ে কৰ্কট ৰোগৰ আৰম্ভণি হয় । এই পাণ মচলা অথবা গুটখা সেৱন কৰা যুৱকসকল পৰৱৰ্তী সময়ত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী হয় ।"
ড্ৰাগছ সেৱনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ নিজৰ ঘৰতো আৰম্ভ কৰে উশৃংখল পৰিৱেশ । সেয়ে নিজকে মাৰাত্মক কৰ্কট ৰোগ আৰু ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবলৈ প্ৰথমে গুটখা, ধঁপাত আদিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব । মুখ গহ্বৰৰ কেঞ্চাৰৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষা কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰথমেই পাণ মচলা, গুটখা অৰ্থাৎ ধোঁৱাবিহীন আৰু ধোঁৱাযুক্ত ধঁপাত ত্যাগ কৰিব লাগিব ।"
বিগত কিছুদিনত নগাঁৱৰ ৰূপহীহাট, লাওখোৱা ভূৰবন্ধা, চামগুৰি, ডুমডুমীয়া, ৰহাৰ উপৰি মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ লগতে ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে দুকুৰিৰো অধিক সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত তথা দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
সংযোজন
মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগক ইংৰাজীত Oral Cancer বুলি কোৱা হয় । ই হৈছে মুখৰ ভিতৰৰ অংশ যেনে ওঁঠ, জিভা, আলু, মুখৰ তালু বা ভিতৰৰ ছালত হোৱা এক চৰম বিপজ্জনক কোষৰ অনিয়ন্ত্ৰিত বৃদ্ধি ।
মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ মূল কাৰণসমূহ
মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ মূল কাৰণসমূহ হৈছে :
ধঁপাত সেৱন : গুটখা, তামোল, পাণ মচলা, চূণ, চিগাৰেট বা তমাকুজাত দ্ৰব্য অত্যধিক পৰিমাণে খোৱা ।
মদ্যপান : নিয়মীয়াকৈ অত্যধিক মদ্যপান কৰা ।
সংক্ৰমণ : হিউমেন পেপিলমা ভাইৰাছ (HPV) নামৰ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ।
অন্যান্য : মুখৰ সঠিক যত্ন নোলোৱা আৰু পুষ্টিহীনতাৰ ফলতো মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে ।
মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰধান লক্ষণসমূহ
- মুখত বা ওঁঠত দুসপ্তাহৰ অধিক সময় ধৰি নুশুকোৱা ঘা বা ঘূৰণীয়া ক্ষতৰ সৃষ্টি হোৱা ।
- মুখৰ ভিতৰত বগা বা ৰঙীন দাগ (Leukoplakia-Erythroplakia) সৃষ্টি হোৱা ।
- মুখৰ ভিতৰত কোনো নতুন টেমুনা বা ডাঠ হোৱা অংশ সৃষ্টি হোৱা অনুভৱ কৰা ।
- চোবাওঁতে, গিলোঁতে বা কথা কওঁতে অসুবিধা পোৱা ।
- জিভা বা মুখৰ কোনো অংশ অসাৰ হৈ পৰা বা বিনা কাৰণত তেজ ওলোৱা ।
- উল্লেখ্য যে আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়তে এই লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰিলে এই ৰোগ নিৰাময়ৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ।
দীপশিখা ফাইণ্ডেশ্যন সন্দৰ্ভত কিছু কথা
অসমসহ উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ কৰ্কট ৰোগীসকলক সহায় কৰা আৰু এই সন্দৰ্ভত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে গঠিত এটি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন হৈছে দীপশিখা কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন (Deepsikha Foundation) বা চমুকৈ দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যন ।
দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্রধান কাম তথা সুবিধাসমূহ হৈছে :
- গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন কৰ্কট ৰোগী তথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে 'শিশু আশ্রয়স্থল' (শিশুসকলৰ বাবে) আৰু 'শান্তি স্থল' (পেলিয়েটিভ কেয়াৰ বা উপশমকাৰী যত্নৰ বাবে) পৰিচালনা কৰে ।
- চিকিৎসালয়ত পঞ্জীয়ন প্রক্রিয়া, চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ, ৰক্তদান আৰু এম্বুলেন্স সেৱা তথা আর্থিক সাহায্য প্রদানত সহায় কৰে ।
- গ্ৰাম্য তথা চহৰ অঞ্চলত কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা শিবিৰ আৰু ইয়াৰ চিনাক্তকৰণৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰে ।
গুৱাহাটীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ যোগাযোগৰ ঠিকনা : দীপশিখাৰ শিশু আশ্রয়স্থল, ঘৰ নম্বৰ ১৮, ভোলাবাবা পথ, ছয়মাইল, গুৱাহাটী-৭৮১৫২২
হেল্পলাইন/যোগাযোগ নম্বৰ : +৯১-৯৯৫৪০৫৪৩০০ (এই তথ্যখিনি ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত যুগুত কৰা হৈছে)