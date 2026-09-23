ETV Bharat / health

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস: সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ

আয়ুৰ্বেদ হৈছে ৫,০০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি জীৱনৰ বিজ্ঞান । ইয়াৰ শিপা ঋকবেদলৈ বিস্তৃত ।

National Ayurveda Day 2026
ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস ২০২৬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 3:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আজি ২৩ ছেপ্টেম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস ৷ আয়ুৰ্বেদ শব্দটো ‘আয়ু’ (জীৱন) আৰু ‘বেদ’ (বিজ্ঞান)ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে । ইয়াৰ মৌলিক লক্ষ্য হৈছে — ‘স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য লক্ষণম্, আতুৰস্য বিকাৰ প্ৰশমন’ — অৰ্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য সংৰক্ষণ কৰা আৰু ৰোগাক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ ৰোগ নিৰাময় কৰা ।

আয়ুৰ্বেদে প্ৰকৃত স্বাস্থ্যক বিপাকীয় উপাদানসমূহৰ এক সু-সমন্বিত ভাৰসাম্য হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰে । ইয়াৰ বাবে জৈৱ-শক্তি (দোষ), বিপাকীয় অগ্নি (অগ্নি), শৰীৰৰ কলা (ধাতু) আৰু বর্জ্য নিষ্কাশন (মল)ৰ মাজত অনুকূল সমন্বয়ৰ লগতে শান্ত আত্মা, মন (মনস্) আৰু ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰয়োজন ।

উদ্ভিদ, প্ৰাণীজাত সামগ্ৰী আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ ঔষধি আৰু চিকিৎসামূলক গুণ ব্যৱহাৰ কৰি, যিবোৰৰ বৰ্ণনা চৰক সংহিতা আৰু সুশ্ৰুত সংহিতাতো পোৱা যায়, আয়ুৰ্বেদ আধুনিক প্ৰাসংগিকতাৰে এক প্ৰাচীন বিজ্ঞান হিচাপে অব্যাহত আছে । এই বিজ্ঞানৰ কেন্দ্ৰীয় নীতি হৈছে — সুস্বাস্থ্য হৈছে ব্যক্তি-শৰীৰ, মন আৰু আত্মা তথা চৌপাশৰ জগতৰ মাজত সম্পূৰ্ণ সমন্বয়ৰ এক অৱস্থা ।

কেতিয়াৰ পৰা পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস :

আয়ুৰ্বেদিক ঐতিহ্যক সন্মান আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত আয়ুৰ্বেদ দিৱস হিচাপে পালন কৰে, যিটো প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ শৰৎকালীন বিষুৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখে । এই বৰ্ষৰ আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে — "সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ" ।

২০১৬ চনৰ ২৮ অক্টোবৰত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভগৱান ধনন্তৰীৰ জন্মজয়ন্তী (ধনতেৰাছ) উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস উদযাপন কৰিছিল ৷ কিন্তু ২০২৫ চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত এটা নিৰ্দিষ্ট সৌৰ দিন হিচাপে এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হয় । সেই অনুসৰি আজি একাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ তাৎপৰ্য :

ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু বিশ্বব্যাপী গুৰুত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পালন কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিৱস ।

ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ উদ্দেশ্য :

একাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসত ভাৰতে প্ৰমাণ-ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ৫,০০০ বছৰ পুৰণি চিকিৎসা ব্যৱস্থাক দৈনন্দিন, আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ এক দশক উদযাপন কৰিছে ৷ শক্তিশালী বৈশ্বিক অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে ভাৰতে বিশ্বক দেখুৱাইছে যে পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু আধুনিক বিজ্ঞান কেনেদৰে একেলগে কাম কৰি এক সুস্থ ভৱিষ্যত গঢ়িব পাৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে-

  • প্ৰাকৃতিক উপাদান আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা মানৱ সমাজক সুস্থ আৰু নিৰোগী কৰি ৰখাৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰা
  • আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আয়ুৰ্বেদক আধুনিক যুগৰ স্বাস্থ্য সমস্যা, জীৱনশৈলীজনিত ৰোগ আৰু মানসিক হেঁচা নিৰাময়ৰ এক বিশ্বাসযোগ্য উপায় হিচাপে তুলি ধৰা ।

আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ গুৰুত্ব :

আয়ুৰ্বেদ কেৱল এক চিকিৎসা পদ্ধতিয়েই নহয়, ই হৈছে জীৱন ধাৰণৰ এক প্ৰাচীন বিজ্ঞান ৷ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৰিব নোৱৰা কিছুমান চিকিৎসা প্ৰাচীন আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে কৰিব পৰা যায় আৰু বিশ্বৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে এয়া ইতিমধ্যে সত্য প্ৰমাণিত কৰিছে । যোগ আৰু আয়ুৰ্বেদ ভাৰতৰ এক অন্যতম পৰিচয় আৰু ইতিমধ্যে বিশ্ববাসীয়ে ইয়াক আঁকোৱালি লৈছে । এলোপেথিক চিকিৎসাৰ দৰে ই কেৱল ৰোগৰ লক্ষণসমূহ নিৰাময় কৰাতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, বৰঞ্চ ৰোগটো শৰীৰত কিয় উৎপন্ন হ'ল—তাৰ মূল কাৰণ বিচাৰি উলিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে ।

আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ শুভেচ্ছা

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই আয়ুৰ্বেদক সুস্থ আৰু সুষম জীৱনশৈলীৰ বাবে এক শক্তিশালী আহিলা বুলি উল্লেখ কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই প্ৰাচীন ভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা লাখ লাখ লোকক এক সুস্থ আৰু সুষম জীৱনশৈলী প্ৰদান কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস এই প্ৰাচীন জ্ঞান-পৰম্পৰাক স্মৰণ, সংৰক্ষণ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ এক সুযোগ বুলি উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱস : ভাৰতত বছৰি ৪০ হাজাৰ অস্থিমজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপনৰ প্ৰয়োজন

বিশ্ব এলঝেইমাৰ দিৱস : পৰিয়ালৰ লোকে যিবোৰ লক্ষণ লক্ষ্য নকৰে

বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস : ইয়াৰ লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰি প্ৰতিৰোধৰ উপায় আছেনে ?

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস
আয়ুষ মন্ত্ৰালয়
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
NATIONAL AYURVEDA DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.