আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস: সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস: সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ
আয়ুৰ্বেদ হৈছে ৫,০০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি জীৱনৰ বিজ্ঞান । ইয়াৰ শিপা ঋকবেদলৈ বিস্তৃত ।
Published : September 23, 2026 at 3:20 PM IST
আজি ২৩ ছেপ্টেম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস ৷ আয়ুৰ্বেদ শব্দটো ‘আয়ু’ (জীৱন) আৰু ‘বেদ’ (বিজ্ঞান)ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে । ইয়াৰ মৌলিক লক্ষ্য হৈছে — ‘স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য লক্ষণম্, আতুৰস্য বিকাৰ প্ৰশমন’ — অৰ্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য সংৰক্ষণ কৰা আৰু ৰোগাক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ ৰোগ নিৰাময় কৰা ।
আয়ুৰ্বেদে প্ৰকৃত স্বাস্থ্যক বিপাকীয় উপাদানসমূহৰ এক সু-সমন্বিত ভাৰসাম্য হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰে । ইয়াৰ বাবে জৈৱ-শক্তি (দোষ), বিপাকীয় অগ্নি (অগ্নি), শৰীৰৰ কলা (ধাতু) আৰু বর্জ্য নিষ্কাশন (মল)ৰ মাজত অনুকূল সমন্বয়ৰ লগতে শান্ত আত্মা, মন (মনস্) আৰু ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰয়োজন ।
উদ্ভিদ, প্ৰাণীজাত সামগ্ৰী আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ ঔষধি আৰু চিকিৎসামূলক গুণ ব্যৱহাৰ কৰি, যিবোৰৰ বৰ্ণনা চৰক সংহিতা আৰু সুশ্ৰুত সংহিতাতো পোৱা যায়, আয়ুৰ্বেদ আধুনিক প্ৰাসংগিকতাৰে এক প্ৰাচীন বিজ্ঞান হিচাপে অব্যাহত আছে । এই বিজ্ঞানৰ কেন্দ্ৰীয় নীতি হৈছে — সুস্বাস্থ্য হৈছে ব্যক্তি-শৰীৰ, মন আৰু আত্মা তথা চৌপাশৰ জগতৰ মাজত সম্পূৰ্ণ সমন্বয়ৰ এক অৱস্থা ।
কেতিয়াৰ পৰা পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস :
আয়ুৰ্বেদিক ঐতিহ্যক সন্মান আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত আয়ুৰ্বেদ দিৱস হিচাপে পালন কৰে, যিটো প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ শৰৎকালীন বিষুৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখে । এই বৰ্ষৰ আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে — "সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ" ।
২০১৬ চনৰ ২৮ অক্টোবৰত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভগৱান ধনন্তৰীৰ জন্মজয়ন্তী (ধনতেৰাছ) উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস উদযাপন কৰিছিল ৷ কিন্তু ২০২৫ চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত এটা নিৰ্দিষ্ট সৌৰ দিন হিচাপে এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হয় । সেই অনুসৰি আজি একাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ তাৎপৰ্য :
ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু বিশ্বব্যাপী গুৰুত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পালন কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিৱস ।
ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ উদ্দেশ্য :
একাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসত ভাৰতে প্ৰমাণ-ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ৫,০০০ বছৰ পুৰণি চিকিৎসা ব্যৱস্থাক দৈনন্দিন, আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ এক দশক উদযাপন কৰিছে ৷ শক্তিশালী বৈশ্বিক অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে ভাৰতে বিশ্বক দেখুৱাইছে যে পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু আধুনিক বিজ্ঞান কেনেদৰে একেলগে কাম কৰি এক সুস্থ ভৱিষ্যত গঢ়িব পাৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে-
- প্ৰাকৃতিক উপাদান আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা মানৱ সমাজক সুস্থ আৰু নিৰোগী কৰি ৰখাৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰা
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আয়ুৰ্বেদক আধুনিক যুগৰ স্বাস্থ্য সমস্যা, জীৱনশৈলীজনিত ৰোগ আৰু মানসিক হেঁচা নিৰাময়ৰ এক বিশ্বাসযোগ্য উপায় হিচাপে তুলি ধৰা ।
আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ গুৰুত্ব :
আয়ুৰ্বেদ কেৱল এক চিকিৎসা পদ্ধতিয়েই নহয়, ই হৈছে জীৱন ধাৰণৰ এক প্ৰাচীন বিজ্ঞান ৷ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৰিব নোৱৰা কিছুমান চিকিৎসা প্ৰাচীন আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে কৰিব পৰা যায় আৰু বিশ্বৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে এয়া ইতিমধ্যে সত্য প্ৰমাণিত কৰিছে । যোগ আৰু আয়ুৰ্বেদ ভাৰতৰ এক অন্যতম পৰিচয় আৰু ইতিমধ্যে বিশ্ববাসীয়ে ইয়াক আঁকোৱালি লৈছে । এলোপেথিক চিকিৎসাৰ দৰে ই কেৱল ৰোগৰ লক্ষণসমূহ নিৰাময় কৰাতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, বৰঞ্চ ৰোগটো শৰীৰত কিয় উৎপন্ন হ'ল—তাৰ মূল কাৰণ বিচাৰি উলিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে ।
আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ শুভেচ্ছা
आयुर्वेद दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं! आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली का एक सशक्त माध्यम है। आइए, अपनी इस समृद्ध विरासत को अपनाने का संकल्प और मजबूत करें।— Narendra Modi (@narendramodi) September 23, 2026
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।
मानं च तच्च… pic.twitter.com/HyPXYhhvdD
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই আয়ুৰ্বেদক সুস্থ আৰু সুষম জীৱনশৈলীৰ বাবে এক শক্তিশালী আহিলা বুলি উল্লেখ কৰে ।
सभी को आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Amit Shah (@AmitShah) September 23, 2026
भारत की यह प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति आज भी विश्व के लिए सस्टेनेबल हेल्थ का सशक्त मॉडल है और करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली दे रही है।
मोदी सरकार आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जोड़कर इस गौरवशाली विरासत को विश्व में…
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই প্ৰাচীন ভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা লাখ লাখ লোকক এক সুস্থ আৰু সুষম জীৱনশৈলী প্ৰদান কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
On Ayurveda Day, we celebrate India’s ancient system of holistic healthcare and its enduring contribution to wellness.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) September 23, 2026
May the timeless wisdom of Ayurveda continue to promote healthy living and inspire a healthier world.#AyurvedaDay pic.twitter.com/faBQ7aUyG7
স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস এই প্ৰাচীন জ্ঞান-পৰম্পৰাক স্মৰণ, সংৰক্ষণ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ এক সুযোগ বুলি উল্লেখ কৰে ।