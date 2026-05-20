শৈশৱৰ মাইঅ’পিয়াই ধাৰণ কৰিছে জটিল ৰূপ: জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ আহ্বান বিশেষজ্ঞৰ
২০৫০ চনত আধা জনসংখ্যা মাইঅ’পিয়াত আক্ৰান্ত হ’ব ।
Published : May 20, 2026 at 3:56 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে শিশুসকলৰ দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্য়া । এই সমস্য়াৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে শৈশৱৰ মাইঅ’পিয়া । জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগতে অধিক সময় ম'বাইল,কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণৰ সংস্পৰ্শত থকা,বৰ্ধিত শৈক্ষিক চাপ আৰু বাহিৰৰ কাম-কাজ হ্ৰাস পোৱাত পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ।
এই সমস্য়া সন্দৰ্ভত দেশৰ প্ৰখ্যাত চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে । অল ইণ্ডিয়া অফথালম’লজিকেল ছ’চাইটিয়ে দেশৰ ৬০খন জিলাত এই ৰোগ সন্দৰ্ভত প্যান ইণ্ডিয়া জৰীপ আৰম্ভ কৰিছে । এই জৰীপত অঞ্চল বিশেষে নিৰ্দিষ্ট মাইঅ’পিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নিৰ্ণয় কৰিছে ।
জ্য়েষ্ঠ শিশু চকুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ৰোহিত ছাক্সেনা, নতুন দিল্লী এইমছৰ প্ৰগ্ৰেম ডাইৰেক্টৰ আৰপিচি সিঙে কয়, "আমি শিশুৰ মাজত মাইঅ'পিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্যান ইণ্ডিয়া জৰীপ আৰম্ভ কৰিছো । এবাৰ এই জৰীপ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰি এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ক পৰামৰ্শ আগবঢ়াম ।"
মাইঅ’পিয়া কি?
ডাঃ ছাক্সেনাই কয় যে মাইঅ’পিয়া কেৱল মানসম্পন্ন লেন্সৰ দ্বাৰা শুধৰোৱা সাধাৰণ অসুবিধা নহয় । এয়াই শুধৰণি কৰিব নোৱৰা অন্ধতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । গুৰুতৰ মাইঅ’পিয়াই চকুৰ মণিটো স্থায়ীভাৱে ক্ষতি কৰি চকুৰ শাৰীৰিক গঠন সলনি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ৰেটিনাৰ ডিটাচমেণ্ট, গ্ল’ক’মা, ছানিপৰা ৰোগ আৰু মেকুলাৰ ডিজেনেৰেচনৰ দৰে গুৰুতৰ সমস্য়াই আজীৱন আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
নগৰাঞ্চলত ৪৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব :
যদিহে মাইঅ’পিয়াৰ চিকিৎসা কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে শিশুৱে স্পষ্টকৈ দেখা নাপায় । ইয়াৰ ফলত শিশুটিৰ শিক্ষা,খেলা-ধূলা কৰা আৰু খেল উপভোগ কৰা আদিত প্ৰভাৱ পোলাব বুলিও ডাঃ ছাক্সেনাই কয় ।তেওঁ কয় যে ভাৰতত ৫-১৫ বছৰৰ ভিতৰৰ ৭.৫ শতাংশ শিশুৰ মাজত মাইঅ’পিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ হৈছে । এই ধাৰাটোৱে উৰ্ধমুখী দিশে গতি কৰিছে । ভাৰতত নগৰাঞ্চলত মাই’পিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ২০৫০ চনৰ ভিতৰত ৪৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
এই প্ৰসংগত অফথালম’লজিকেল ছ’চাইটিৰ সভাপতি ডাঃ জীৱন সিং টিটিয়ালে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়,"শৈশৱৰ মাইঅ'পিয়া এতিয়া কেৱল শিশুৰ কম বয়সতে চশমাৰ প্ৰয়োজন হোৱাটোৱেই নহয়,ই ক্ৰমান্বয়ে চকুৰ দীৰ্ঘম্যাদী চিন্তাৰ এক গুৰুতৰ চিন্তাত পৰিণত হৈছে । উচ্চ মাইঅ'পিয়াই চকুৰ গঠন স্থায়ীভাৱে সলনি কৰিব পাৰে আৰু পিছলৈ ৰেটিনাৰ বিচ্ছিন্নতা, গ্ল'ক'মা, চকুৰ ছানি পৰা আৰু অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ আশংকা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । স্বাভাৱিক দৃষ্টিশক্তি কেনেকুৱা অনুভৱ হ’ব লাগে সেই কথা উপলব্ধি নকৰে অভিভাৱক, শিক্ষক আৰু যত্ন লোৱাসকলে. সেইবাবে সময়মতে নিয়মীয়া চকুৰ পৰীক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব।’
শিশুৰ সতৰ্কবাণীৰ চিন :
বিশেষজ্ঞসকলে শৈশৱৰ মাইঅ’পিয়াৰ উত্থানৰ কাৰণ শেহতীয়া বছৰবোৰত জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন ত্বৰান্বিত হোৱা বুলি কয় । জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগতে অধিক সময় ম'বাইল,কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণৰ সংস্পৰ্শত থকা,বৰ্ধিত শৈক্ষিক চাপ আৰু বাহিৰৰ কাম-কাজ হ্ৰাস পোৱা আদি ইয়া কাৰণ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । ডিজিটেল শিক্ষণ পৰিৱেশৰ দিশত হোৱা পৰিৱৰ্তনে শিশুসকলে দৈনিক চাৰিৰ পৰা ছয় ঘণ্টা বা তাতকৈ অধিক সময় পৰ্দাত কটাবলৈ অধিক অৰিহণা যোগাইছে ।
মাইঅ’পিয়াৰ প্ৰধান লক্ষণ :
ডাঃ ছাক্সেনাৰ মতে, দূৰৈৰ বস্তু দেখাৰ বাবে চকু চেপি ধৰা (চকু কুটি খোৱা), পৰ্দাৰ ওচৰত বহি থকা, কিতাপ বেছি ওচৰত ধৰি ৰখা, সঘনাই মূৰৰ বিষ হোৱা, চকু ঘঁহি থকা, দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱা, শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰদৰ্শন বেয়া হোৱা, ব্লেকব'ৰ্ডৰ পৰা ভুলকৈ কপি কৰা আৰু অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ অভাৱ শৈশৱৰ মাইঅ’পিয়াৰ কিছুমান প্ৰধান লক্ষণ।
কি কৰিব পাৰি ?
অল ইণ্ডিয়া অফথালম’লজিকেল ছ’চাইটিৰ বৈজ্ঞানিক কমিটীৰ অধ্যক্ষ ডাঃ নম্ৰতা শৰ্মাই কয়, “শৈশৱৰ মাইঅ’পিয়া প্ৰতিৰোধ আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চিকিৎসাৰ পৰা সক্ৰিয় প্ৰতিৰোধলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ প্ৰয়োজন । পৰিৱেশৰ কাৰক যেনে দীৰ্ঘদিন কামৰ ওচৰত কাম , অত্যধিক ডিজিটেল সংস্পৰ্শ আৰু বাহিৰৰ সময় কমি যোৱা আদি পৰিবৰ্তনযোগ্য । এইক্ষেত্ৰত সমাজৰ মনোযোগৰ প্ৰয়োজন আছে ।”
তেওঁ পুনৰ কয় যে শেহতীয়া শৈশৱৰ মাইঅ’পিয়া ৰোগীৰ উত্থানৰ কাৰণ হ’ব পাৰে শৈক্ষিক চাপ বৃদ্ধি, ডিজিটেল যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ কাম-কাজৰ প্ৰতি অগ্ৰাধিকাৰ । এইবোৰ ক’ভিড-১৯ লকডাউনৰ পিছত জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে । এতিয়া গতানুগতিক স্কুলীয়া শিক্ষাৰ পৰা অনলাইন ক্লাছলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে । বাহিৰৰ সময় কমি যোৱাৰ লগতে কমেও চাৰিৰ পৰা ছয় ঘণ্টাৰ স্ক্ৰীণত সময় কটোৱা বাবে এনে হোৱা বুলি তেওঁ কয় ।
ডাঃ ছাক্সেনাই কয় যে এই পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ হ’লে তাৎক্ষণিকভাৱে সমাজৰ সালসলনিৰ প্ৰয়োজন । দিনৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশক পুনৰ গঠন ককৰিব লাগিব বুলি তেওঁ কয় । আগতীয়াকৈ ক্লিনিকেল চকু পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক ককৰিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।
যদিও মাইঅ’পিয়াৰ বংশগত হোৱাৰ প্ৰৱণতা আছে, তথাপি পৰিৱেশৰ বিভিন্ন প্ৰভাৱ আছে । এইবোৰৰ পৰিৱৰ্তন কৰি মাইঅ’পিয়াৰ বিকাশ আৰু অগ্ৰগতি ৰোধ কৰিব পাৰি বুলি তেওঁ কয় ।
