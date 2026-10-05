কৰ্কট কাণ্ড কোষ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাবলৈ এআই প্ৰযুক্তি
কৰ্কট ৰোগ পুনৰ হোৱাৰ আশংকা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ ।
Published : October 5, 2026 at 6:04 PM IST
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই কৰ্কট ৰোগ পুনৰ হোৱাৰ আশংকা পৰীক্ষা কৰোতে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে কৰ্কট কাণ্ড কোষবোৰ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । শেহতীয়াকৈ বিজ্ঞানীসকলে এইক্ষেত্ৰত তথ্য লাভ কৰাত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আশাৰ ৰেঙণি কঢ়িয়াই আনিছে । যদিও এতিয়াও গৱেষণা পৰ্যায়তে আছে,তথাপি এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক সংকেত লাভ কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা উন্নত তথ্যসমূহৰ ভিতৰত চিকিৎসাৰ পিছত কৰ্কট ৰোগ পুনৰ হোৱাৰ আশংকা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এটা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । কেৱল কৰ্কটৰ কোষক লক্ষ্য কৰি লৈ সুস্থ কোষবোৰৰ ক্ষতি কম কৰা এটা নতুন ঔষধ যৌগ এই গৱেষণাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
AI uncovers hidden cancer stem cells responsible for tumour recurrence paving way to precision medicine ➤ A new artificial intelligence (AI) framework that identifies three distinct developmental states of cancer stem-like cells can help identify hidden cancer stem cells from thousands of patient samples and bring precision medicine one step closer to reality specially in areas with limited health facilities. ➤ Researchers from S. N. Bose National Centre for Basic Sciences (SNBNCBS), an autonomous institute of the @IndiaDST in collaboration with Ashoka University, have now developed an artificial intelligence (AI) framework that reveals hidden cancer stem-like cell states from tumour gene-expression data. 🔗Publication link: https://t.co/d91qrhmDse Don't miss the full details-read here: https://t.co/2GULFW7KA0— PIB India (@PIB_India) August 12, 2026
বাসৱতৰাকম ইণ্ডো-আমেৰিকান কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসা অংক’লজিষ্ট ডাঃ ছেন্থিল ৰাজপ্পাই ইনাডু-ইটিভি ভাৰতক কয়,"বৰ্তমানলৈকে এই তথ্যসমূহ গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাগাৰৰ পৰ্যায়তে সীমাবদ্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ সুৰক্ষা, কাৰ্যকাৰিতা আৰু ক্লিনিকেল উপযোগিতা ৰোগীৰ ওপৰত বিস্তৃত ক্লিনিকেল পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো সম্ভৱ হ'ব । " এই গৱেষণাই ভৱিষ্যত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিব ।
এআই ভিত্তিক কোষ নিৰ্ণয় কৰা সঁজুলি
এই অধ্যয়নৰ সময়ত ব্যক্তিগত কৰ্কট কোষক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ একক কোষৰ আৰএনএ বিশ্লেষণ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । হাজাৰ হাজাৰ কোষৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মেচিন লাৰ্নিং আৰু এআই ব্যৱহাৰ কৰি বিশ্লেষণ কৰাৰ পিচত সেইবোৰ তেওঁলোকে কৰ্কট কাণ্ড কোষৰ অনন্য বৈশিষ্ট্য চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ বাবে এছএন বসু নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ বেছিক চাইন্সেছ আৰু অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে যৌথভাৱে এটা পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে ।
এই পদ্ধতিটোৰ নাম ‘এআই-ভিত্তিক কেন্সাৰ ষ্টেম-লাইক চেল প্ৰফাইলাৰ এণ্ড নিওপ্লাজম ডিকনভলটাৰ’(ACSCEND)বুলি কয় । উল্লেখ্য যে এই সঁজুলিটোৰ সহায়ত টিউমাৰৰ ভিতৰত লুকাই থকা কৰ্কট কাণ্ড কোষৰ দৰে কোষ বিচাৰি পাব পাৰে ।
ডাঃ ছেন্থিল ৰাজপ্পাই কয়,"আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলো যে বহু অতিকৈ শক্তিশালী কৰ্কট কাণ্ড কোষযুক্ত টিউমাৰ থকা ৰোগীয়ে চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ সম্ভাৱনা কম । এই ক্ষেত্ৰত কৰ্কট ৰোগ পুনৰ হোৱাৰ আংকাও বেছি । এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি গৱেষকসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেঞ্চাৰ ডাটাবেছৰ পৰা ২৫,০০০ৰো অধিক টিউমাৰৰ নমুনা বিশ্লেষণ কৰে । এই এআই ভিত্তিক পদ্ধতিয়ে মানক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উন্নত সুবিধাসমূহৰ সুবিধা নথকা পৰিৱেশত বৃহৎ সংখ্যক ৰোগীৰ নমুনা বিশ্লেষণ কৰাত সহায়ক হৈছিল ।"
উল্লেখ্য যে এই গৱেষণা পত্ৰখন অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত 'নিউক্লিক এচিডছ ৰিচাৰ্চ' নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশ পাইছে ।
