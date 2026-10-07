বিশ্বত শিশু-কিশোৰৰ মেদবহুলতা চাৰিগুণ বৃদ্ধি ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ
মেদবহুলতাৰ বাবে টাইপ-২ ডায়েবেটিছ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগকে ধৰি অসংক্ৰামক ৰোগৰ আশংকা ।
Published : October 7, 2026 at 6:42 PM IST
হায়দৰাবাদঃ বিশ্বত মেদবহুল শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিশোৰ-কিশোৰীৰ সংখ্যা অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ১৯৯০ চনৰ পৰা চাৰিগুণ বৃদ্ধি পোৱাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই মেদবহুলতাৰ তীব্ৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ মাজত মেদবহুলতা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এই নিৰ্দেশনাৱলীত স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা আৰু কৰ্মীসকলে সময়মতে, প্ৰমাণভিত্তিক আৰু লোককেন্দ্ৰিক চিকিৎসা আগবঢ়োৱাৰ বাবে এক স্পষ্ট দিশ উল্লেখ কৰিছে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই উল্লেখ কৰে যে ২০২৪ চনত ৫–১৯ বছৰৰ ১৭ কোটি শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰী মেদবহুলতাত আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৫–৯ বছৰৰ ৭ কোটি শিশু আৰু ১০–১৯ বছৰৰ ১০ কোটি কিশোৰ-কিশোৰীও আছে । এই বয়সৰ ভিতৰত হোৱা মেদবহুলতাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আশংকাজনকভাৱে বাঢ়িছে । ১৯৯০ চনৰ পৰা চাৰিগুণ বৃদ্ধি পাইছে । এই তথ্য অনুসৰিয়েই এই বয়সৰ গোটত ২%ৰ পৰা ৮%লৈ বৃদ্ধি হৈছে ।
মেদবহুলতা এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা বুলি উল্লেখ কৰি এই ৰোগ ফলপ্ৰসূ যত্নৰে পৰিচালনা কৰিলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ বুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কয় । মেদবহুলতাৰ বাবেই জীৱনৰ আৰম্ভণিতে টাইপ-২ ডায়েবেটিছ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগকে ধৰি অসংক্ৰামক ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে বুলিও কোৱা হৈছে ।
সেইবাবে শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ শাৰীৰিক-মানসিক স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সুস্থ বৃদ্ধি, শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ আৰু জীৱনৰ মানক সহায় কৰিবলৈ মেদবহুলতা প্ৰতিৰোধ আৰু পৰিচালনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ।
মেদবহুল শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ব্যক্তিগতভাৱে বা বহুমুখী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে প্ৰদান কৰা গাঁথনিগত খাদ্য, শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ কঠোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । অভিভাৱক বা যত্ন লোৱা ব্যক্তিৰ তত্বাৱধানত ডিজিটেল স্বাস্থ্য হস্তক্ষেপ চৰ্ত সাপেক্ষে পৰামৰ্শ দিয়া হয় ।
মেদবহুলতাত আক্ৰান্ত শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এক পৰিকল্পিত নিয়মৰ জৰিয়তে খাদ্য গ্ৰহণ, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু তেওঁলোকৰ অভ্যাস সলনি কৰাৰ দৰে পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সবলভাৱে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ০-৯ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ঔষধ, ওজন হ্ৰাস কৰা অস্ত্ৰোপচাৰ (বেৰিয়েট্ৰিক ছাৰ্জাৰী) বা ওজন হ্ৰাস কৰাৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা নাই বুলিও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই বুলি উল্লেখ কৰিছে যে যেতিয়া বহুমুখী জীৱনশৈলীৰ কাৰ্যসূচীয়ে ১০–১৯ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ মেদবহুলতা হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহে অনুমোদিত ঔষধৰ দ্বাৰা চিকিৎসাৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে । অৱেশ্যে গুৰুতৰ মেদবহুলতাত ভুগি থকা কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ বাবে কঠোৰ চৰ্তত বেৰিয়েট্ৰিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰি বুলিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কয় ।
ডব্লিউএইচঅ’ৰ পুষ্টি আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঃ লুজ মাৰিয়া ডি ৰেজিলে কয়,"শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ মেদবহুলতাৰ চিকিৎসাৰ মূল ভেটিটো কোনো ঔষধ বা অস্ত্ৰোপচাৰ নহয় ।" পুষ্টি আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁলোকক এনে এক ব্যাপক সহযোগিতা প্ৰদান কৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে স্বাস্থ্যকৰ আহাৰ গ্ৰহণ, শাৰীৰিক সক্ৰিয়তা আৰু দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে আচৰণৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ডাঃ ৰেজিলে কয়, "আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ হ’ব লাগিব যাতে প্ৰতিটো শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীয়ে সৰুৰে পৰা মানসম্পন্ন যত্ন আৰু সহায়ক পৰিৱেশ লাভ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে এক সুস্থ ওজন বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব আৰু আজীৱন স্বাস্থ্য তথা সুস্থতাৰ ভেটি গঢ়ি তুলিব পাৰিব ।"
নিৰ্দেশনাৱলীত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যে মেদবহুলতাৰ ব্যৱস্থাপনা কেৱল ওজন হ্ৰাস কৰাতে সীমাবদ্ধ থকা উচিত নহয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য, কাৰ্যক্ষমতা আৰু সামগ্ৰিক কুশলতাৰ উন্নতি সাধন কৰা উচিত বুলিও এই নিৰ্দেশনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:ভাৰতত জনজাতীয় লোকৰ পুষ্টিহীনতা কিয় জনস্বাস্থ্যৰ চিন্তা হৈ আছে
আমেৰিকাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা: সৰুআইৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত বিষম পৰিস্থিতি
ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত !