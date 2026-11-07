ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট সজাগতা দিৱস: বিশ্বত বছৰি ১ কোটি লোকৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু!
ভাৰতত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ১৫.৬ লাখ নতুন কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আহিছে...
Published : November 7, 2026 at 2:35 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বত বছৰি ১ কোটি লোকৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু হয় । ২০১৮ চনত ভাৰতত ১৫ লাখ লোকৰ কৰ্কট ৰোগৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ১৫.৬ লাখ নতুন কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । পৰিসংখ্যা অনুসৰি দেশত বছৰি ৯ লাখতকৈ অধিক লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হয় ।
বছৰি এই ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষৰে প্ৰতিবছৰে ৭ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট সজাগতা দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । ২০১৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট সজাগতা দিৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছত প্ৰতিবছৰে নতুন নতুন শ্লোগানেৰে এই দিনটোত ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য মতে প্ৰতি বছৰে বিশ্বত প্ৰায় ২.০৬ কোটি নতুন কৰ্কট ৰোগী চিনাক্ত হৈছে । এই বৰ্ধিত পৰিসংখ্যা এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে । মৃত্যুৰ কাৰণৰ ভিতৰত সমগ্ৰ বিশ্বতে এই ৰোগ প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে । প্ৰায় প্ৰতি পাঁচগৰাকী পুৰুষ বা মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ তেওঁলোকৰ জীৱনকালত কৰ্কটত আক্ৰান্ত হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰায় প্ৰতি নজন পুৰুষৰ ভিতৰত এজন আৰু প্ৰতি ১২গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী এই ৰোগত মৃত্যুমুখত পৰাৰ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে ।
বিশ্বত নতুনকৈ বেছি আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা থকা কৰ্কট ৰোগ হৈছে
- হাওঁফাওঁ
- স্তন
- বৃহদান্ত্ৰ
- প্ৰষ্টেট
কোনবিধ কৰ্কটত মৃত্যুৰ হাৰ বেছি
- হাওঁফাওঁ
- বৃহদান্ত্ৰ
- যকৃত
- স্তন
- পাকস্থলী
২০২৪ চনত (নতুন কৰ্কট ৰোগৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা) আটাইতকৈ বেছি
হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগত ২৬ লাখ
স্তন কৰ্কটত আক্ৰান্ত মহিলা ২৪ লাখ
বৃহদান্ত্ৰত ২০ লাখ আক্ৰান্ত
প্ৰষ্টেট ১৫ লাখ আক্ৰান্ত
ছালৰ কৰ্কট ৰোগ ১১ লাখ
পাকস্থলীত আক্ৰান্ত ১০ লাখ
২০২৪ চনত কৰ্কট ৰোগত মৃত্যুৰ সংখ্যা
হাঁওফাঁও ১০ লাখ ৮৬ হাজাৰ
হাঁওফাঁও ১.৮৬ নিযুত
যকৃত ৭ লাখ ৩২ হাজাৰ
স্তন ৬.৯৪ লাখ মৃত্যু
পাকস্থলী ৬ লাখ ৪২ হাজাৰ
এইকেইটা সমস্যাই দেখা দিলেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক
- শৰীৰৰ যিকোনো অংশ বিষ নোহোৱাকৈ ফুলি আছে নেকি
- কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ হঠাতে ওজন হ্ৰাস পোৱা
- দিনটোৰ অনবৰতে ভাগৰুৱা অনুভৱ হোৱা
- সঘনাই জ্বৰ হৈ আছে নেকি
- ছালৰ ৰং পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছে নেকি
- শৰীৰৰ যিকোনো অংশৰ পৰা অস্বাভাৱিক ৰক্তক্ষৰণ
- ছাল বা মুখৰ ঘাঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাল নোহোৱা
- দীৰ্ঘদিনধৰি মাত ভাঙি আছে নেকি
কোনবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব
- যোকোনো লক্ষণে দেখা দিলেই শীঘ্ৰে চিনাক্ত আৰু পৰীক্ষা কৰিব লাগে
- আগতীয়া লক্ষণসমূহ চিনাক্তকৰণ আৰু সময়মতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা উচিত
- কৰ্কট ৰোগৰ আশংকাজনক লক্ষণসমূহ কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে
- নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে
- আগতীয়াকৈ চিনাক্তকৰণেই হৈছে কৰ্কটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ অন্যতম শক্তিশালী আহিলা
- সুস্থ জীৱনশৈলীৰ লগতে মেদবহুলতা প্ৰতিৰোধ কৰিব
এই দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত কয়,"আজি ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট সজাগতা দিৱস। কৰ্কট ৰোগৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি, ইয়াৰ আগতীয়া লক্ষণসমূহ চিনাক্তকৰণ আৰু সময়মতে চিকিৎসা গ্ৰহণৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সচেতন কৰি তোলাই এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ।"
"কৰ্কট ৰোগৰ আশংকাজনক লক্ষণসমূহ কেতিয়াও আওকাণ নকৰিব। নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাওক আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক। সময়মতে ৰোগ চিনাক্ত কৰিব পাৰিলে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ জৰিয়তে জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। আগতীয়াকৈ চিনাক্তকৰণেই কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ অন্যতম শক্তিশালী আহিলা । আহক, সজাগতা আৰু সঠিক পদক্ষেপৰ জৰিয়তে কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তোলোঁ । এক সামূহিক প্ৰচেষ্টা । "
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:ছিকল চেল এনিমিয়াত আক্ৰান্ত অসমৰ শিশুৰ সফলতাৰে অস্থিমজ্জা সংৰোপণ
উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো যকৃত সংৰোপণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ জি এম চি এইচত সফলতাৰে সম্পন্ন
চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ উপলব্ধতাৰ দ্বিতীয় স্থানত অসম
জিএমচিএইচত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰ’বটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত জটিল হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন