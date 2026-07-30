আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ

আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
বাৰিষা মানেই অসমত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি । ২০১৮ চনৰ পৰা ভাৰতত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় ৬২ শতাংশ ।
Published : July 30, 2026 at 1:53 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
বাৰিষা মানেই মহৰ পৰা হোৱা ৰোগৰ তাণ্ডৱ । বিশেষকৈ অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য়কেইখনত এনে ৰোগৰ প্ৰকোপ লক্ষণীয় হৈ পৰে । বাৰিষাৰ লগে লগে অসমত আন বৰ্ষাকালীন ৰোগৰ লগতে মহৰ বাবে হোৱা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ (জে ই) আৰু একুইট এনকেফেলাইটিছ ছিণ্ড্ৰম (এ ই এছ)ৰ উপৰিও মেলেৰিয়াৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় । ৰাজ্য়খনত টীকাকৰণ অভিযান চলোৱাৰ পিছতো এতিয়াও জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ঋতুভিত্তিক স্বাস্থ্যৰ এক জটিল প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে । অসমত সাধাৰণতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু জুন-জুলাইত শিখৰত উপনীত হয় । চৰকাৰী তথ্য় অনুসৰিয়েই ভাৰতত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ ৫০ শতাংশই হৈছে অসমৰ ।
কেইদশকমান আগলৈকে ৰাজ্যখনৰ বাক্সা, নলবাৰী, তামুলপুৰ, দৰং, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া আদি অঞ্চলত মেলেৰিয়া আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল যদিও এতিয়া আন কেইবাখনো জিলালৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । তথ্য় অনুসৰি ২০১৮ চনৰ পৰা ভাৰতত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় ৬২ শতাংশ হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ তথ্য় অনুসৰি ২০২৬ চনৰ জুন মাহৰ শেষলৈকে একাধিক জিলাত ১৫ গৰাকী নিশ্চিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আৰু ৪৫ গৰাকী একুইট এনকেফেলাইটিছ ছিণ্ড্ৰমৰ ফলত মৃত্যু হৈছে । শেহতীয়াকৈ বৰপেটা, কামৰূপ, বাক্সা, কাছাৰ, যোৰহাট, লখিমপুৰ, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট আৰু ওদালগুৰিত ৰোগৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে । লক্ষণীয় বিষয় এই যে আগতে এনে ৰোগে সাধাৰণতে গ্ৰামাঞ্চলত গা কৰি উঠিছিল যদিও এতিয়া পিছে চহৰাঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।
এইদৰে বৃদ্ধি হোৱাৰ আঁৰত আছে বিভিন্ন কাৰণ । জনবসতি বৃদ্ধিৰ লগে লগে প্ৰায়ভাগ মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে পানী ওলাই যাব নোৱাৰা বাবে জমা পানীত মহে কণী পাৰিবলৈ উপযুক্ত ঠাই লাভ কৰে । তদুপৰি এ চি আদিতো এনে মহৰ বাসস্থান হৈ পৰে । লগতে সংক্ৰমিত ঠাই আদিৰ পৰা আন ঠাইলৈ গাড়ী-মটৰ আদিৰ চলাচলো পৰোক্ষ কাৰণ হৈ পৰিছে । কাৰণ গাড়ী-মটৰৰ ডিকি আদিত মহে খোপনি পুতিব পাৰে যদিও সাধাৰণতে এইবোৰ বিষয়ত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে ।
শেহতীয়াভাৱে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ (জে ই) ঋতুভিত্তিক জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে । ৰাজ্য় চৰকাৰে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে যদিও ইয়াৰ সংক্ৰমণ চক্ৰ আৰু পৰিৱেশগত কাৰকৰ বাবে এই ৰোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাটো কঠিন হৈয়েই আছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহলে মন্তব্য় কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান (এন এইচ এম) অসমৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য়ত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ফলত ৩৫ গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে ৭ জনৰ মৃত্যু হৈছে ৷ লগতে ২০২৬ চনৰ মাজভাগলৈকে একুইট এনকেফেলাইটিছ ছিণ্ড্ৰমৰ ফলত ৩২ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানে উল্লেখ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান জে ই আৰু এ ই এছ দুয়োটা একে নহয় বুলি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে ।
চৰকাৰী তথ্য়মতে ২০২০-২১ চনত ৰাজ্যখনত ৬০০ গৰাকী লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২২-২৩ চনত ৫৫০ গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে । আনহাতে ২০২৫ চনত এই ৰোগত ৩০০ গৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৭৯ গৰাকীৰ মৃত্য়ু হয় । ২০২২-২৩ চনত অসমত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ টীকাকৰণ আৰম্ভ হোৱা বাবে এই সংখ্যা বিগত দুবছৰত হ্ৰাস পোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰাগজ্য়োতিষ চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়ৰ অধ্য়ক্ষ তথা জ্যেষ্ঠ শৈল্য় স্নায়ু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বসন্ত কুমাৰ বৈশ্য়ই কয়, "এই ৰোগ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সংক্ৰমিত কিউলেক্স মহৰ দ্বাৰা বিয়পে । সাধাৰণতে এই মহে পানীৰে ভৰি থকা ধাননি পথাৰ আৰু স্থবিৰ পানীত প্ৰজনন কৰে ।"
আনহাতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ (জে ই) আৰু একুইট এনকেফেলাইটিছ ছিণ্ড্ৰম (এ ই এছ)ৰ মাজত পাৰ্থক্য় থকা বুলি উল্লেখ কৰি শৈল্য় স্নায়ু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বৈশ্য়ই কয় যে এ ই এছে হঠাতে মস্তিস্কৰ প্ৰদাহ সৃষ্টি কৰে আৰু ভাইৰাছকে ধৰি একাধিক সংক্ৰামক কাৰণ থকা গোটকে বুজা যায় । সাধাৰণতে শিশুসকল বিশেষভাৱে এ ই এছ আৰু জে ইত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ আৰম্ভণি :
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হৈছে মহৰ দ্বাৰা বিয়পা ৰোগ । কিউলেক্স নামৰ এবিধ মহৰ দ্বাৰা এই ৰোগ বিয়পে । প্ৰথমে জাপানত চিনাক্ত হৈছিল বাবে এই ৰোগক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বুলি নামকৰণ কৰা হৈছিল । প্রথম অৱস্থাত এইবিধ ভাইৰাছ কেৱল গাহৰিৰ মাজতে আবদ্ধ আছিল । অৱশ্য়ে ঘটনাক্রমে ভাইৰাছবিধ জন্তুৰ পৰা মানুহৰ শৰীৰলৈ আহে । এই ৰোগত মস্তিষ্কৰ প্রদাহ হয় । মস্তিষ্কৰ প্ৰদাহৰ লগতে ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ বাবে এনে ৰোগৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় ।
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ভাইৰেলত আক্ৰান্ত প্ৰথমজন ৰোগী ১৮৭১ চনত জাপানত নথিভুক্ত কৰা হৈছিল । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ভাইৰাছ ডেংগু, হালধীয়া জ্বৰ আৰু পশ্চিম নীল ভাইৰাছৰ সৈতে জড়িত ফ্লেভিভাইৰাছ আৰু ই মহৰ দ্বাৰা বিয়পে । এই ভাইৰাছ ১৫০০ৰ দশকত ইণ্ডোনেছিয়া-মালয়েছিয়াত কোনো ভাইৰাছৰ বিৱৰ্তনৰ ফলত উৎপত্তি হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হয় । পৰৱৰ্তীকালত ই ৫ বিধ ভিন্ন জিন'টাইপলৈ বিৱৰ্তিত হৈ এছিয়া মহাদেশত বিয়পি পৰে ।
ভাৰতত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰমাণ ১৯৫২ চনত কৰা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে পোৱা গৈছিল । ১৯৭৩ চনত পশ্চিমবংগৰ বাংকুৰা জিলাত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে । তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এই ভাইৰাছ সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা গৈছে । ভাৰতৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, অসম, বিহাৰ, হাৰিয়ানা, কৰ্ণাটক, কেৰালা, মহাৰাষ্ট্ৰ, মণিপুৰ, তামিলনাডু, ওড়িশা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগ আদি আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত ৰাজ্য । তদুপৰি গোৱা আৰু পুডুচেৰীৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পৰাও মহামাৰীৰ তথ্য পোৱা গৈছে । এছিয়া আৰু পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলতো এইবিধ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা যায় ।
কেনেকৈ বিয়পে ?
এই ৰোগ কেনেদৰে বিয়পে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি ডাঃ বৈশ্য়ই কয় যে সাধাৰণতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ভাইৰাছ গাহৰি, বগলী বিশেষকৈ কণামুচৰি চৰাইৰ দেহত এই প্ৰজাতিৰ মহে কামোৰাৰ পিছত মানুহক কামুৰিলে সংক্ৰমণ হয় । সংক্ৰমিত ১ শতাংশতকৈও কম লোকৰ শাৰীৰিক অৱস্থা গুৰুতৰ হৈ পৰে । সাধাৰণতে মহে কামোৰাৰ ৫ৰ পৰা ১৫ দিনৰ পিছত লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে । যদিও লক্ষণযুক্ত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বিৰল, এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ মাজত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ হাৰ ৩০ শতাংশ পৰ্যন্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
আক্ৰান্তৰ জটিলতা
এই ৰোগৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ঔষধ নাই । লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চিকিৎসা কৰা হয় যদিও এনে চিকিৎসা সম্পূৰ্ণৰূপে ফলপ্রসূ বুলি ক'ব নোৱাৰি । প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত চিকিৎসা নকৰিলে ৰোগী ক'মা পর্যায়লৈ যোৱাৰ আশংকা থাকে ।
গর্ভাৱস্থাত সংক্ৰমিত হ'লে মাতৃ আৰু শিশু দুয়োটাৰে বিপদ হোৱাৰ আশংকা থাকে । শিশুৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰে । এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ ৩০-৫০ শতাংশ লোকৰ ক্ষেত্ৰত স্থায়ী স্নায়ুজনিত সমস্য়াই গা কৰি উঠে । তদুপৰি স্মৃতিশক্তি আৰু আচৰণৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণসমূহ -
- অতিপাত জ্বৰ উঠে
- প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষ হয়
- অপ্ৰাসংগিক কথা-বতৰা আৰু বিভ্রান্ত হয়
- আক্ৰান্তজন সংজ্ঞাহীন হয়
- অস্বাভাৱিক কঁপনি উঠে, শুদ্ধকৈ কথা ক'ব নোৱাৰ হয়
প্ৰতিৰোধৰ উপায়
ৰাজ্য়ৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে সজাগতা অভিযান চলোৱা সকলোৱে ৰাইজৰ এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । কেনেদৰে নিজকে ৰক্ষা কৰিব -
- মহৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰক
- টীকাকৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান
- মহ আৰু ইয়াৰ প্ৰজনন স্থান অধিক প্ৰাকৃতিক হ'ব পৰা ঠাইৰ পৰা শিশুৰ লগতে নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব
- শোৱাৰ সময়ত ভালদৰে আঁঠুৱা তৰিব
- ঘৰ আৰু আশে-পাশে থকা অঞ্চলত মহৰ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব
- ঘৰৰ চাৰিওফালে পানী জমা হ'বলৈ দিব নালাগে
- বাচন-বৰ্তনত পানী জমা হ'বলৈ নিদিব
- ঘৰৰ ভিতৰত ধূপ-ধূনা ব্যৱহাৰ কৰক
- পানী থকা নলা-নর্দমাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব
- পেলনীয়া পাত্রসমূহত পানী জমা হ'বলৈ নিদিব
- সম্পূর্ণ শৰীৰ ঢাকি ৰখাকৈ দীঘল বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব
- মানুহৰ বসতি অঞ্চলত গাহৰি পালন কৰিব নালাগে
- লক্ষণ অনুভৱ হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত
লগতে পঢ়ক :
বাৰিষাৰ স্বাস্থ্য় অভিযান : ডেংগুৰ উত্থান; মেলেৰিয়া- কলাজ্বৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে এনচিডি বৃদ্ধি