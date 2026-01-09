ETV Bharat / health

পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়ৰ দিশত অগ্ৰগতি: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকৰ সাফল্য

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণাত নতুন দিশ ৷ তেজ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আগতেই চিনাক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ পঢ়ক সবিশেষ-

GALLBLADDER CANCER BLOOD TESTS
পিত্তাশয় কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়ৰ দিশত অগ্ৰগতি: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন আৱিষ্কাৰ (ETV Bharat Asam)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 9, 2026 at 11:55 AM IST

Updated : January 9, 2026 at 12:19 PM IST

তেজপুৰ: অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আণৱিক জীৱবিজ্ঞান আৰু জৈৱ-প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ পংকজ বৰা আৰু গৱেষিকা ডঃ চিন্ময়ী বৰুৱাৰ নেতৃত্বত কৰা এক নতুন গৱেষণাত তেজত থকা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মেটাব’লাইট চিনাক্ত কৰা হৈছে, যিবোৰ পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আগতেই ধৰা পেলাবলৈ সহায়ক হ’ব পাৰে ৷

গৱেষকসকলৰ মতে, এই মেটাব’লাইটসমূহ ভৱিষ্যতে কম খৰচী আৰু সহজ তেজ-আধাৰিত পৰীক্ষা বিকাশৰ আধাৰ হ’ব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে বৃহৎ সংখ্যক লোকক একে সময়তে স্ক্ৰিনিং কৰা সম্ভৱ হ’ব ৷ বিশেষ দিশটো হৈছে এই গৱেষণাই পিত্তাশয়ৰ পাথৰ থকা আৰু পাথৰ নথকা কৰ্কট ৰোগীক পৃথকভাৱে চিনাক্ত কৰাৰ পথো মুকলি কৰিছে ৷

পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়ৰ দিশত অগ্ৰগতি (ETV Bharat Asam)

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ সাধাৰণতে কোনো স্পষ্ট লক্ষণ নেদেখুৱাকৈ আৰম্ভ হয় আৰু অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে শেহতীয়া পৰ্যায়তহে ধৰা পৰে ৷ ফলত শল্য চিকিৎসা সম্ভৱ নোহোৱা অৱস্থা সৃষ্টি হয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত আগতীয়া চিনাক্তকৰণেই এই মাৰাত্মক ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দিয়াৰ আটাইতকৈ কাৰ্যকৰী উপায় ৷

উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বৰ আন অঞ্চলৰ তুলনাত অসম আৰু গংগা–ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অৱবাহিকাত পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অস্বাভাৱিকভাৱে অধিক ৷ দেশৰ ভিতৰত এই ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান শীৰ্ষত ৷ আশ্চৰ্যজনকভাৱে, অসমৰ বহুসংখ্যক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত পিত্তাশয়ৰ পাথৰ নথকাৰ পাছতো কৰ্কট ৰোগ দেখা যায়, যিটো বিশ্বৰ আন অঞ্চলত তুলনামূলকভাৱে দুৰ্লভ ৷

কেনেকৈ কৰা হৈছিল এই পৰীক্ষা ?

এই গৱেষণাত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিটা ভিন্ন গোটৰ ৰোগীৰ তেজৰ নমুনা আধুনিক মেটাব’ল’মিক্স প্ৰযুক্তি আৰু কম্পিউটাৰ-ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে অধ্যয়ন কৰা হয় ৷ গৱেষণাত শতাধিক পৰিবৰ্তিত মেটাব’লাইট ধৰা পৰে আৰু প্ৰতিটো ৰোগ-ধৰণৰ বাবে উচ্চ সঠিকতা থকা বায়’মাৰ্কাৰ গোট নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ৷

New Directions in Research at Tezpur University
পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়ৰ দিশত অগ্ৰগতি (ETV Bharat Asam)

এইক্ষেত্ৰত অসমসহ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগে গুৰুতৰ স্বাস্থ্য সমস্যাৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ বিশ্বৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চিলি আৰু ব’লিভিয়াৰ পিছতে ভাৰতৰ স্থান আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ অধিক ৷ যদিও বিশ্বব্যাপি পিত্তাশয়ৰ পাথৰক এই কৰ্কট ৰোগৰ মুখ্য বিপদজনক কাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয়, অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ৭০ শতাংশতকৈ অধিক ৰোগী পাথৰ নথকাৰ সত্ত্বেও এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ৷ বিশ্বৰ আন অংশত তুলনামূলকভাৱে কম দেখা পোৱা এই কৰ্কট ৰোগটো অসম আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতত তৃতীয় সৰ্বাধিক হোৱা কৰ্কট ৰোগ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ৷

গৱেষণাটোৰ মুখ্য সমন্বয়ক ডঃ পংকজ বৰাই গৱেষণাটোৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে, "কৰ্কট ৰোগ অসমত ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৷ পিত্তাশয়ৰ পাথৰৰ পৰা অগ্ৰগতি হৈ পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু অসমত ক্ষেত্ৰত ৭০ শতাংশতকৈ অধিক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত পিত্তাশয়ৰ পাথৰ নোহোৱাকৈও পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগলৈ বিয়পি পৰে ৷ এই ৰোগটো অতি আগ্ৰাসী ৰূপত আগবাঢ়ি যায় আৰু যেতিয়ালৈকে ৰোগতো ধৰা পৰে তেতিয়ালৈকে চিকিৎসা কৰাৰ অৱকাশ অত্যন্ত সীমিত হৈ পৰে, সেই কাৰণে এই ৰোগবিধ যদি আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি তেনেহ’লে ৰোগগ্ৰস্ত পিত্তাশয়ৰ ৰোগবিধ অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে আঁতৰাই পেলাব পাৰিলে ইয়াক নিৰাময় কৰিব পাৰি ৷

