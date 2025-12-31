ETV Bharat / health

শীতকালত বাহিৰত খোজকাঢ়ে নেকি ? ইয়াৰ ফলত হ’ব পাৰে নেকি হাৰ্ট এটেক

যদি কোনো লোকে শীতকালত বাহিৰত খোজকাঢ়ে তেন্তে হৃদযন্ত্ৰত দুগুণ চাপ পৰে, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে তেন্তে এই সময়ত আমি কি কৰা উচিত ?

Morning Walk In Winter Can Increase Risk Of Heart Attack Know From Doctor
শীতকালত বাহিৰত খোজকাঢ়ে নেকি ? ইয়াৰ ফলত হ'ব পাৰে নেকি হাৰ্ট এটেক
By ETV Bharat Health Team

Published : December 31, 2025 at 11:15 AM IST

বৰ্তমান শীত পৰিছে ৷ এই সময়ত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া প্ৰয়োজন ৷ মানুহে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ খোজ কাঢ়ে ৷ কিন্তু প্ৰদূষণ, বেছি শীত, কুঁৱলী থকা ঠাইত পুৱা খোজ কাঢ়িব নালাগে বুলি কয় চিকিৎসকে ৷ ই হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ সেয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে খোজ কাঢ়িব পাৰে ৷

শীতকালত শৰীৰে নিজক গৰম কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, যাৰ ফলত ৰক্তবাহী নলীবোৰ সংকুচিত হৈ পৰে ৷ এনে অৱস্থাত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ এনে অৱস্থাত হৃদযন্ত্ৰই অধিক জোৰেৰে তেজ পাম্প কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷ যদি কোনো লোকে বেছি ঠাণ্ডাত বাহিৰলৈ যায় তেন্তে হৃদযন্ত্ৰত দুগুণ চাপ পৰে, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে ৷ বৰ্তমান সময়ত হাৰ্ট এটেকৰ ঘটনা ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে জনসাধাৰণে ইয়াৰ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে সেয়ে এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞৰ মতামত কি জানো আহক-

কাৰ সম্ভাৱনা বেছি ?

এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাইছে হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিকাশ ৰায় দাসে ৷ তেওঁ কয় যে, এই সময়ত পুৱা খোজ কঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ কিন্তু কিছুমান মানুহে বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে ৷ হৃদৰোগীসকলে মূলত পুৱা বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে ৷ কিয়নো তেওঁলোকৰ হৃদযন্ত্ৰ দুৰ্বল, এনে পৰিস্থিতি সামান্য অসাৱধানতাই সমস্যা আনিব পাৰে ৷

তেওঁ আৰু কয় যে, উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা থকা ৰোগীসকলেও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰে ৷ এনে লোকে পুৱা ঠাণ্ডাত খোজ কাঢ়িব নালাগে ৷ বৃদ্ধ লোকসকলেও পুৱা ঠাণ্ডাত খোজকঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ এনে লোকসকলৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷

ডাঃ বংছালে কয় যে, গৰমৰ তুলনাত শীতকালত হাৰ্ট এটেকৰ ৰোগী বেছি হয় ৷ বিশেষকৈ পুৱাৰ সময়ত এটেকৰ সমস্যা বেছি দেখা যায় ৷ সেয়ে পুৱা খোজ কঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকক ৷

মৰ্ণিং ৱাক কৰিব নালাগে নেকি ?

হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিকাশ ৰায় দাসে কয় যে, হৃদৰোগী আৰু বৃদ্ধসকলৰ বাহিৰে বাকীসকলে খোজ কাঢ়িব পাৰে, কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ যদি আপুনি ঠাণ্ডা, প্ৰদূষণ, কুঁৱলী পৰা ঠাইত বাস কৰে তেন্তে খোজ নকঢ়া ভাল ৷ এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে, বেছি ঠাণ্ডাত পুৱা ৬ বজাৰ আগত খোজ কঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ ইয়াৰোপৰি শীতত খোজ কাঢ়িলে মূৰ, বুকু ঢাকি লব ৷ দ্ৰুতগতিত খোজ কঢ়া পৰিহাৰ কৰক ৷

গুৰুত্বপূৰ্ণ

  • খোজকঢ়াৰ সময়ত উশাহত সমস্যা হ’লে খোজ নাকাঢ়িব ৷
  • বিষ হ’লে খোজ কঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
  • মূৰ ঘূৰালে বিৰত থাকক ৷

ইয়াৰ লগতে কিছুমান ভুল যিবোৰক আপুনি মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত কৰিব নালাগে…

পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী নোখোৱা

বহুতে পানী নোখোৱাকৈ মৰ্নিং ৱাকত যায় ৷ যাৰ ফলত ভাগৰুৱা আৰু ডিহাইড্ৰেচন হ’ব পাৰে ৷ ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা শৰীৰত সামান্য পানীৰ অভাৱ হয়, গতিকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী নোখোৱাত পেশীৰ ক্ৰেম্প(muscle cramps), মূৰ ঘূৰণি, শৰীৰত শক্তি কম হ’ব পাৰে ৷ গতিকে খোজ কাঢ়িবলৈ যোৱাৰ ১৫-২০ মিনিট আগতে এগিলাচ কুহুমীয়া পানী নিশ্চিতভাৱে খাব লাগে ৷

ৱাৰ্ম আপ নকৰাকৈ খোজ কঢ়া

যদি আপুনি ৱাৰ্ম আপ নকৰাকৈ খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে ই আপোনাৰ পেশী আৰু গাঁঠিবোৰত বিশেষকৈ শীতকালত মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত পেশীৰ টানিব পাৰে বা আঘাত হ’ব পাৰে ৷ গতিকে খোজ কঢ়াৰ আগতে ২-৫ মিনিট সময় লঘু ষ্ট্ৰেচিং আৰু গাঁঠিৰ গতিবিধি কৰিব লাগে ৷ হাত, ভৰি আৰু ডিঙি ঘূৰাই দিলে আপোনাৰ খোজ কঢ়াটো বিপদমুক্ত হ’ব পাৰে ৷

পুৱা খালী পেটত কফি খোৱা

কিছুমান মানুহে খোজ কাঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে কফি খায় ৷ যিটো এটা ডাঙৰ ভুল হ’ব পাৰে ৷ খালী পেটত কেফেইন সেৱন কৰিলে এচিডিটি, নাৰ্ভাছ, হাৰ্টবাৰ্ণ আদি হ’ব পাৰে ৷ অতি প্ৰয়োজন হ’লে খাদ্য খোৱাৰ পিছত কফি খাব লাগে বা খোজ কঢ়াৰ আগতে লঘু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগে ৷

বাথৰুমলৈ যোৱাৰ ইচ্ছাক বাধা দিয়া

যদি আপুনি খোজ কাঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে বাথৰুমলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে ইয়াক পিছুৱাই দিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত পেটৰ সমস্যা আৰু ইউটিআই (Urinary Tract Infections) হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে বাথৰুমলৈ নিশ্চয়কৈ যাওক যাতে শান্তিৰে খোজ কাঢ়িব পাৰে ৷

