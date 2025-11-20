মহিলাতকৈ অধিক পুৰুষসকল ভুগিছে কৰ্কট ৰোগত-বিশেষজ্ঞ
বিশেষজ্ঞৰ মতে জীৱনশৈলী, ধঁপাত আৰু পলমকৈ ৰোগ ধৰা পৰাৰ বাবে ভাৰতত মৌখিক কেন্সাৰকে ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত অধিক-
Published : November 20, 2025 at 5:26 PM IST
দেশত ক্ৰমাগতভাৱে বিশেষভাৱে মৌখিক আৰু স্তন কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ৷ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন, ধঁপাত সেৱন, পলমকৈ ৰোগ নিৰ্ণয়, পৰিৱেশৰ কাৰকৰ বাবেই এনে হৈছে বুলি প্ৰখ্যাত ৰক্ত বিশেষজ্ঞ তথা পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী ডাঃ মামেন চাণ্ডীয়ে উল্লেখ কৰে ৷ চাণ্ডীয়ে কয় যে, এই ধাৰাই দেশৰ বাবে জনস্বাস্থ্যৰ এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
মৌখিক কেন্সাৰৰ ৰোগী বৃদ্ধি
তেওঁ কয় যে, ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০২১ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত মৌখিক কৰ্কট ৰোগত মৃত্যুৰ হাৰ ৫.৩২ৰ পৰা ৫.৯২লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু অক্ষমতা-সামঞ্জস্যপূৰ্ণ জীৱন বৰ্ষ (DALY) ১৫২.৯৪ৰ পৰা ১৬৩.৬১লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত কেন্সাৰ ৰোগী অধিক
চাণ্ডীয়ে কয় যে, পূৰ্বাভাসত ২০২২ চনৰ পৰা ২০৩১ চনৰ ভিতৰত মৌখিক কেন্সাৰৰ মেট্ৰিকৰ উৰ্ধমুখী ধাৰা দেখা গৈছে, ২০৩১ চনৰ ভিতৰত এ এছ পি আৰ (বয়স অনুসৰি প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ হাৰ) প্ৰতি এক লাখত ১০.১৫ আৰু মৃত্যুৰ হাৰ (এ এছ পি আৰ) প্ৰতি এক লাখত ২৯.৩৮ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ৷ কলকাতাৰ টাটা মেডিকেল চেণ্টাৰৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয় যে, মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিকভাৱে অধিক হাৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখা পায় ৷
বৃদ্ধি পাইছে স্তন আৰু মুখৰ কৰ্কট ৰোগ
চাণ্ডীয়ে কয় যে, বিশ্বজুৰি হাওঁফাওঁৰ কেন্সাৰক অতিক্ৰম কৰি এতিয়া মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত স্তন কেন্সাৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ কৰ্কট ৰোগত পৰিণত হৈছে ৷ চাণ্ডীয়ে কয় যে, ভাৰতত ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০১৬ চনৰ ভিতৰত মহিলাৰ এ এছ পি আৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে স্তন কেন্সাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ৷ স্তন কেন্সাৰৰ মূল কাৰণসমূহ হ’ল জীৱনশৈলীৰ কাৰক, মেদবহুলতা, মদ্যপান, গৰ্ভাৱস্থাৰ শেষৰ ফালে হোৱা আৰু পূৰ্বাভাস বেয়া ৷
আই আই টি মাদ্ৰাজত মুকলি কেন্সাৰ জিনম এটলাছ
তেওঁ কয় যে, ভাৰতে বৰ্তমান দুটা পৰিপূৰক আৰ্হি অনুসৰণ কৰে: এটা ব্যক্তিগত খণ্ডত, য’ত ৰোগীক বহু বিশেষজ্ঞ বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যত্ন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, আৰু আনটো ৰাজহুৱা খণ্ডত, য’ত ৰোগীক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত দেখা যায় আৰু ৰাজ্যিক কৰ্কট চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ গৱেষণা আৰু জিন’মিক্সৰ ওপৰত চাণ্ডীয়ে আই আই টি মাদ্ৰাজে আৰম্ভ কৰা ইণ্ডিয়া কেন্সাৰ জিন’ম এটলাছ (বি চি জি এ)ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷ এই অগ্ৰণী পদক্ষেপে ভাৰতত প্ৰচলিত কৰ্কট ৰোগৰ জিনীয় পৰিৱেশৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰে ৷ বৰ্তমান ই মূলতঃ তথ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰকল্প ৷
কলৰেক্টাল কেন্সাৰৰ চিকিৎসা
তেওঁ ডষ্টাৰলিমেব-জিএক্সলি (Zemperli) নামৰ পিডি-১ ব্লক কৰা ঔষধৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, যিয়ে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব নোৱাৰা টিউমাৰ থকা কলৰেক্টাল কেন্সাৰ ৰোগীৰ সৰু গোট এটাত ১০০ শতাংশ সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি লাভ কৰিছিল ৷ আই আই টি মাদ্ৰাজত কেন্সাৰ জিনম এটলাছ ৷ তেওঁ কয় যে এইটো উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা মাত্ৰ চাৰিৰ পৰা পাঁচ শতাংশ ৰোগীহে আক্ৰান্ত হয় ৷ বাকীবোৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু কেমোথেৰাপিৰ প্ৰয়োজন ৷
ইমিউন’থেৰাপীয়ে সহায় কৰে
ডষ্টাৰলিমেব-জিএক্সএলআই (জেম্পাৰলি) হৈছে ইমিউন’থেৰাপি ঔষধ যিয়ে টি-চেলত থকা পিডি-১ প্ৰ’টিনক বাধা দিয়ে, যাৰ ফলত ইহঁতে কেন্সাৰ কোষক আক্ৰমণ কৰাত সহায় কৰে ৷ ৰাছিয়াই mRNA কেন্সাৰ ভেকচিন ঘোষণা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰকাশিত ক্লিনিকেল ডাটা পোৱা নাই ৷ চাণ্ডীয়ে কয় যে আমি প্ৰতি বছৰে ১০ লাখতকৈ অধিক নতুন কেন্সাৰ ৰোগীৰ সন্মুখীন হৈছো ৷ স্তন, জৰায়ু, ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হোৱাৰ বিপৰীতে হাওঁফাওঁ, মুখ, প্ৰষ্টেট কেন্সাৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ৷
