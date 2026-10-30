ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ পেলাই দিয়া অংশত থাকে ৫ গুণ অধিক আঁহ
কিংছ কলেজ লণ্ডনৰ নতুন গৱেষণাই দিছে নতুন তথ্যৰ সন্ধান ।
Published : October 30, 2026 at 2:58 PM IST
দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্ৰস্তুত কৰোতে আমি সকলোৱে কিছুমান পাচলিৰ লগতে ফলৰ বাকলি পোলাই দিও । আনকি বহুতে ফল আদি বাকলিৰ সৈতে চোবাই খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰস উলিয়াই খায় ।
বাকলিত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদান আদি নাথাকে বুলি ভাবিয়েই এইবোৰ পেলাই দিয়ে । পিচে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ বেছিভাগেই পেলাই দিয়া অংশতেই ৫ গুণ অধিক আঁহ থাকে । এইবিধ উপাদান শৰীৰৰ বাবে খুব উপকাৰী । কিংছ কলেজ লণ্ডনৰ নতুন গৱেষণাত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
কিংছ কলেজ লণ্ডনৰ নতুন গৱেষণাত এইবুলি প্ৰকাশ পাইছে যে যিবোৰ টুকুৰা আমি বাকলিৰ ৰূপত পোলাই দিও সেয়া খাদ্য আঁহৰ এক মূল্যৱান উৎস হ’ব পাৰে । এইবোৰে জনস্বাস্থ্য বাবে তেনেই উপকাৰী বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
'ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্ণেল অব ফুড ছায়েন্সেছ এণ্ড নিউট্ৰিচন' নামৰ পত্ৰিকাখনত এই বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । এই অধ্যয়নটোত যুক্তৰাজ্যৰ ১২ বিধ সাধাৰণতে লাভ কৰা সতেজ উৎপাদিত খাদ্য সামগ্ৰী (ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি) বিশ্লেষণ কৰা হয় । আমি যেতিয়া খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ফলমূল আৰু শাক-পাচলিৰ শিপাৰ পৰা মুকুললৈকে থকা অংশসমূহ পেলাই দিও, বিশেষকৈ বাকলি, ছাল আৰু ডাঠ অংশ সেইবোৰত বেছিভাগেই (১২টাৰ ভিতৰত ১০টাত) ডায়েটেৰী ফাইবাৰ বা আঁহযুক্ত ।
স্বাস্থ্য আৰু বৰ্জ্য পদাৰ্থ, দুগুণ সংকট
বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ উন্নত দেশতে খাদ্যত আঁহজাতীয় উপাদান গ্ৰহণৰ পৰিমাণ প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণতকৈও কম । ইয়াৰ বিপৰীতে খাদ্য অপচয়ৰ পৰিমাণেও সংকটজনক ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ ধৰিছে । সেইবাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই দুয়োটা সমস্যা সমাধানৰ কৰিবলৈ উচ্চাভিলাষী বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । কেৱল যুক্তৰাজ্যতে মাত্ৰ ৪% ব্ৰিটিছ প্ৰাপ্তবয়স্কইহে নিতৌ প্ৰয়োজনীয় ন্যূনতম ৩০ গ্ৰাম আঁহযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । এই পৰিমাণ গড় হিচাপত নিতৌ মাত্ৰ ১৬.৪ গ্ৰামহে হয় । একে সময়তে, বছৰেকত প্ৰায় ১ কোটি টন খাদ্য অপচয় হৈ আহিছে । এই অপচয়ৰ ভিতৰত সজীৱ ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি হৈছে ৩৬% শতাংশ ।
শৰীৰৰ বাবে খাদ্য আঁহ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় । আঁহে পাচন স্বাস্থ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । তদুপৰি টাইপ২ ডায়েবেটিছ আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাতো সহায় কৰে । আনকি আঁহে হৃদৰোগ, কিছুমান বিশেষ কৰ্কট ৰোগ, অকাল মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
বৰ্জ্যত ৫ গুণলৈকে অধিক আঁহ থাকে
কিংছ কলেজ লণ্ডনৰ পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ আৰু কিংছ ফুডৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে এই অধ্যয়ন কৰিছিল । এই সময়ত খাদ্যসেৱাৰ পৰিৱেশত সাধাৰণতে ব্যৱহৃত সামগ্ৰী পৰীক্ষা কৰা হয় । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল বাটৰনাট স্কোয়াছ , কেপচিকাম, ব্ৰক'লি, কিৱি ফল, আনাৰস আৰু তৰমুজ। পৰীক্ষাগাৰৰ বিশ্লেষণত, দলটোৱে শিপাৰ পৰা মুৰলৈকে সকলো উপাদান (বাকলি, ছাল, বীজ, ঠাৰি) আৰু সাধাৰণতে খোৱা অংশ উভয়ৰে মুঠ খাদ্য আঁহৰ পৰিমাণ হিচাপ কৰিছিল । মূল তথ্যসমূহত বিশ্লেষণ কৰা ১২টা উৎপাদন প্ৰকাৰৰ ভিতৰত ১০টাতেই অধিক আঁহ উপলব্ধ হোৱাৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰে ।
উদাহৰণ স্বৰূপে:
- তৰমুজৰ ছালত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ২.১০ গ্ৰাম আঁহ আছিল । এই পৰিমাণ ৰুটিৰ টুকুৰাত থকা আঁহৰ প্ৰায় সমান ।
- বাটাৰনাট স্কোয়াচৰ ছাল আৰু বীজত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৯.২৫ গ্ৰাম আছিল । এয়া হৈছে দৈনিক পৰামৰ্শ দিয়া আঁহৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশৰ সমান ।
- আনাৰসৰ ছাল আৰু মূল অংশত মাংসতকৈ ৪৫৩.৭% (পাঁচগুণ) বেছি আঁহ থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । আনাৰসৰ পৰা কেৱল ছাল আৰু মূল অংশ কেৱল মাংসৰ পাঁচটা অংশ খোৱাৰ দৰেই আঁহ লাভ কৰাটো সম্ভৱ ।
- ব্ৰক'লিৰ ঠাৰিত সাধাৰণতে আমি খোৱা ফুলৰ তুলনাত ২৮.৪% কম ফাইবাৰ থাকে । সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ মানুহেই বেছি ফাইবাৰ থকা অংশটোহে গ্ৰহণ কৰি আছে ।
লণ্ডনৰ কিংছ কলেজৰ পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগৰ নিউট্ৰিচন এণ্ড ডায়েটেটিক্সৰ ৰিডাৰ ডাঃ ৰেচেল গিবছনে কয় , “আমি গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ অংশ আৰু বেছিভাগ মানুহে পেলাই দিয়া অংশৰ মাজত আঁহৰ পৰিমাণৰ পাৰ্থক্য অতিশয় আচৰিত কৰা ধৰণৰ আছিল । আমাৰ অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে শস্যৰ 'শিপাৰ পৰা মুকুললৈকে থকা অংশবোৰে সেই উৎপাদনবিধৰ মুঠ ওজনৰ ২৫% ৰ পৰা ৪৮% অংশ অধিকাৰ কৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়," মানুহে কিনা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এক বুজন অংশ পেলাই দিছে। অথচ উদ্ভিদৰ এনেকুৱা অংশই আমাৰ আহাৰত থকা আঁহৰ নাটনি দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।"
