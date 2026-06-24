নিমৰ পাতেই নহয়,ফলৰো আছে ঔষধি গুণ; নিতৌ কিমান খাব ?

নিমৰ পাতেই নহয়,ফলৰো আছে ঔষধি গুণ; নিতৌ কিমান খাব ?
অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী আৰু মানসিক চাপজনিত সমস্য়া সমাধান কৰে নিমে ।
Published : June 24, 2026 at 5:56 PM IST
আজিকালি অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ লগতে খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ আদিৰ বাবে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । এনে সমস্য়া সমাধানৰ বাবে সকলোৱে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে কিছুমানে প্ৰাকৃতিক ঔষধ ব্য়ৱহাৰ কৰিও সুফল লাভ কৰিছে ।
এনে এবিধ প্ৰাকৃতিক ঔষধ হৈছে নিম । ভাৰতত আগৰে পৰাই আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত এইবিধ বৃক্ষ ব্য়ৱহাৰ কৰি অহা হৈছে । নিমৰ পাতৰ লগতে ইয়াৰ ফল আৰু ছালৰো আছে ঔষধি গুণ । এইবোৰৰ ভিতৰত এন্টিভাইৰেল, এন্টিবেক্টেৰিয়েল় আৰু এণ্টিঅক্সিডেন্ট গুণে অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী আৰু মানসিক চাপৰ ফলত শৰীৰত জমা হোৱা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱাত সহায় কৰে । তদুপৰি বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰাতো সহায় কৰে ।
নিমৰ কি কি গুণ আছে ?
এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে নিমৰ এণ্টিইনফ্লেমেটৰী, এণ্টিহাইপাৰগ্লাইচেমিক, এণ্টি-আলচাৰ, এণ্টিমেলেৰিয়া, এণ্টিফাংগেল, এণ্টিবেক্টেৰিয়েল, এণ্টি ভাইৰেল, এণ্টিঅক্সিডেন্ট, এন্টি-মিউটেজেনিক আৰু এণ্টি কাৰচিনোজেনিক গুণ আছে ।
তদুপৰি নিমত ভিটামিন এ, চি, কেৰটিনয়ড, অলিক আৰু লিন’লিক আদি শক্তিশালী যৌগ থাকে । এইবোৰ যৌগই ছালৰ ৰং উজ্বল কৰাত সহায় কৰে । তদুপৰি দাগ নোহোৱা কৰাৰ লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ।
যকৃত সুস্থ কৰি ৰাখে :
পুৱা নিমৰ পাত খালে যকৃতৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হয় বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মন্তব্য় কৰিছে । নিমৰ প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী গুণে ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ ফলত হোৱা অক্সিডেটিভ চাপ হ্ৰাস কৰি যকৃতৰ স্বাস্থ্য সুস্থ কৰি ৰাখে । তদুপৰি নিম পাতে তেজত থকা বিভিন্ন দূষিত পদাৰ্থমুক্ত কৰি তেজ বিশুদ্ধ কৰে ।
পেটৰ সমস্য়া সমাধান :
নিম পাতত থকা আঁহে পেট পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে । পেট ফুলাৰ পৰা উপশমো ঘটায় ।
ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবেও উপকাৰী :
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে নিমে তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । ২০০৯ চনত 'ফাইটোথেৰাপি ৰিচাৰ্চ' নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ১২ সপ্তাহ ধৰি দৈনিক ২ গ্ৰাম নিম পাউদাৰ খোৱাত তেওঁলোকৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ, HbA1cৰ মাত্ৰা আৰু ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ মাত্ৰা যথেষ্ট হ্ৰাস পায় । চিকে বেংগালুৰুৰ ৰাজীৱ গান্ধী স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফাৰ্মাক’লজীৰ অধ্যাপক ৰাজে এই গৱেষণাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
নিমৰ ফলৰ উপকাৰিতা :
আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব যে কেৱল নিমৰ পাতেই নহয়, ফলৰো আছে স্বাস্থ্যৰ বহু উপকাৰিতা । ভাৰতত পৰম্পৰাগতভাৱে নিমক ঔষধি বৃক্ষ বুলি গণ্য কৰা হয় । আয়ুৰ্বেদত নিম গছৰ বিভিন্ন অংশ যেনে পাত, বাকলি, ফুল, গুটি আদি বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
শৰীৰক সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে :
অৱশ্যে নিম ফলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঔষধি গুণো আছে বুলি বহুতে জ্ঞাত নহয় । আয়ুৰ্বেদ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে নিম পাতৰ সমান্তৰালকৈ নিম ফলৰ স্বাস্থ্যৰ বহু উপকাৰো আছে । নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনত উল্লেখ কৰা মতে, নিম ফল খোৱাটো শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী । নিমৰ ফলৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল, এণ্টিফাংগেল আৰু এণ্টিঅক্সিডেন্ট গুণ আছে । এইবোৰে শৰীৰক সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ।
এইবোৰ কথাও জানক :
- নিম ফলে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰো
- নিম ফল পৰিমিতভাৱে খালে স্বাস্থ্যৰ বাবে বহু উপকাৰ পোৱা যায়
- নিম ফল সেৱন কৰিলে ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস পায়
- ছালৰ সমস্যা আৰু কিছু সংক্ৰমণৰ চিকিৎসাতো এই ফল ব্যৱহাৰ কৰা হয়
- শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে
সীমিত পৰিমাণত উপলব্ধ:
- পেটৰ কিছুমান সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে
- ইয়াৰ উপৰি শৰীৰৰ পৰিষ্কাৰ প্ৰক্ৰিয়াও উন্নত কৰে
- অৱশ্যে সীমিত পৰিমাণে সেৱন কৰিব লাগে
- ইয়াত থকা এণ্টিঅক্সিডেন্টে ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ ফলত হোৱা কোষৰ ক্ষতি হ্ৰাস কৰে
- ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে
- ঋতুভিত্তিক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে
খালী পেটত খাওক :
- বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে খালী পেটত নিম ফল খালে অন্ত্ৰতন্ত্ৰ সুস্থ হৈ থাকে
- খাদ্য ৰোগ প্ৰতিৰোধক বেক্টেৰিয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব
- ছালৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও নিম উপকাৰী
- ছালৰ সমস্যা উপশম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে
মন কৰিবলগীয়া বিষয় :
অৱেশ্য়ে যিকোনো ঔষধি উদ্ভিদ বা ইয়াৰ যিকোনো অংশ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । কাৰণ সকলোৰে শৰীৰ বেলেগ বেলেগ, সেয়েহে চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশনাতহে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে নিম উপকাৰী যদিও অতিৰিক্তভাৱে সেৱন কৰিলে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হোৱাৰো আশংকা থাকে । সেয়েহে নিতৌ দুটাৰ পৰা তিনিটাতকৈ অধিক ফল খাব নালাগে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:নিতৌ আদা খালে শৰীৰ-স্বাস্থ্য ৰক্ষাত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?
সুস্থ জীৱনশৈলী-ঔষধৰে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই নেকি ৰক্তচাপ? হ'ব পাৰে এইকেইটা কাৰণ