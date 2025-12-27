প্ৰকৃততে কিমান সুস্থ অভিনেতা ছলমান খান ? বিশেষজ্ঞই জনালে অভিনেতাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিমান গুৰুতৰ
দীৰ্ঘদিন ধৰি ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়া নামৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষৰ অৱস্থাত ভুগি আছে যাৰ বিষ অতিকৈ অসহনীয়, আহক আজি এই ৰোগৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ পৰা বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ-
Published : December 27, 2025 at 12:52 PM IST
আজি ২৭ ডিচেম্বৰত বলীউডৰ ভাইজান ছলমান খানৰ জন্মদিন ৷ অনুৰাগীয়ে অভিনেতাগৰাকীৰ জন্মদিনত শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে ৷ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সৈতে বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰে ছলমানে ৷ ৬০ বছৰত ভৰি দিয়াৰ পিছতো ভাইজানে নিজৰ ফিটনেছ বজাই ৰাখিছে কিন্তু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ’ব যে অভিনেতাগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়া এটি স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷
অভিনেতা ছলমান খানে শেহতীয়াকৈ "দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কপিল শ্ব'"ত প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ মগজুৰ এনিউৰিজম আৰু ধমনী শিৰাৰ বিকৃতি (এভিএম)কে ধৰি কেইবাটাও গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ ছলমানেও দীৰ্ঘদিন ধৰি ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়া নামৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষৰ অৱস্থাত আক্ৰান্ত হৈ আছে যিয়ে মুখৰ স্নায়ুত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মেক্স হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা তথা স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডাঃ কে এম হাছানে ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়াৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ৷
ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়া কি ?
ডাঃ হাছানে কয়, "ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়া হৈছে মুখৰ এটা ফালে হঠাতে চোকা, বিদ্যুৎ সদৃশ বিষ অনুভৱ হোৱা ৷ এই মাত্ৰাধিক বিষ সঁচাকৈ অসহনীয় ৷ খাদ্য খোৱা, দাঁত ব্ৰাছ কৰা, কথা কোৱা বা আনকি সামান্য বতাহৰ বলিলেও এই বিষ অনুভৱ হয় ৷ ই ট্ৰাইজেমিনেল নাৰ্ভত প্ৰভাৱ পেলায়, যিয়ে মুখৰ সংবেদন মগজুলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷" ছলমানে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ বহু বছৰ ধৰি এই ৰোগৰ সৈতে যুঁজি আহিছে, তথাপিও ছবি জগতত কাম কৰি আছে ৷ কিন্তু মগজুৰ এনিউৰিজম বা এভিএমৰ সৈতে ক্লান্তিকৰ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ বা মানসিক চাপৰ কামত লিপ্ত হোৱাটো কিমান বিপজ্জনক ?
ডাঃ হাছানৰ মতে, "দীৰ্ঘদিন ধৰি তীব্ৰ ব্যায়াম বা কঠোৰ কাম কৰাটো এনিউৰিজম বা এভিএম থকা ৰোগীৰ বাবে বিপদজনক ৷ ওজন উত্তোলন বা তীব্ৰ কাৰ্ডিঅ'ৰ দৰে ব্যায়ামে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত মগজু ফাটিব পাৰে আৰু সম্ভাৱ্যভাৱে বিপজ্জনক ৰক্তক্ষৰণ হ'ব পাৰে ৷ অপৰ্যাপ্ত জিৰণি, পানীলগা, আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত মানসিক চাপেও এই আশংকা বৃদ্ধি কৰে ৷ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ আৰু ব্যক্তিগতকৃত ব্যায়ামৰ পৰিকল্পনা অতি প্ৰয়োজনীয় ৷"
এই অৱস্থাবোৰ কিমান গুৰুতৰ ?
