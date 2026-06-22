নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ
নীপকোৱে খাণ্ডং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ৰ অতিৰিক্ত পানী মুকলি কৰি দিয়ে । কপিলীৰ দুয়োপাৰে বানৰ ভয়ত আতংকিত ৰাইজ ।
Published : June 22, 2026 at 5:29 PM IST
হাফলং : বিগত কিছুদিন ধৰি ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ থকা দেখা গৈছে । যাৰ ফলত জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কপিলী নৈৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।
কপিলী নৈৰ ওপৰত থকা ৫০ মেগাৱাটৰ খাণ্ডং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ৰ পানীৰ স্তৰো বৃদ্ধি পাইছে । জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে নীপকোৱে বান্ধটোৰ স্পিলৱে গেট খুলি দিছে ।
জানিব পৰা মতে বান্ধটোৰ ৭ খনকৈ গেট খুলি দিয়া হৈছে । বান্ধৰ গেটেৰে তীব্ৰগতিত পানী নামনি অঞ্চললৈ বৈ গৈছে । এনে পৰিস্থিতিত নামনি অঞ্চলত থকা অঞ্চলবোৰ প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
বিশেষকৈ হোজাই, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, যমুনামুখ আদি অঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ বানৰ আশংকাত ভুগিছে । পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।
নদীৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । প্ৰয়োজন হ'লে নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'বলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগবোৰেও নিৰন্তৰভাৱে পৰিস্থিতি পৰ্যৱেক্ষণ কৰি আছে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ১৭ জুনত নীপকোৱে সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰিছিল । পৰিস্থিতি অনুসৰি নিশাৰ ভাগত গেটসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে খুলি দিয়া হ'ব বুলিও জাননীত কোৱা হৈছিল ।
কিন্তু একেলগে ৭ খন গেট খুলি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । যদি বৰষুণ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
খাণ্ডং বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা, কপিলীৰ দুয়োপাৰ বুৰাব পাৰে বানে !