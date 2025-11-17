আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস: মৃগীৰোগ হ’লে প্ৰথমে দেখা দিয়া লক্ষণসমূহ কি কি জানেনে ?

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস: মৃগীৰোগ হ’লে প্ৰথমে দেখা দিয়া লক্ষণসমূহ কি কি জানেনে ?
আজি মৃগীৰোগ দিৱস । এই কেনেকৈ হয় তথা ইয়াৰ সাৱধানতা সম্পৰ্কত স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুমিতা কলিতাৰ মন্তব্য কি জানো আহক-
আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস ৷ এই ৰোগবিধৰ বিষয়ে মানৱ সমাজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ দেশতে ১৭ নৱেম্বৰৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱস পালন কৰা হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগীৰোগ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে মহানগৰীৰ দিছপুৰস্থিত জিএনআৰচি হাস্পতাল প্ৰেক্ষাগৃহত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰা হয় ৷ সংবাদমেল অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত দিনকদিনে বাঢ়ি অহা মৃগীৰোগীৰ সংখ্যা আৰু ৰাইজক প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ৰোগ চিনাক্ত কৰি উপযুক্ত চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ ওপৰিও এই ৰোগ কি, কেনেকৈ হয়, ইয়াৰ সাৱধানতাৰ ওপৰত চিকিৎসকসকলে বাখ্যা কৰে ৷
মৃগীৰোগ মানে কি তথা ইয়াৰ লক্ষণসমূহ
মৃগীৰোগ কি, ইয়াৰ লক্ষণ সম্পৰ্কত স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুমিতা কলিতাই কয় যে, মৃগীৰোগ হৈছে এনে এক স্নায়ুজনিত ৰোগ ৷ নিউৰণ নামেৰে জনাজাত মগজুৰ কোষবোৰে স্নায়ুৰ জৰিয়তে ইটোৱে সিটোৰ সৈতে এক স্বাভাৱিক যোগাযোগ বা কাম কৰে ৷ কিন্তু মৃগীৰোগীসকলৰ কিছু কিছু সময়ত স্বাভাৱিক পৰ্যায়তকৈ বেছি কাম কৰিবলৈ লৈ স্নায়ুৰ কোষবোৰে ৷ এই অৱস্থাত ৰোগীৰ মগজুৰ বিকাৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু ৰোগীৰ শৰীৰৰ ভাৰসাম্য আৰু গতিবিধিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ৷
এই মৃগীৰোগৰ ৰোগীৰ বিভিন্ন লক্ষণো দেখা যায় ৷ যেনে হাত ভৰি জোকাৰি দিয়া, মুখেৰে ফেন ওলাই যোৱা, চকু ওপৰলৈ উঠাই দিয়া, মুখ খন এফালে বেঁকা হৈ যোৱা ৷ এই লক্ষণসমূহ দেখা দিলে মৃগীৰোগ হোৱা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি ৷
মৃগীৰোগৰ কাৰণ
এই ৰোগৰ কাৰণ বুলি ক’লে বেছিভাগ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ এই ৰোগ হয় ৷ তাৰ উপৰি আন কিছু সংখ্যক ৰোগীৰ ব্রেইন টিউমাৰ, ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক, ব্রেইনৰ ব্লিদিং আদিৰ ফলত মৃগীৰোগ হয় ৷ আনহাতে শিশুসকল এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণ হৈছে কোনো শিশুৱে যদি জন্মৰ সময়ত কষ্ট পায় ৷ জন্মৰ সময়ত কোনো শিশুৰ ব্ৰেইনলৈ অক্সিজেন কমি যায়, পিছত যেতিয়া শিশুটো ডাঙৰ হবলৈ লৈ তেতিয়া অক্সিজেন কমি যোৱা নিউৰণ খিনি বেয়া হৈ যায় ৷ ফলত সেই বেয়া নিউৰণ খিনিয়ে মৃগীৰোগৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এই ৰোগৰ বয়সৰ কোনো সীমা নাথাকে ৷ জন্মৰ এমাহ পিছৰ পৰাই এই ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ৷
এই ৰোগৰ চিকিৎসা আৰু অন্ধবিশ্বাস
এই ৰোগৰ চিকিৎসা এতিয়া বহুতো প্ৰকাৰে উপলব্ধ হৈছে ৷ এই লক্ষণ সমূহ দেখা পালেই চিকিৎসক ওচৰ চাপিব লাগে ৷ এই ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে নিয়মিত ঔষধ, অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ আদি কৰিব পৰা যায় ৷ তাৰোপৰি ৭০% মৃগীৰোগ ঔষধৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ৷ ইয়াৰে ১০ ৰ পৰা ১৫ শতাংশ ৰোগী অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ কৰিব লগা হয় ৷ মৃগীৰোগৰ প্ৰতি অন্ধবিশ্বাস সম্পৰ্কত কয় যে মৃগীৰোগৰ প্ৰতি মানুহৰ মাজত থকা অন্ধবিশ্বাস আমি দূৰ কৰিব লগিব ৷ মৃগী কোনো ভগবানৰ অভিশাপ নহয় ৷ লগতে ৰোগবিধ সংক্ৰামক নহয়, ইয়াক ঘৃণা কৰিব নালাগে ৷ মৃগী ৰোগত আক্রান্ত লোকসকলে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, কাম কৰিব পাৰে, ক্রীড়াত উৎকৃষ্টতা অৰ্জন কৰিব পাৰে ৷ বিবাহ কৰিব পাৰে আৰু পিতৃ-মাতৃ হ'ব পাৰে ৷ এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাৰ দৰে গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে এগৰাকী মৃগীৰোগ থকা মহিলাই ৷
এই ৰোগৰ সাৱধানতা
এই ৰোগৰ ৰোগীসকলে টোপনি ক্ষতি কৰিব নালাগে ৷ প্ৰতিদিনে ৭ ৰ পৰা ৮ ঘণ্টা টোপনি মাৰিব লাগে ৷ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য কেতিয়াও সেৱন কৰিব নালাগে ৷ জুই বা পানীৰ পৰা সদাই আঁতৰি থাকিব লাগে ৷ এই কেতিয়া কেনেকৈ আহি যাব পাৰে কোনেও কৱ নোৱাৰে ৷ কেতিয়াবা নিয়মিত ঔষধৰ সেৱন কৰি থাকিলেও হঠাৎ এই ৰোগে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ সেই সময়ত যদি ৰোগী জনে জুই বা পানীৰ ওচৰত থাকে তেতিয়া বিপদজনক হব পাৰে ৷