ডাঃ হাছানে কয়, “এই ৰোগবোৰ গুৰুতৰ, কিন্তু সঠিক চিকিৎসা আৰু অনুসৰণৰ দ্বাৰা বেছিভাগ মানুহেই ইয়াক ভালদৰে পৰিচালনা কৰে ৷ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়াৰ চিকিৎসা ঔষধ বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা কৰা হয় ৷মগজুৰ এনিউৰিজম আৰু এভিএম যদি ফাটি যোৱা নাই আৰু কম বিপদজনক হয়, তেন্তে পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয় বা অস্ত্ৰোপচাৰ/এণ্ডোভাস্কুলাৰ থেৰাপীৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰা হয় ৷জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন, আৱেগিক সহায়, আৰু নিয়মীয়া পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ দ্বাৰা ৰোগীক সক্ৰিয়ভাৱে জীয়াই থকাত সহায় কৰিব পাৰি আৰু সুখী জীৱন ৷”
ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়াৰ লক্ষণ, বিপদজনক কাৰক, আৰু চিকিৎসা
ডাঃ হাছানে বুজাই দিয়ে যে-
- লক্ষণ: “অতি চোকা, মুখৰ এফালে ছুৰীৰে আঘাত কৰা বিষ, দৈনন্দিন কাম-কাজৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ হোৱা ৷”
- বিপদজনক কাৰক: “ট্ৰাইজেমিনেল নাৰ্ভত ৰক্তবাহী নলীৰ চাপ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এটা সাধাৰণ কাৰণ ৷ অন্য কাৰণসমূহ হ’ল মাল্টিপল স্ক্লেৰ’ছিছ, টিউমাৰ, স্নায়ুৰ আঘাত, বা পূৰ্বৰ অস্ত্ৰোপচাৰ ৷ ৫০ বছৰৰ ওপৰৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ই অধিক সাধাৰণ ৷”
- চিকিৎসা: “চিকিৎসাৰ প্ৰথম শাৰী হ’ল কাৰ্বামাজেপিনৰ দৰে ঔষধ ৷যদি এইবোৰে কাম নকৰে তেন্তে বটক্স বেজী, মাইক্ৰ’ভেছকুলাৰ ডিকম্প্ৰেছন অস্ত্ৰোপচাৰ, ৰেডিঅ’ফ্ৰিকুৱেন্সি এবলেচন, বা গামা কটাৰী ৰেডিঅ’চাৰ্জাৰী বিকল্প ৷”
মগজুৰ এনিউৰিজম আৰু এভিএমৰ লক্ষণ, কাৰণ আৰু চিকিৎসা
ছলমানেও এই দুয়োটা গুৰুতৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ ব্ৰেইন এনিউৰিজম হ’ল মগজুৰ দুৰ্বল ৰক্তবাহী নলীত হোৱা উখহি উঠা যিটো ফাটি গ’লে জীৱন সংকটজনক ৰক্তক্ষৰণ হ’ব পাৰে ৷ এভিএম হৈছে মগজুৰ ৰক্তবাহী নলীৰ মাজত অস্বাভাৱিক সংযোগৰ বিৰল অৱস্থা যিয়ে স্বাভাৱিক তেজৰ সোঁতত ব্যাঘাত জন্মায় আৰু গুৰুতৰ স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
ডাঃ হাছানে মগজুৰ এনিউৰিজমৰ বিষয়ে বুজাই দিয়ে যে-
- লক্ষণসমূহ
- Unruptured: বেছিভাগেই কোনো লক্ষণ দেখা নাযায়; কেতিয়াবা মূৰৰ বিষ বা দৃষ্টিশক্তি সলনি হয় ৷
- Ruptured: হঠাতে তীব্ৰ মূৰৰ বিষ (মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেয়া বিষ), বমি, মূৰ্চ্ছা যোৱা, আৰু আক্ৰমণ ৷
- বিপদজনক কাৰক/কাৰণ: অনিয়ন্ত্ৰিত উচ্চ ৰক্তচাপ, ধূমপান, পৰিয়ালৰ ইতিহাস, মূৰত আঘাত, সংক্ৰমণ, বা সংযোগী কলাৰ ৰোগ ৷ বিশেষকৈ ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত মহিলাসকলৰ এই আশংকা অধিক ৷
- চিকিৎসা: যদি ফাটি নাযায়, তেন্তে নিৰীক্ষণ, অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা ক্লিপিং, বা এণ্ডোভাস্কুলাৰ কইলিং ৷ যদি ফাটি যায় তেন্তে জৰুৰী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় ৷
ধমনী শিৰাৰ বিকৃতি (AVM)ৰ লক্ষণ, বিপদজনক কাৰক, কাৰণ আৰু চিকিৎসা কি কি ?
- লক্ষণ: মূৰৰ বিষ, আক্ৰমণ, স্নায়ুজনিত অক্ষমতা (যেনে হাত-ভৰি দুৰ্বল হোৱা, দৃষ্টিশক্তি সলনি হোৱা), স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যা বা মগজুত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা ৷
- বিপদজনক কাৰক/কাৰণ: জন্মৰ সময়ত বেছিকৈ দেখা দিয়ে, গৰ্ভত ৰক্তবাহী নলীৰ অস্বাভাৱিক বিকাশৰ বাবে ৷ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছিকৈ দেখা যায় ৷
- চিকিৎসা: আকাৰ আৰু স্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা আঁতৰোৱা, এণ্ডোভাস্কুলাৰ এম্ব'লাইজেচন, ষ্টেৰিঅ'টেকটিক ৰেডিঅ'চাৰ্জাৰী, বা কম বিপদজনক ক্ষেত্ৰত কেৱল নিৰীক্ষণ কৰা ৷ প্ৰায়ে চিকিৎসাৰ সংমিশ্ৰণেই উত্তম ৷
এই সকলোবোৰ অৱস্থা গুৰুতৰ যদিও আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাই সঠিক চিকিৎসাৰ দ্বাৰা ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ৷ যদি আপুনি এই লক্ষণসমূহ অনুভৱ কৰে তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
