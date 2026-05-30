ETV Bharat / health

দেশত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে মেদবহুলতা-শৰ্কৰা: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ সমীক্ষাত উদ্বেগ

অসমত মেদবহুল মহিলাৰ সংখ্য়া কম । পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ ওজনো বৃদ্ধি ।

National Family Health Survey
দেশত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে মেদবহুলতা-শৰ্কৰা: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সমীক্ষাত উদ্বেগ (NFHS/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে মেদবহুলতা । সমানেই তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে । কেৱল সেয়াই নহয় পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ ওজনো বৃদ্ধি পোৱাৰ উদ্বেগজনক ছবিখন প্ৰকাশ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপ-৬ (এনএফএইচএছ-৬)ত ।

এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপ-৬ত ভাৰতত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ মাজত দেখা দিয়া স্বাস্থ্য় সম্পৰ্কীয় সমস্য়াৰ ছবিখন ফুটি উঠিছে । শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশিত সমীক্ষাৰ তথ্যই দেশত জীৱনশৈলী সম্পৰ্কীয় ৰোগৰ বোজা বৃদ্ধি পোৱাৰ ইংগিত দিয়ে । জীৱনশৈলী সম্পৰ্কীয় ৰোগৰ বোজা বৃদ্ধিৰ বাবে তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা ছবিখন দাঙি ধৰিছে ।

মেদবহুল মহিলা :

২০২৩-২৪ চনৰ ভিতৰত মুম্বাইৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান (আইআইপিএছ)ক ন’ডেল এজেন্সী হিচাপে লৈ এমএইচএফডব্লিউৱে পৰিচালনা কৰা এনএফএইচএছ-৬ত প্ৰকাশ পাইছে যে ১৫-৪৯ বছৰ বয়সৰ মহিলাৰ ৩০.৭ শতাংশৰে আছে অতিৰিক্ত ওজন বা মেদবহুলতা । উল্লেখ্য যে যোৱা ২০১৯-২১ চনত অনুষ্ঠিত এনএফএইচএছ-৫ত এই সংখ্য়া আছিল ২৪ শতাংশ ।

মেদবহুল পুৰুষৰ সংখ্য়া :

পূৰ্বৰ তুলনাত মেদবহুল পুৰুষৰ সংখ্য়াও বৃদ্ধি পাইছে । একে বয়সৰ গোটতে অতিৰিক্ত ওজন বা মেদবহুল বুলি ধৰা পৰা পুৰুষৰ অনুপাত ২২.৯ শতাংশৰ পৰা ২৭.৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । তথাপি মহিলাৰ তুলনাত এই সংখ্যা কম । তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সন্দৰ্ভত সমীক্ষাটোত দেখা গৈছে যে ১৫ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ মহিলাৰ মাজত উচ্চ বা অতি উচ্চ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা থকা বা তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঔষধ গ্ৰহণ কৰাসকলৰ অনুপাত এনএফএইচএছ-৫ত ১৩.৫ শতাংশৰ পৰা এনএফএইচএছ-৬ত ১৭.৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

অসমত মেদবহুল মহিলা কম :

এই সমীক্ষা অনুসৰি ১৫-৪৯ বছৰ বয়সৰ মহিলাসকলৰ ভিতৰত পুডুচেৰীত ৪৬.৩ শতাংশ, চণ্ডীগড়ত ৪৪ শতাংশ, দিল্লীত ৪১.৪ শতাংশ, পঞ্জাৱত ৪০.৮ শতাংশ, তামিলনাডুত ৪০.৫ শতাংশ আৰু আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত ৩৮.১ শতাংশ । অৱেশ্য়ে ইয়াৰ তুলনাত বিহাৰ, ছত্তীশগড় আৰু অসমৰ দৰে ৰাজ্যত মহিলাৰ মাজত মেদবহুলতাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ তুলনামূলকভাৱে কম হোৱা দেখা গৈছে ।

নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত মেদবহুল পুৰুষ বেছি :

আনহাতে, ১৫-৪৯ বছৰ বয়সৰ পুৰুষৰ ভিতৰত আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জত অতিৰিক্ত ওজন বা মেদবহুলতাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সৰ্বাধিক প্ৰায় ৩৮ শতাংশ । ইয়াৰ পিছতে পঞ্জাৱ, কেৰালম, তামিলনাডু, দিল্লী আৰু গোৱাত পুৰুষৰ মাজত মেদবহুলতাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এক তৃতীয়াংশতকৈ অধিক বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এই সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ১৫.৬ শতাংশৰ পৰা ২০.৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

মেদবহুলতা আৰু তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বেছি হৈছে ডায়েবেটিছ, হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোক আদি অসংক্ৰামক ৰোগৰ প্ৰধান বিপদজনক কাৰক । উল্লেখ্য় যে এনএফএইচএছ-৬ য়ে সমগ্ৰ দেশতে ৭.১ লাখতকৈ অধিক মহিলা আৰু এক লাখৰো অধিক পুৰুষক সামৰি এই তথ্য় প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষাটোত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে স্বাস্থ্য বীমা/বিত্তীয় আঁচনি সামৰিয়ে ঘৰুৱা পৰ্যায়ত ৪১.০ শতাংশৰ পৰা ৬০.২ শতাংশলৈ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে পঢ়ক:দুবছৰীয়া এটি শিশুৰ হাওঁফাওঁত আবদ্ধ ৰিম’টৰ বাল্ব: চিকিৎসকে ৰক্ষা কৰিলে প্ৰাণ

ডিজিটেল যুগতো সমস্যাৰে উভৈনদী এখন গাঁও: বিদ্যুৎ, ভাল বাট-পথ একোৱেই নাই এইখন গাঁৱত

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মেদবহুলতা
স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়
এনএফএইচএছ
NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.