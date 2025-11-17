ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস: কিয় প্ৰতি পালন কৰা হয় এই দিৱস ? জানো আহক ইয়াৰ ইতিহাস তথা তাৎপৰ্য

ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস: কিয় প্ৰতি পালন কৰা হয় এই দিৱস ? জানো আহক ইয়াৰ ইতিহাস তথা তাৎপৰ্য
মানৱ সমাজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ দেশতে ১৭ নৱেম্বৰৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস পালন কৰা হয় জানো আহক এই দিনটোৰ ইতিহাস তথা তাৎপৰ্য-
Published : November 17, 2025 at 11:22 AM IST
ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১৭ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস পালন কৰা হয় ৷ এই দিৱসৰ উদ্দেশ্য কেৱল এই ৰোগৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰাই নহয়, ইয়াৰ সৈতে জড়িত ভয়, ভুল ধাৰণা, সামাজিক বৈষম্য আদিও নাইকিয়া কৰা ৷ মৃগীৰোগৰ বিষয়ে বহুতো ভ্ৰান্ত ধাৰণা এতিয়াও আছে, যদিও ই চিকিৎসাযোগ্য স্নায়ুজনিত অৱস্থা ৷ এই কাৰণেই এই দিৱস দেশজুৰি সজাগতা বিয়পোৱাৰ এক প্ৰধান মঞ্চত পৰিণত হৈছে ৷
মৃগীৰোগ মানে কি ?
মৃগী ৰোগত মগজুৰ বৈদ্যুতিক কাৰ্যকলাপত ব্যাঘাত জন্মে ৷ ইয়াৰ ফলত সঘনাই আক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷ এই সমস্যা যিকোনো বয়সতে হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰ বহুতো সম্ভাৱ্য কাৰণ আছে যেনে মূৰত আঘাত, সংক্ৰমণ, জিনীয় কাৰক বা অন্যান্য স্নায়ুজনিত সমস্যা ৷
আক্ৰমণৰ সময়ত এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰ অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰিব পাৰে, কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে চেতনা হেৰুৱাব পাৰে, বিভ্ৰান্তি, চিন্তা-চৰ্চা লেহেমীয়া, অদ্ভুত অনুভূতি বা হঠাতে ভয় অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱসৰ ইতিহাস
ভাৰতত এই দিৱসটো ভাৰতৰ এপিলেপ্সি ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত ৷ এই সংস্থাটো মুম্বাইত ২০০৯ চনত ড° নিৰ্মল সূৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ সংস্থাটোৰ উদ্দেশ্য আছিল মানুহক মৃগীৰোগৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া, ৰোগীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা, আৰু তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসা আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা ৷ এই অভিযানক আগুৱাই নিবলৈ দেশজুৰি সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস স্থাপন কৰা হৈছিল ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱসৰ তাৎপৰ্য
এই দিনটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়:
- অন্ধবিশ্বাস আৰু বৈষম্য দূৰ কৰা, কিয়নো এতিয়াও বহুতে মৃগীৰোগক নেতিবাচক দৃষ্টিৰে চায় ৷
- মহামাৰী বিজ্ঞান সম্পূৰ্ণৰূপে চিকিৎসাযোগ্য আৰু ৰোগীয়ে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰে ৷
- বিদ্যালয়, কাৰ্যালয়, সমাজত সজাগতা আৰু সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কৰা ৷
- চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উন্নত চিকিৎসা, ঔষধ, আৰু পুনৰ্বাসনৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগোৱা ৷
- আক্ৰমণৰ সময়ত মানুহক কেনেকৈ উপযুক্ত সঁহাৰি দিব লাগে সেই বিষয়ে শিকোৱা ৷
- ৰোগীৰ অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰা ৷
মৃগীৰোগৰ সাধাৰণ লক্ষণ
- মৃগীৰোগৰ লক্ষণসমূহ ব্যক্তিভেদে বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে যদিও কিছুমান সাধাৰণ লক্ষণ হ’ল-
- ক্ষণিকৰ বাবে চেতনা হেৰুৱাই পেলোৱা
- শৰীৰৰ অনিয়ন্ত্ৰিত গতিবিধি
- গোন্ধ, শব্দ বা দৃষ্টিশক্তিৰ অনুভূতিৰ পৰিৱৰ্তন
- হঠাৎ ভয় বা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা
- বিভ্ৰান্তি, চিন্তা-চৰ্চাৰ লেহেমীয়া বা পলমকৈ হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া
কিমান ধৰণৰ আক্ৰমণ হয় ?
মৃগীৰোগত দুই প্ৰকাৰৰ আক্ৰমণ দেখা যায়:
ফোকাচ-আৰম্ভণি আক্ৰমণ
এইবোৰ মগজুৰ এটা অংশৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৷ দুই প্ৰকাৰৰ:
- ফ’কেল-অনছেট আক্ৰমণ: এই ক্ষেত্ৰত আক্ৰমণৰ সময়ত ব্যক্তিজন সচেতন হৈ থাকে ৷
- ফ’কাচ-ইম্পেয়াৰড-এৱেৰ চেইজাৰ্ছ: এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনে চেতনা হেৰুৱাব পাৰে ৷
মৃগীৰোগৰ কাৰণৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ১৫ৰ পৰা ৫০ বছৰ বয়সৰ লোকৰ মৃগীৰোগৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ কাৰণ হৈছে নিউৰ’চিষ্টিচাৰক’ছিছ । লগতে ইয়াৰ কাৰণসমূহৰ ভিতৰত বংশগততাও অন্তৰ্ভুক্ত । সাধাৰণতে ৫ বছৰৰ পৰা ২০ বছৰৰ ভিতৰত মৃগী ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে । কিন্তু কেতিয়াবা চিকিৎসা বা আকস্মিক কাৰণত মৃগী ৰোগৰ লক্ষণসমূহ পিছলৈ দেখা দিব পাৰে, যেনে- মূৰৰ গভীৰ আঘাত, ষ্ট্ৰোক, ব্ৰেইন টিউমাৰ, ডিমেনচিয়া আৰু এলঝেইমাৰৰ দৰে ৰোগ, মেনিনজাইটিছ, জন্মগত মানসিক সমস্যা, আৱেগিক মানসিক চাপ আৰু টোপনিৰ অভাৱ, মগজুৰ ৰক্তকণিকা আদিৰ অস্বাভাৱিকতা ।
মৃগীৰোগৰ লক্ষণসমূহ সাধাৰণতে মগজুৰ কোনটো অংশত হৈছে আৰু মগজুৰ আন অংশলৈ বিঘিনি কেনেদৰে বিয়পি আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । সেইবাবেই বিভিন্ন লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগৰ বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ।
মানসিক আক্ৰমণৰ উপৰিও মৃগীৰোগৰ আটাইতকৈ বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ হ’ল শৰীৰৰ গতিবিধিৰ পৰিৱৰ্তন, আৱেগিক পৰিৱৰ্তন, খোজ কঢ়াৰ অসুবিধা, দৃষ্টিশক্তি, শ্ৰৱণ আৰু ৰুচি চিনাক্তকৰণত অসুবিধা হোৱা, আৰু মূৰ্চ্ছা যোৱা ।
মৃগীৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ সহজ পদক্ষেপ
- সময়মতে ঔষধ খাব লাগে: নিয়মীয়াকৈ ঔষধ খোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
- ভাল নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰক: নিদ্ৰাৰ অভাৱত আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
- কেফেইন পৰিহাৰ কৰক: কফি, এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ, আৰু চ’ডাই আক্ৰমণৰ সূচনা কৰিব পাৰে ৷
- হাইড্ৰেটেড হৈ থাকক: পানীৰ অভাৱত শৰীৰত মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হয় ৷
- চকুত লগা পোহৰ এৰক: উজ্জ্বল, জিলিকি থকা লাইটে বিশেষকৈ শিশুৰ আক্ৰমণৰ সূচনা কৰিব পাৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱসৰ দিনা সমগ্ৰ দেশতে কৰ্মশালা, স্বাস্থ্য শিবিৰ, আলোচনা চক্ৰ, জনসজাগতা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহক জ্ঞান দিয়া যে মৃগীৰোগ সামাজিক অক্ষমতা নহয়, চিকিৎসাজনিত অৱস্থা ৷ এই কাৰ্যসূচীসমূহে মানুহক আক্ৰমণৰ সময়ত কেনেকৈ সহায় কৰিব লাগে আৰু ৰোগীৰ বাবে কি আৱেগিক আৰু সামাজিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে ৷
মন কৰিবলগীয়া কথা:
- মৃগীৰোগীয়ে নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰিব লাগে
- অন্য কোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা
- চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে মৃগীৰোগৰ ঔষধ বন্ধ নকৰিব
- আক্ৰমণ হোৱা লোকে মদ সেৱন কৰিব নালাগে
লগতে পঢ়ক