এই অধ্যয়নত পৰীক্ষাগাৰৰ আঁহ পৰীক্ষাৰ নেতৃত্ব দিয়া পুষ্টি বিজ্ঞানৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা ডাঃ বালাজছ বাজকাই কয়, “গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আঁহ গ্ৰহণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ মানুহক ১০০ গ্ৰাম বাটৰনাট স্কোয়াছৰ বাকলি আৰু বীজ খাবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দৈনন্দিন কামৰ অংশ হিচাপে সততে অৱহেলিত হোৱা ফলমূল আৰু শাক-পাচলিৰ অংশবোৰৰ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্যৰ আঁহৰ পৰিমাণ সহজ আৰু বহনক্ষমভাৱে বৃদ্ধি কৰিবলৈহে কোৱা হৈছে ।"
ফলাফলেহে প্ৰকৃত পৰিচয় দাঙি ধৰে
মানুহে কেনেকৈ এই খাদ্যসমূহ নিজৰ আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেইটো বুজি পোৱা আৰু ইয়াৰ প্ৰতি মানুহৰ মনোভাৱৰ এক উন্নত ধাৰণা লাভ কৰিবলৈ গৱেষকসকলে কিংছ কলেজ লণ্ডনত শিপাৰ পৰা মুকুললৈ মেনু আৰম্ভ কৰে । ইয়াক মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে, তেওঁলোকে ৪০ গৰাকী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ একত্ৰিত দলৰ ওপৰত এই ধাৰণাটো পৰীক্ষা কৰিছিল
অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ পৰা পোৱা মতামতে খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধাসমূহ উন্মোচন :
মুখ্য লেখিকা জৰ্জিয়া ব্ৰাউনে (গৱেষণা সহায়ক, কিংছ কলেজ লণ্ডন) লগতে কয়, “আমোদজনকভাৱে, খোৱাৰ অভ্যাস গ্ৰহণ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰোতে পৰিৱেশৰ বহনক্ষমতাতকৈ পুষ্টিগত উপকাৰিতা বিশেষকৈ আঁহযুক্ত উপাদানক অধিক শক্তিশালী প্ৰেৰণা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল ।”
দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্ৰস্তুত কৰোতে আমি সকলোৱে কিছুমান পাচলিৰ লগতে ফলৰ বাকলি পোলাই দিও । আনকি বহুতে ফল আদি বাকলিৰ সৈতে চোবাই খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰস উলিয়াই খায় ।
বাকলিত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদান আদি নাথাকে বুলি ভাবিয়েই এইবোৰ পেলাই দিয়ে । পিচে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ বেছিভাগেই পেলাই দিয়া অংশতেই ৫ গুণ অধিক আঁহ থাকে । এইবিধ উপাদান শৰীৰৰ বাবে খুব উপকাৰী । কিংছ কলেজ লণ্ডনৰ নতুন গৱেষণাত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
কিংছ কলেজ লণ্ডনৰ নতুন গৱেষণাত এইবুলি প্ৰকাশ পাইছে যে যিবোৰ টুকুৰা আমি বাকলিৰ ৰূপত পোলাই দিও সেয়া খাদ্য আঁহৰ এক মূল্যৱান উৎস হ’ব পাৰে । এইবোৰে জনস্বাস্থ্য বাবে তেনেই উপকাৰী বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
'ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্ণেল অব ফুড ছায়েন্সেছ এণ্ড নিউট্ৰিচন' নামৰ পত্ৰিকাখনত এই বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য প্ৰকাশ পাইছে । এই অধ্যয়নটোত যুক্তৰাজ্যৰ ১২ বিধ সাধাৰণতে লাভ কৰা সতেজ উৎপাদিত খাদ্য সামগ্ৰী (ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি) বিশ্লেষণ কৰা হয় । আমি যেতিয়া খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ফলমূল আৰু শাক-পাচলিৰ শিপাৰ পৰা মূৰলৈকে থকা অংশসমূহ পেলাই দিও,বিশেষকৈ বাকলি, ছাল আৰু ডাঠ অংশ সেইবোৰত বেছিভাগেই(১২টাৰ ভিতৰত ১০টাত) ডায়েটেৰী ফাইবাৰ বা আঁহযুক্ত ।
