চিঅ'পিডি ৰোগীয়ে বন্ধ কোঠাত মহ খেদা কইল-লিকুইড ব্যৱহাৰ কৰে নেকি ? সাৱধান
বায়ু ভালদৰে চলাচল নকৰা কোঠাত কইল বা লিকুইড ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰদূষক পদাৰ্থবোৰ জমা হয় ।
Published : November 20, 2026 at 4:02 PM IST
আপুনি সদায় বন্ধ কোঠাত মহ খেদা কইল আৰু লিকুইড ব্যৱহাৰ কৰে নেকি ? এনেধৰণৰ কইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাই শৰীৰৰ ক্ষতি কৰাৰ বিষয়ে হয়তো কোনোৱেই ভাবি নাচায় ।
ক্ৰ'নিক অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী ডিজিজ (চিঅ'পিডি)ৰোগীয়ে উশাহ লোৱা ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে সাৱধান হোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । মহ খেদা কইল আৰু লিকুইড ধোঁৱা দেখাত সাধাৰণ যদিও ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱা আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থই শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পোলোৱাৰ আশংকা থাকে । আনকি সময়ে সময়ে এনে ধোঁৱাই অস্বস্তিতো পেলায় ।
এই সন্দৰ্ভত কলকাতাৰ চিএমআৰআইৰ চিকে বিৰলা হাস্পতালৰ পৰামৰ্শদাতা পালমোন’লজিষ্ট ডাঃ শ্যাম কৃষ্ণণে কয়," মহ খেদা কইলে কীটনাশক যৌগ (সাধাৰণতে পাইৰেথ্ৰইড)ৰ লগতে অন্যান্য পদাৰ্থ জ্বলাই কাম কৰাৰ ফলত ধোঁৱা উৎপন্ন হয় । এই ধোঁৱাত মিহি কণা, কাৰ্বন মনোক্সাইড আৰু অন্যান্য দহনৰ উপজাত পদাৰ্থ থাকে । বায়ু ভালদৰে চলাচল নকৰা কোঠাত এনে কইল বা লিকুইড ব্যৱহাৰ কৰিলে এই প্ৰদূষক পদাৰ্থবোৰ জমা হৈ বায়ুপথত বিৰক্ত কৰাৰ আশংকা থাকে ।"
চিঅ’পিডি ৰোগীৰ বায়ুপথ প্ৰদাহ হৈ সংকুচিত হোৱা বাবে এই ধোঁৱাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে কাহ, বুকুখন টান হৈ উশাহ লোৱাত অসুবিধা হ’ব পাৰে । বাৰে বাৰে বা দীৰ্ঘদিন ধৰি সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ সামগ্ৰিক মাত্ৰাও বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা থাকে ।
লিকুইড বিপজ্জনক কিয় ?
ডাঃ শ্যাম কৃষ্ণণে কয় যে লিকুইডে দহন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা ধোঁৱা উৎপন্ন নকৰে; কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ই সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ । ইহঁতে চাৰিওফালৰ বতাহত ৰাসায়নিক কীটনাশক নিৰ্গত কৰে ।
কিছুমান সামগ্ৰীত দ্রাৱক আৰু সুগন্ধিও থাকিব পাৰে । বিশেষকৈ যিসকল লোকৰ ইতিমধ্যে কাহ,অত্যধিক শ্লেষ্মা উৎপাদনৰ দৰে সমস্যা আছে, এই পদাৰ্থবোৰে সংবেদনশীল শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ নলীত বিৰক্তিকৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
চিঅ’পিডি ৰোগীয়ে কি কৰা উচিত ?
ডাঃ শ্যাম কৃষ্ণণে এই সন্দৰ্ভত কয় যে চিঅ’পিডি ৰোগীয়ে ঘৰৰ ভিতৰত মহৰ কইল ব্যৱহাৰ নকৰাটোৱেই মংগলজনক । বিশেষকৈ শোৱা কোঠা বা সৰু, বন্ধ ঠাইত তৰল বাষ্পীভৱনকাৰী যন্ত্ৰও সাৱধানে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ।
প্ৰস্তুতকাৰকৰ নিৰ্দেশনা মানি চলা, অত্যধিক ব্যৱহাৰ নকৰা আৰু ঘৰৰ ভিতৰত বায়ু চলাচল নিশ্চিত কৰিব লাগে । যদি কোনো ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত কাহ, বা উশাহ লোৱাত কষ্ট অনুভৱ কৰে তেতিয়া তেওঁ বিশুদ্ধ বতাহ থকা ঠাইলৈ যাব লাগে । এনে ধূপ, লিকুইড আদি ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিব লাগে।
মহ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কি কৰিব লাগে ?
ডাঃ শ্যাম কৃষ্ণণে পুনৰ কয় যে মহ নিয়ন্ত্ৰণৰ নিৰাপদ উপায় হ’ল খিৰিকী-দুৱাৰত পৰ্দা ব্য়ৱহাৰ কৰা । শোৱাৰ সময়ত আঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ঘৰৰ চাৰিওফালে জমা হৈ থকা পানী নোহোৱা কৰিব লাগে । এই ব্যৱস্থাসমূহে বতাহত কোনো অতিৰিক্ত ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ নিঃসৰণ নকৰাকৈ মহৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আশংকা হ্ৰাস কৰে ।
মনকৰিবলগীয়া কথা
ডাঃ শ্যাম কৃষ্ণণে কয় যে চিঅ’পিডি কেৱল ঔষধ আৰু ইনহেলাৰতে সীমাবদ্ধ ৰাখিলে নহ'ব,ঘৰৰ ভিতৰৰ প্ৰদূষকৰ সংস্পৰ্শ হ্ৰাস কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । ৰোগীয়ে এই পৰিৱেশগত কাৰকসমূহ চিনাক্ত কৰি সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে । ঘৰৰ ভিতৰত বায়ু ভালদৰে চলাচল নিশ্চিত কৰিব লাগে । শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাই গা কৰি উঠিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:বিশ্ব ডায়েবেটিছ দিৱস : তেজত শৰ্কৰা আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি পাঁচগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকীৰ ভিটামিন বি ১ৰ অভাৱ : আইচিএমআৰ
১০ বছৰত কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য শিতানত ব্যয় তিনিগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি