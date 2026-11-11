সক্ৰিয় হৈছে ক’ভিড-১৯ৰ নতুন প্ৰকাৰ পিজে.২.১

সক্ৰিয় হৈছে ক’ভিড-১৯ৰ নতুন প্ৰকাৰ পিজে.২.১
আমেৰিকা, ইউৰোপ, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, আৰু এছিয়াৰ কিছু অংশত বিয়পিছে এই ভাইৰাছ ।
Published : November 11, 2026 at 5:37 PM IST
শীতৰ আগমনৰ লগে লগে ক’ৰ’না ভাইৰাছো যেন সক্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিছে । শেহতীয়াকৈ ক’ভিড-১৯ৰ এটা নতুন প্ৰকাৰ পিজে.২.১ সম্পৰ্কে চৰ্চা হৈছে । এই নতুন প্ৰকাৰে বিশ্বজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । কেইবাখনো দেশত এইবিধ ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।
২০২৬ চনৰ মে’ত কানাডাৰ অন্টাৰিঅ’ প্ৰদেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াক চিনাক্ত কৰাৰ পিচত কেইবাখনো দেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । SARS-CoV-2ৰ এই নতুন প্ৰকাৰ আমেৰিকা, ইউৰোপ, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড আৰু এছিয়াৰ কিছু অংশত সক্ৰিয় হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । এতিয়া ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ এই নতুন প্ৰকাৰ লাহে লাহে অন্য ঠাইত বিয়পি পৰিছে । এই প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ ফলত সংক্ৰমণৰ আন এক ঢৌৰ সূচনা কৰিব পাৰে নেকি তাক লৈ চৰ্চা হৈছে ।
ইয়াৰ স্পাইক প্ৰ’টিন (ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ যি অংশই ইয়াক মানুহৰ কোষত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰে)ত কেইবাটাও জিনীয় পৰিৱৰ্তন পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে মন্তব্য কৰিছে । সেইবাবে বিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ সংক্ৰমণ বিয়পোৱাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছে । অৱশ্যে এই প্ৰকাৰ পূৰ্বৰ প্ৰকাৰতকৈ অধিক বিপজ্জনক হয় নে নহয় সেয়া এতিয়াও প্ৰমাণিত হোৱা নাই ।
যোৱা মাহত 'জাৰ্নেল অৱ ইনফেকচন'ত প্ৰকাশিত প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি পিজে.২.১ৰ দ্বাৰা মানৱ কোষত ক'ৰ’না ভাইৰাছ প্ৰৱেশ কৰা গ্ৰাহক এচিই২ৰ লগত সংযোজিত হোৱাৰ ক্ষমতা অধিক হ’ব পাৰে । অৱশ্যে বৰ্তমান পিজে.২.১ই অধিক গুৰুতৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰা, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ হাৰ বৃদ্ধি অথবা মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পৰা ক্ষমতা সম্পৰ্কে কোনো ক্লিনিকেল প্ৰমাণ লাভ কৰা নাই ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এইবুলি উল্লেখ কৰিছে যে ক’ভিড-১৯ৰ লক্ষণসমূহে ইনফ্লুৱেঞ্জা আৰু অন্যান্য শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণৰ দৰে হ'ব পাৰে । সেইবাবে কেৱল লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাটো নিৰ্ভৰযোগ্য বুলি ক'ব নোৱাৰি ।
পিজে.২.১ৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?
পিজে.২.১ ৰ কোনো বিশেষ লক্ষণ নাই যে ইয়াক ক’ভিড-১৯ৰ অন্য প্ৰকাৰৰ পৰা পৃথক কৰিব পাৰে । কৰ’না ভাইৰাছৰ সাধাৰণ লক্ষণ
- মূৰৰ বিষ
- কাহ হোৱা
- ডিঙি বিষ হয়
- পেশী-শৰীৰৰ বিষ
- নাকেৰে পানী ওলায়
- ক্লান্তি আৰু দুৰ্বলতা
- জ্বৰ বা ঠাণ্ডা অনুভৱ
অৱেশ্যে কিছুমান মানুহৰ আন লক্ষণেও দেখা দিব পাৰে । এনে হ'লে উশাহ-নিশাহত অসুবিধা, পেটৰ সমস্যা বা ঘ্ৰাণ বা ৰুচিবোধৰ পৰিৱৰ্তন।
ভাৰতত ধৰা পৰিছে নেকি?
ভাৰতত পিজে.২.১ ধৰা পৰিছে নে নাই সেয়া বৰ্তমান স্পষ্ট নহয় । কাৰণ বৰ্তমানলৈকে কোনো সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ পোৱা হোৱা নাই ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:বায়ু প্ৰদূষণ পৰিৱেশতেই সীমাবদ্ধ নহয়, জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও গুৰুতৰ ভাবুকি বুলি সকিয়ালে বিশেষজ্ঞই