স্বাস্থ্য আৰু বৰ্জ্য পদাৰ্থ, দুগুণ সংকট
বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ উন্নত দেশতে খাদ্যত আঁহজাতীয় উপাদান গ্ৰহণৰ পৰিমাণ প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণতকৈও কম । ইয়াৰ পিবৰীতে খাদ্য অপচয়ৰ পৰিমাণেও সংকটজনক ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ ধৰিছে । সেইবাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই দুয়োটা সমস্যা সমাধানৰ কৰিবলৈ উচ্চাভিলাষী বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । কেৱল যুক্তৰাজ্যতে মাত্ৰ ৪% ব্ৰিটিছ প্ৰাপ্তবয়স্কইহে নিতৌ প্ৰয়োজনীয় ন্যূনতম ৩০ গ্ৰাম আঁহযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । এই পৰিমাণ গড় হিচাপত নিতৌ মাত্ৰ ১৬.৪ গ্ৰামহে হয় । একে সময়তে, বছৰেকত প্ৰায় ১ কোটি টন খাদ্য অপচয় হৈ আহিছে । এই অপচয়ৰ ভিতৰত সজীৱ ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি হৈছে ৩৬% শতাংশ ।
শৰীৰৰ বাবে খাদ্য আঁহ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় । আঁহে পাচন স্বাস্থ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । তদুপৰি টাইপ২ ডায়েবেটিছ আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাতো সহায় কৰে । আনকি আঁহে হৃদৰোগ, কিছুমান বিশেষ কৰ্কট ৰোগ, অকাল মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে।
বৰ্জ্যত ৫ গুণলৈকে অধিক আঁহ থাকে
কিংছ কলেজ লণ্ডনৰ পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ আৰু কিংছ ফুডৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে এই অধ্যয়ন কৰিছিস । এই সময়ত খাদ্যসেৱাৰ পৰিৱেশত সাধাৰণতে ব্যৱহৃত সামগ্ৰী পৰীক্ষা কৰা হয় । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল বাটৰনাট স্কোয়াছ , কেপচিকাম, ব্ৰক'লি, কিৱি ফল, আনাৰস আৰু তৰমুজ। পৰীক্ষাগাৰৰ বিশ্লেষণত, দলটোৱে শিপাৰ পৰা মুৰলৈকে সকলো উপাদান (বাকলি, ছাল, বীজ, ঠাৰি) আৰু সাধাৰণতে খোৱা অংশ উভয়ৰে মুঠ খাদ্য আঁহৰ পৰিমাণ হিচাপ কৰিছিল । মূল তথ্যসমূহত বিশ্লেষণ কৰা ১২টা উৎপাদন প্ৰকাৰৰ ভিতৰত ১০টাতেই অধিক আঁহ উপলব্ধ হোৱাৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰে ।
উদাহৰণ স্বৰূপে:
- তৰমুজৰ ছালত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ২.১০ গ্ৰাম আঁহ আছিল । এই পৰিমাণ ৰুটিৰ টুকুৰাত থকা আঁহৰ প্ৰায় সমান ।
- বাটাৰনাট স্কোয়াচৰ ছাল আৰু বীজত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৯.২৫ গ্ৰাম আছিল । এয়া হৈছে দৈনিক পৰামৰ্শ দিয়া আঁহৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশৰ সমান ।
- আনাৰসৰ ছাল আৰু মূল অংশত মাংসতকৈ ৪৫৩.৭% (পাঁচগুণ) বেছি আঁহ থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । আনাৰসৰ পৰা কেৱল ছাল আৰু মূল অংশ কেৱল মাংসৰ পাঁচটা অংশ খোৱাৰ দৰেই আঁহ লাভ কৰাটো সম্ভৱ ।
- ব্ৰক'লিৰ ঠাৰিত সাধাৰণতে আমি খোৱা ফুলৰ তুলনাত ২৮.৪% কম ফাইবাৰ থাকে । সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ মানুহেই বেছি ফাইবাৰ থকা অংশটোহে গ্ৰহণ কৰি আছে ।
লণ্ডনৰ কিংছ কলেজৰ পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগৰ নিউট্ৰিচন এণ্ড ডায়েটেটিক্সৰ ৰিডাৰ ডাঃ ৰেচেল গিবছনে কয় , “আমি গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ অংশ আৰু বেছিভাগ মানুহে পেলাই দিয়া অংশৰ মাজত আঁহৰ পৰিমাণৰ পাৰ্থক্য অতিশয় আচৰিত কৰা ধৰণৰ আছিল । আমাৰ অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে শস্যৰ 'শিপাৰ পৰা মুৰলৈকে থকা অংশবোৰে সেই উৎপাদনবিধৰ মুঠ ওজনৰ ২৫% ৰ পৰা ৪৮% অংশ অধিকাৰ কৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়," মানুহে কিনা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এক বুজন অংশ পেলাই দিছে। অথচ উদ্ভিদৰ এনেকুৱা অংশই আমাৰ আহাৰত থকা আঁহৰ নাটনি দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।"
এই অধ্যয়নত পৰীক্ষাগাৰৰ আঁহ পৰীক্ষাৰ নেতৃত্ব দিয়া পুষ্টি বিজ্ঞানৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা ডাঃ বালাজছ বাজকাই কয় , “গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আঁহ গ্ৰহণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ মানুহক '১০০ গ্ৰাম বাটৰনাট স্কোয়াছৰ বাকলি আৰু বীজ খাবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দৈনন্দিন কামৰ অংশ হিচাপে সততে অৱহেলিত হোৱা ফলমূল আৰু শাক-পাচলিৰ অংশবোৰৰ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্যৰ আঁহৰ পৰিমাণ সহজ আৰু বহনক্ষমভাৱে বৃদ্ধি কৰিবলৈহে কোৱা হৈছে ।"
ফলাফলেহে প্ৰকৃত পৰিচয় দাঙি ধৰে
মানুহে কেনেকৈ এই খাদ্যসমূহ নিজৰ আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেইটো বুজি পোৱা আৰু ইয়াৰ প্ৰতি মানুহৰ মনোভাৱৰ এক উন্নত ধাৰণা লাভ কৰিবলৈ গৱেষকসকলে কিংছ কলেজ লণ্ডনত শিপাৰ পৰা মুকুললৈ মেনু আৰম্ভ কৰে । ইয়াক মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে, তেওঁলোকে ৪০ গৰাকী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ একত্ৰিত দলৰ ওপৰত এই ধাৰণাটো পৰীক্ষা কৰিছিল
অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ পৰা পোৱা মতামতে খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধাসমূহ উন্মোচন
মুখ্য লেখিকা জৰ্জিয়া ব্ৰাউনে (গৱেষণা সহায়ক, কিংছ কলেজ লণ্ডন) লগতে কয়, “আমোদজনকভাৱে, খোৱাৰ অভ্যাস গ্ৰহণ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰোতে পৰিৱেশৰ বহনক্ষমতাতকৈ পুষ্টিগত উপকাৰিতা বিশেষকৈ আঁহযুক্ত উপাদানক অধিক শক্তিশালী প্ৰেৰণা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল ।”
উত্স:https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/09637486.2026.2734852
লগতে পঢ়ক:৫৪৩ বিধ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ মূল্যৰ সংশোধন, ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা নতুন নিৰিখ
২০৩০ চনত অসমত নতুনকৈ আক্ৰান্ত কৰ্কট ৰোগী ৫৩ হাজাৰৰো অধিক হ'ব; আইচিএমআৰ
আধুনিক কৌশলে স্তন কৰ্কট নিয়ন্ত্ৰণেই নহয়, জীৱনৰ মানো উন্নত কৰিছে