ডাঃ ছাক্সেনাৰ মতে, যদিও বৰ্ধিত শৈক্ষিক হেঁচা আৰু অনলাইন ক্লাছলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা বাবে কামৰ ওচৰত দীঘলীয়া সময় অনিবাৰ্য হৈ পৰিছে । তথাপি ডিজিটেল স্ক্ৰীণ ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত শিশুসকলক সঘনাই বিৰতি ল’বলৈ উৎসাহিত কৰা উচিত । ভিডিঅ’ গেম বা ছ’চিয়েল মিডিয়া খেলাৰ দৰে পৰিহাৰযোগ্য পৰ্দাৰ সময় যিমান পাৰি কম কৰা উচিত বুলিও তেওঁ কয় ।
মাইঅ’পিয়াৰ অগ্ৰগতি লেহেমীয়া কৰাৰ উপায় :
- ভিটামিন আৰু মেক্ৰ’ আৰু মাইক্ৰ’ নিউট্ৰিয়েণ্টেৰে ভৰপূৰ সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক।
- শিশুটিক কমেও ২ ঘণ্টা বাহিৰৰ কাম-কাজত লিপ্ত হ’বলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে।
- ডিজিটেল ডিভাইচৰ ব্যৱহাৰ সীমিত কৰক আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত এটা সুস্থ দৃশ্যগত পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰক । যেনে পৰ্যাপ্ত পটভূমি পোহৰ, পৰ্দাৰ পৰা এটা বাহুৰ পৰ্যাপ্ত দূৰত্ব বজাই ৰখা, টেবলেট আৰু স্মাৰ্টফোনৰ পৰিৱৰ্তে টিভি আৰু মনিটৰৰ দৰে ডাঙৰ পৰ্দাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।
- ২০/২০/২০ নিয়ম মানি চলক: পৰ্দাত কটোৱা প্ৰতি ২০ মিনিটৰ মূৰে মূৰে কমেও ২০ ছেকেণ্ডৰ বাবে ২০ ফুট দূৰত ৰখা বস্তু এটা চাওক যাতে আপোনাৰ চকুৰ পেশীবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শিথিল হয়।
- শুই উঠাৰ ১ ঘণ্টা আগতে কোনো স্ক্ৰীণ চাব নালাগে ।
- দৈনিক শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ আৰু পৰ্যাপ্ত টোপনিৰ সময়ৰ লগত আপোচ কৰিব নালাগে
- ডিভাইচ নিৰ্ভৰশীলতা/নিচাৰ আৰ্হি প্ৰতিৰোধ কৰক
শৈশৱৰ মাইঅ’পিয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাপনা :
অল ইণ্ডিয়া অফথালম’লজিকেল ছ’চাইটিয়ে শিশুৰ মাজত মাইঅ’পিয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বোজা দূৰ কৰিবলৈ চকুৰ বিশেষজ্ঞ, অভিভাৱক, শিক্ষাবিদ আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ পেছাদাৰীসকলক প্ৰমাণভিত্তিক পৰামৰ্শৰে সজ্জিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে 'শৈশৱৰ মাই’পিয়া প্ৰতিৰোধ আৰু ব্যৱস্থাপনা ২.০' গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
২০৫০ চনত আধা জনসংখ্যা মাইঅ’পিয়াত আক্ৰান্ত হ’ব :
শৈশৱৰ মাইঅ’পিয়া জনস্বাস্থ্যৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে। শেহতীয়া অনুমান অনুসৰি ২০৫০ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ প্ৰায় আধা জনসংখ্যা মাইঅ’পিয়াত আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে । ভাৰতত বছৰ বছৰ ধৰি স্কুললৈ যোৱা শিশুৰ মাজত প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ হাৰ তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । চহৰীয়া অধ্যয়নত প্ৰায় ১৪ শতাংশ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । আনহাতে গ্ৰাম্য অঞ্চলত বিগত দশকত ৪.৬ শতাংশৰ পৰা ৬.৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে।
১৩খন চহৰ আৰু ১২খন ৰাজ্যৰ স্কুলৰ পৰীক্ষাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি পৰীক্ষা কৰা শিশুসকলৰ প্ৰায় ১৩.৬ শতাংশই মাইঅ’পিয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল । আনহাতে ২৭ শতাংশৰ দৃষ্টিশক্তি অস্বাভাৱিক আছিল ।
লগতে পঢ়ক:মধ্য আফ্ৰিকাত ইব'লাৰ পৰিস্থিতি, ভাৰতত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে কি কয়?