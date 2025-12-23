আপুনি ৰাতিৰ আহাৰ পলমকৈ গ্ৰহণ কৰে নেকি ? ইয়াৰ ফলত শৰীৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে

আপুনি ৰাতিৰ আহাৰ পলমকৈ গ্ৰহণ কৰে নেকি ? ইয়াৰ ফলত শৰীৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে
শেহতীয়া এক গৱেষণাত দেখা গৈছে যে যিসকলে নিশা পলমকৈ খাদ্য খায়, তেওঁলোকৰ শৰীৰত পুৱা ইনচুলিনৰ স্তৰ অধিক হয়-
Published : December 23, 2025 at 5:16 PM IST
আজিকালি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পৰাটো এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ দৰে হৈ পৰিছে ৷ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ আপুনি প্ৰথমে সঠিক সময়ত খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব ৷ হয়, ভুল সময়ত খোৱাৰ ফলত গুৰুতৰ ৰোগ হ'ব পাৰে ৷ এই ক্ষেত্ৰত ডায়েবেটিচ ৰোগীসকল আৰু অধিক প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে ৷ শেহতীয়া এক গৱেষণাত দেখা গৈছে যে যিসকলে নিশা পলমকৈ খাদ্য খায়, তেওঁলোকৰ শৰীৰত পুৱা ইনচুলিনৰ স্তৰ অধিক হয় ৷
ৰাতিৰ আহাৰৰ গুৰুত্ব
ৰাতিপুৱাৰ আহাৰক দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আহাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷কিন্তু ৰাতিৰ আহাৰ সদায়েই সোনকালে হজম হোৱা বা কম হ'ব লাগে ৷ সঠিক সময়ত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে কেৱল ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ বাহাল থকাৰ লগতে সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য উন্নত হয় ৷
ৰাতি দেৰিকৈ খোৱাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ মতে, নিশা পলমকৈ খোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত গ্লুুকজৰ স্তৰ হ্ৰাস হয়, যাৰ বাবে ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ৷ খাদ্য গ্ৰহণত নিয়মীয়াতা বজাই নাৰাখিলে হজম কৰাত অসুবিধা হয়, যাৰ ফলত ডায়েবেটিচৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় ৷
ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সঠিক সময়
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সন্ধিয়া ৭ ৰ পৰা ৮ বজাৰ ভিতৰত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৷ নিশা ৯ বজাৰ পিছত ৰাতিৰ আহাৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে, বিশেষকৈ যদি খাদ্য গধুৰ আৰু তেলযুক্ত হয় ৷ নিশা পলমকৈ খালে ওজন বৃদ্ধি, বিপাক হ্ৰাস আৰু টোপনিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে ৷
ৰাতি কি খাব ?
ৰাতিৰ সদায় স্বাস্থ্যকৰ প্ৰ'টিনযুক্ত খাদ্য খাব লাগে ৷সকলোয়ে বিশেষকৈ ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে ৰাতি সঠিক সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি স্বাস্থ্যকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ সঠিক সময়ত খাদ্য খোৱাটোৱে কেৱল ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাই নহয়, ই সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য বজাই ৰখাটো সহায় কৰে ৷ সেয়েহে, আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাস উন্নত কৰক আৰু উন্নত স্বাস্থ্যৰ বাবে সঠিক সময়ত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক ৷
আগতীয়াকৈ ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ সুবিধা-
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, শুবলৈ যোৱাৰ কেইঘণ্টামান আগতে ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত৷ পাৰিলে ৰাতিৰ আহাৰ সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা ৮ বজাৰ ভিতৰত খাব লাগে ৷ ইয়াৰ পৰা এইটো লাভ হ’ব যে আপোনাৰ খাদ্য হজম কৰিবলৈ পূৰ্ণ সময় আপুনি লাভ কৰিব ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আৰু শৰীৰৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াও সুস্থ হৈ থাকিব ৷
আঠ বজাৰ ভিতৰত ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাটোৱে কেৱল ওজন নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাই নহয় ৰক্তশৰ্কৰাৰ মাত্ৰাও নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে আৰু পেটৰ সৈতে জড়িত বহু সমস্যা নাইকিয়া হয় ৷ গভীৰ নিশা খাদ্য খোৱা লোকসকলে বদহজম, গেছ আৰু এচিডিটিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ৷ ৰাতিৰ আহাৰ সোনকালে খোৱাৰ এটা সুবিধা হ’ল ইয়াৰ পিছত আপুনি খোজ কাঢ়িব পাৰে আৰু আপোনাৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ৰাতিৰ আহাৰ সোনকালে খোৱাটোৱেও ভাল টোপনিত সহায় অহাত আপোনাক সহায় কৰে ৷
ৰাতিৰ আহাৰ সোনকালে খালে বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি পায়-
চিকিৎসকৰ মতে, ৰাতিৰ আহাৰ পলমকৈ খালে শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধিৰ লগতে ৰক্তশৰ্কৰাৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি পায় ৷ ইয়াৰ ফলত বিপাকীয় ক্ৰিয়াতো বেয়া প্ৰভাৱ পৰে ৷ আগতীয়াকৈ ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ উপকাৰিতালৈ চাই এটা অধ্যয়ন কৰা হৈছিল য’ত এটা গোটক ৰাতি সাত বজাত ৰাতিৰ আহাৰ দিয়া হৈছিল আৰু আনটো গোটক ৰাতি দহ বজাত ৰাতিৰ আহাৰ দিয়া হৈছিল ৷ দুয়োটা গোটৰ বাবে শোৱাৰ সময় একেই ৰখা হৈছিল ৷ ইয়াৰ ফলাফলত দেখা গৈছে যে দহ বজাত ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাসকলৰ দেহত ৰক্তশৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে চৰ্বি হ্ৰাসৰ প্ৰক্ৰিয়াও লেহেমীয়া হয় ৷
উৎস
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10899630/
লগতে পঢ়ক