New Directions in Research at Tezpur University
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Asam)

তেওঁ কয় যে, এই ৰোগ চিনাক্ত কৰাৰ বাবে বৰ্তমানৰ পদ্ধতি চিটি স্কেন বা আলট্ৰা ছ'ন'গ্ৰাফী ৷ কিন্তু এই পদ্ধতিসমূহ অত্যন্ত খৰচী হয়, ৰোগ ধৰা পৰাটোও কঠিন হৈ পৰে ৷ সেইবাবে মেটাব’লাইটসমূহ অদূৰ ভৱিষ্যতে ভয়াৱহ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ বাবে আগতীয়াকৈ তেজ-আধাৰিত পৰীক্ষা সহজ, দ্ৰুত আৰু তুলনামূলকভাৱে কম খৰচী হ'ব ৷ এনে পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ভৱিষ্যতে পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাব পৰা গ’লে চিকিৎসা অধিক ফলপ্ৰসূ হ’ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ৷

এই গৱেষণা এক বিস্তৃত আন্তঃবিভাগীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ ফল ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটীৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান আৰু স্বাগত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলৰ লগতে আমেৰিকা আৰু CSIR-ৰ বিজ্ঞানীসকলেও এইক্ষেত্ৰত গৱেষণামূলক সহায় আগবঢ়োৱা বুলি ডঃ বৰাই জানিবলৈ দিয়ে ৷

বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰে যে, পৰম্পৰাগত হিষ্ট’পেথ’ল’জী পৰীক্ষাৰ সৈতে এনে আণৱিক-ভিত্তিক নতুন পদ্ধতি সংযোজন হ’লে চিকিৎসালয় আৰু গৱেষণাগাৰৰ মাজৰ ব্যৱধান কমিব আৰু জটিল ৰোগৰ দ্ৰুত তথা যথাযথ চিনাক্তকৰণ সম্ভৱ হ’ব ৷

New Directions in Research at Tezpur University
পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়ৰ দিশত অগ্ৰগতি: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৱিষ্কাৰ (ETV Bharat Asam)

গৱেষিকা ডঃ চিন্ময়ী বৰুৱাই কয় , "এই পাইলট অধ্যয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ, ন্যূনতম আক্রমণাত্মক (minimally-invasive) ৰক্ত-ভিত্তিক মেটাব'লাইট বায়োমাৰ্কাৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে, যিয়ে পিত্তাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ (Gallbladder Cancer)ৰ আগতীয়াকৈ চিনাক্তকৰণ আৰু নিৰ্ণয়ৰ বাবে চিকিৎসা পদ্ধতি বিকাশত সহায় কৰিব ৷

মই এই গৱেষণা অধ্যয়নটো মোৰ Ph.D. কাৰ্যৰ অংশ হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৷ এই অধ্যয়নটো মোৰ তত্ত্বাৱধায়ক ডঃ পংকজ বৰাইহে ধাৰণাগতভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা তৎক্ষণাৎ মনোযোগৰ প্ৰয়োজন থকা সমস্যাত কাম কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই তেওঁলৈ কৃতজ্ঞ ৷

বহু প্ৰতিষ্ঠানৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰে এই অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাক প্ৰায় ২ বছৰ ৫ মাহৰ সময় লাগিছিল ৷ ইয়াত অসম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতাল, ডাঃ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান, আৰু স্বাগত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি এণ্ড চাৰ্জিকেল হস্পিটেল, গুৱাহাটী, অসমৰ ক্লিনিকেল বিশেষজ্ঞসকলৰ লগতে CSIR–Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow আৰু University of Illinois, Urbana-Champaign, USA বিজ্ঞানীসকলেও প্ৰায়োগিক আৰু তথ্য বিশ্লেষণ অংশত সহায় আগবঢ়াইছিল ৷

বৰ্তমান আমি এই প্ৰাথমিক অনুসন্ধানসমূহক ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ নমুনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰি প্ৰসাৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছোঁ, যাতে চিনাক্ত কৰা বায়োমাৰ্কাৰসমূহক বৈধতা প্ৰদান কৰি ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা যায় ৷"

অৱশ্যে, এই ফলাফলসমূহ নিয়মীয়া চিকিৎসাত ব্যৱহাৰৰ আগতে দেশৰ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলৰ অধিক সংখ্যক ৰোগীৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰা প্ৰয়োজন বুলি গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰে ৷ সেই লক্ষ্যৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ অধ্যয়ন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, এই গৱেষণাৰ ফলাফল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পত্ৰিকা Journal of Proteome Research-ত প্ৰকাশিত হৈছে, যিয়ে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ চিকিৎসা গৱেষণাক বিশ্ব মানচিত্ৰত নতুনকৈ উজলাই তুলিছে বুলি ডঃ পংকজ বৰা আৰু গৱেশিকা ডঃ চিন্ময়ী বৰুৱাই জনায় ৷

