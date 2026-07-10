ETV Bharat / health

ধুবুৰীত এইচআইভিত আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি: মাহজোৰা সমন্বিত স্বাস্থ্য অভিযান আৰম্ভ

হেপাটাইটিছ 'বি' আৰু 'চি'ৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি ।

HIV infected increased in Dhubri; integrated health campaign has started
হেপাটাইটিছ 'বি' আৰু 'চি'ৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলাত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ অবাধ প্ৰচলনে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বেজীৰে ড্ৰাগছ গ্ৰহণৰ ফলত এইচআইভি, হেপাটাইটিছ-বি আৰু হেপাটাইটিছ-চিৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পোৱাত স্বাস্থ্য বিভাগে বিশেষ সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰিছে ।

এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি আৰু ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত জিলাজুৰি এক মাহজোৰা সমন্বিত স্বাস্থ্য অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে । যোৱা ৮ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশেষ অভিযানৰ জৰিয়তে সংক্ৰমণপ্ৰৱণ অঞ্চলসমূহ চিনাক্তকৰণ, ব্যাপক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, এইচআইভি আৰু হেপাটাইটিছ ৰোগীসকলক চিকিৎসাৰ আওতালৈ অনাৰ লগতে নিচাসক্ত যুৱক-যুৱতীসকলক পুনৰ্বাসনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

ধুবুৰীত এইচআইভিত আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ জ্যোতি কুমাৰ দাসে কয়, "জিলাখনত চিনাক্ত হোৱা বহু নিচাসক্ত, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু বেজীৰে লোৱা ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক এইচআইভি পজিটিভ । আনহাতে বহু লোক হেপাটাইটিছ-বি আৰু হেপাটাইটিছ-চিত আক্ৰান্ত হৈছে ।" যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, “সৰ্বাধিক উদ্বেগজনক বিষয়টো হৈছে ১৬–১৭ বছৰৰ পৰা ২২–২৩ বছৰ বয়সৰ যুৱকসকলৰ মাজত বেজীৰে লোৱা ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি । একেটা ছিৰিঞ্জ বা বেজী একাধিক লোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত এইচআইভি আৰু হেপাটাইটিছৰ দৰে মাৰাত্মক ভাইৰাছ এজনৰ পৰা আনজনলৈ অতি সহজে সংক্ৰমিত হৈছে । যদি এতিয়াই ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নহয়, তেন্তে এই সংক্ৰমণৰ পৰিসৰ আৰু অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে ।”

যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ দাসে পুনৰ কয় যে অভিযানৰ অংশ হিচাপে নিচাসক্ত ব্যক্তিসকলৰ তথ্য প্ৰস্তুত কৰা, নিয়মীয়া অনুসৰণ , কাউন্সেলিং আৰু এআৰটি কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ আৰু চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলক চিকিৎসাৰ আওতালৈ অনাৰ লগতে নতুন সংক্ৰমণৰ শৃংখল ভংগ কৰাই ইয়াৰ অন্য়তম লক্ষ্য় ।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এইচআইভি বা হেপাটাইটিছৰ বিস্তাৰৰ মূল কাৰণ কেৱল ড্ৰাগছ সেৱন নহয়, একেটা ইনজেকচন বা ছিৰিঞ্জ একাধিক লোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতেই এই ভাইৰাছসমূহ দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰে । সেয়ে ড্ৰাগছ নিয়ন্ত্ৰণৰ সমান্তৰালভাৱে সজাগতা, সময়মতে পৰীক্ষা, কাউন্সেলিং আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । ধুবুৰীৰ দৰে সীমান্তৱৰ্তী জিলাত এই পৰিস্থিতিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে সমাজৰ বিভিন্ন মহলকো চিন্তিত কৰি তুলিছে ।

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থা, স্বাস্থ্য বিভাগ, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন আৰু অভিভাৱকসকলৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰেহে এই সংকটৰ ফলপ্ৰসূ মোকাবিলা সম্ভৱ । স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাবাসীক গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, কাউন্সেলিং আৰু চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে নিচা জাতীয় দ্ৰব্যৰ পৰা যুৱ সমাজক দূৰত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বস্তৰৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:তিনিদিনত ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ: পলম হোৱাৰ পূৰ্বেই স্কুল আৰু পৰিয়ালে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ব্যৱস্থা

ড্ৰাগছৰ শিপাডাল ক'ত শেষ হয়? বিধানসভাত ম্য়ানমাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক তথ্য

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ধুবুৰী
নিচাজাতীয় দ্ৰব্য
HEPATITIS B
HIV INFECTED INCREASED IN DHUBRI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.