🧬 #ScienceSaturday What if we could turn cancer cells into cells that teach the immune system how to attack the #tumor? A new study in @NatureComms explores a creative approach to one of the toughest cancers to treat: #glioblastoma. 🔬 Glioblastoma can be difficult for the immune system to recognize, in part because tumor cells may not effectively present the signals T #cells need to identify them as a threat. Researchers developed an injectable nanoparticle-hydrogel system that delivers specific molecular instructions directly to glioma stem cells. Instead of simply trying to kill those cells, the treatment reprogrammed them into cells resembling cDC1 dendritic cells, specialized immune cells that are very good at showing tumor antigens to T cells. 🛡️ Essentially, the researchers turned part of the tumor into an immune educator. The reprogrammed cells presented the tumor’s own antigens and helped activate cancer-fighting T cells. In mouse models, this generated a stronger immune response and long-term antitumor memory, slowed tumor growth and helped prevent glioblastoma from returning after surgery. 💡 Why does this matter? Instead of bringing in a separate cancer vaccine, this approach uses the tumor itself as the source of antigens, potentially transforming an immunologically “cold” tumor into an environment where the #immune system can better recognize and fight cancer. This research introduces a fascinating idea: reprogramming #cancer cells so they help expose the very tumor they belong to. @Nature @NatureMedicine @nature @NatImmunol @NaturePortfolio @ShandongU @ShandongUni1901 Read the study: https://t.co/BfwBbExmX9— Dr. Patrick Hwu (@PatrickHwuMD) October 3, 2026
কৰ্কট কোষৰ বাবে নতুন ঔষধ
আইএএছএছটি,গুৱাহাটী আৰু আইআইটি, গুৱাহাটীৰ গৱেষকসকলে কৰা আন এক অধ্যয়নত ‘আৰকে-২৫১’ নামৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অণুৰ যৌগ সংশ্লেষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । সাধাৰণ কেমোথেৰাপি ঔষধে কৰ্কট কোষক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে সুস্থ কোষৰো ক্ষতিসাধন কৰে । ইয়াৰ ফলত ৰোগীৰ শৰীৰত বহুতো পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । ‘আৰকে-২৫১’ই এই সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰে ।
কৰ্কট কোষত স্বাভাৱিক কোষতকৈ ‘ৰিএক্টিভ অক্সিজেন স্পেচিচৰ ’ৰ পৰিমাণ অধিক । যেতিয়া ‘আৰকে-২৫১’ কৰ্কট কোষত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া ই এই ‘ৰিএক্টিভ অক্সিজেন স্পেচিচৰ ’ৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ‘এনবিডি-এইচইএক্স’ নামৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী এজেণ্ট নিৰ্গত কৰে । ই কৰ্কট কোষৰ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰ'টিনক লক্ষ্য কৰি লয় ।
পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষাত এই ঔষধ ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখা গৈছে যদিও গৱেষকসকলে সুস্থ কোষত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কম বুলি ধৰা পেলাইছে । ইয়াত ৰিএক্টিভ অক্সিজেন স্পেচিচৰ পৰিমাণ কম । জেব্ৰাফিছৰ ভ্ৰূণৰ ওপৰত কৰা অধ্যয়নতো কোনো বিশেষ বিষক্ৰিয়া দেখা নগ’ল । আমেৰিকান কেমিকেল ছ’চাইটি (এচিএছ)ৰ দ্য জাৰ্নেল অৱ মেডিচিনেল কেমিষ্ট্ৰীত প্ৰকাশ পাইছিল ।
ঔষধ বিকাশৰ নতুন পদ্ধতি
ডাঃ ছেন্থিলে কয়, "এই কোষবোৰ চিনাক্ত কৰাটো কৰ্কটৰ চিকিৎসাত পৰিৱৰ্তনকাৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অধ্যয়নটোত ফ্ৰী ৰেডিকেলক লক্ষ্য কৰি লোৱা এবিধ ঔষধো লক্ষ্য কৰা হৈছে যিটো কৰ্কট কোষত বৃহৎ পৰিমাণে পোৱা যায় । দুয়োটা কোষ আৰু প্ৰাণী আৰ্হিৰ ওপৰত কৰা প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত দেখা গৈছে যে এই ঔষধে কৰ্কট কোষৰ বিৰুদ্ধে ভাল কাম কৰে আৰু স্বাভাৱিক কোষত কম প্ৰভাৱ পেলায় । ইয়াৰ ফলত চিকিৎসাৰ পৰা কম পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ'ব পাৰে ।"
কাণ্ড কোষ কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি
সকলো কৰ্কট কোষ একে নহয় । কিছুমানক ‘কাণ্ড কোষ’ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা অন্যান্য কৰ্কট সৃষ্টিকাৰী কোষ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতা থাকে । এই কোষবোৰ চিকিৎসাৰ পৰা হাত সাৰি দীৰ্ঘ সময় ধৰি শৰীৰত নীৰৱ হৈ থাকে । ইহঁতক বিচাৰি পোৱাটো কঠিন । এইবোৰৰ অস্তিত্ব অতি কম সংখ্যক, প্ৰায় টিউমাৰৰ মুঠ কোষৰ ১%তকৈও কম । তদুপৰি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য একে বাবে কাণ্ড কোষ আন কৰ্কট কোষৰ পৰা পৃথক কৰাটো কঠিন ।
কৰ্কট কাণ্ড কোষ লাহে লাহে বৃদ্ধি পায় যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই সক্ৰিয় হৈ পৰে । ফলত দ্ৰুতগতিত বিভাজিত হোৱা কৰ্কট কোষক ধ্বংস কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা কিছুমান চিকিৎসাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অতি ফলপ্ৰসূ নহ’বও পাৰে । গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই অৱশিষ্ট কোষবোৰৰ পৰা ভৱিষ্যতে এই ৰোগ পুনৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ’ল এই কাণ্ড কোষবোৰে চিকিৎসাৰ ঔষধৰ প্ৰৱেশ ৰোধ কৰা, প্ৰৱেশ কৰা ঔষধক বাহিৰ কৰা আৰু শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা এৰাই চলাৰ ক্ষমতা আছে ।
লগতে পঢ়ক:২০৫০ চনৰ ভিতৰত দুগুণলৈ বৃদ্ধি হ'ব কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নি
চোবাই খোৱা ধঁপাত সেৱনকাৰীৰ তালিকাত শীৰ্ষত ভাৰত
চাৰি বছৰত ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী