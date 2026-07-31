ETV Bharat / health

বাৰিষা মানেই কেৱল ভাইৰেল জ্বৰ নহয়, আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে

হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা থকাসকলে বাৰিষা অধিক সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন কিয় ?

Those with heart-related issues need to be extra careful in the rainy season (
হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা থকা সকলে বাৰিষা অতিৰিক্ত সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 5:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

সাধাৰণতে বাৰিষাৰ সময়ত প্ৰায়ভাগ লোকে ফ্লু,পানীলগা জ্বৰ আৰু পানীৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । পিছে এনে ৰোগৰ লগতে হৃদৰোগৰ সমস্যাত আক্ৰান্ত মানুহেও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে বুলি হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিৰুদ্ধ মণ্ডলে কয় ।

প্ৰতি বছৰে বাৰিষাৰ সময়ত ভাইৰাছ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হয় বাবে চিকিৎসাৰ কাৰণে চিকিৎসালয়সমূহ সাজু হৈ উঠে । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বহুতে এই সংক্ৰমণ আৰু বাৰিষাত হোৱা জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰত অতিৰিক্ত মানসিক চাপ পৰাৰ আশংকা থাকে । বৰষুণৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ হাৰ্ট এটেক নহয় যদিও হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাই অধিক বেয়াৰ ফালে গতি কৰে ।

শৃংখলাবদ্ধ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আঁৰত

আচৰণ বিজ্ঞানৰ এটা শক্তিশালী ধাৰণা অনুসৰি সৰু সৰু কাৰকবোৰে প্ৰায়ে আমি আশা কৰাতকৈ বেছি পৰিণতিৰ সৃষ্টি কৰে । বৰষুণৰ ফলত উষ্ণতা হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি পায় । মানুহে ঘৰৰ ভিতৰতে বেছি সময় কটায় । ব্যায়ামৰ ৰুটিন কৰবাতেই থাকে । ভজাজাতীয় খাদ্য় নিতৌ জলপান হৈ পৰে । ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ সহজে বিয়পে পৰে । ব্যক্তিগতভাৱে এই পৰিৱৰ্তনবোৰৰ কোনোটোৱেই নাটকীয় যেন নালাগে । আমি নজনাকৈয়ে এইবোৰে একেলগে এক শৃংখলাবদ্ধ বিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত বিএম বিৰলা হাৰ্ট হাস্পতালৰ পৰামৰ্শদাতা হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিৰুদ্ধ মণ্ডলে কয়, “উষ্ণতা আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তনে ৰক্ত সঞ্চালনত প্ৰভাৱ পেলায় । এই প্ৰভাৱৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰক্তবাহী নলীবোৰে অধিক কাৰ্য সম্পাদন কৰে । বাৰিষা সাধাৰণ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে শৰীৰত প্ৰদাহ সৃষ্টি কৰে । এনে প্ৰদাহৰ ফলত মানসিক চাপৰ আন এটা উৎসৰ সৃষ্টি হয় । ইতিমধ্যে যদি কোনোবাই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে কাৰোবাৰ বাবে সেই সংমিশ্ৰণে হৃদযন্ত্ৰৰ গুৰুতৰ পৰিঘটনাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ।"

শৰীৰে বতৰৰ পূৰ্বাভাস অনুমান কৰিব নোৱাৰে

বাৰিষা হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে এইবাবে গুৰুত্ব দিয়াৰ এটা কাৰণ হ’ল ইয়াৰ লক্ষণসমূহ সাধাৰণ ঋতুভিত্তিক ৰোগৰ সৈতে ওপৰাওপৰি হয় । আপুনি অস্বাভাৱিকভাৱে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে । আপুনি সাধাৰণতকৈ বেছি ঘামচি ওলায় । চিৰি বগালেই আপোনাৰ উশাহত কষ্ট অনুভৱ কৰে । হয়তো আপোনাৰ বুকুখন গধুৰ অনুভৱ হৈছে । এইক্ষেত্ৰত বেছিভাগ মানুহেই বতৰক দোষাৰোপ কৰে । তেওঁলোকে ভাল টোপনি আহিলেই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলি ভাবে । ঠিক তাতেই বিপদ নিহিত হৈ আছে । ডাঃ মণ্ডলে কয় যে বুকুৰ ধাৰাবাহিক বিষ, অস্পষ্টভাৱে উশাহ-নিশাহ বন্ধ হোৱা, ধপধপনি বা মূৰ ঘূৰোৱা আদি লক্ষণক কেতিয়াও কেৱল বাৰিষা বুলি উলাই কৰিব নালাগে।

বাৰিষাৰ বদ অভ্যাস

আমি সাধাৰণতে এটা বেয়া সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বুলিয়ে মানুহে আচৰণ কৰে । আমি কেইবাটাও সৰু সৰু বিষয়ৰ কথা ভাবো যিবোৰ নিৰাপদ যেন লাগে:

“বৰষুণ দিয়া বাবে মই মই খোজ নাকাঢ়ো।"

  • “আজি পকোৰা অৰ্ডাৰ দিম।”
  • “মই মোৰ ৰক্তচাপৰ ঔষধ খাবলৈ পাহৰিলো,কাইলৈ ​​খাম।”
  • “অহা সপ্তাহত মোৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমান পৰীক্ষা কৰিম।”

এইবোৰৰ কোনোটোৱেই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি অনুভৱ নহয়; কিন্তু আচৰণ বিজ্ঞানে আমাক শিকাইছে যে অভ্যাসবোৰ যৌগিক হৈ পৰে । যি নীতিয়ে মানুহক ধন-সম্পত্তি বা ফিটনেছ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে সেইটোৱেই স্বাস্থ্যজনিত বিপদো বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা থাকে । ডাঃ মণ্ডলৰ মতে, বাৰিষা বতৰত প্ৰায়ে ঠিক এনেদৰেই স্বাস্থ্যসন্মত ৰুটিনত ব্যাঘাত জন্মে: শাৰীৰিক কাৰ্য হ্ৰাস পোৱা, ভজা আৰু নিমখীয়া খাদ্য বেছিকৈ খোৱা, ঔষধৰ সময়সূচী অনিয়মিত হোৱা । প্ৰতিটোৱে হৃদযন্ত্ৰত অলপ বেছি চাপ সৃষ্টি কৰে ।

ৰুটিনে প্ৰেৰণাক পৰাস্ত কৰে

মানুহে প্ৰায়ে বিশ্বাস কৰে যে সু-স্বাস্থ্য নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰেৰণাৰ ওপৰত । অৱশ্যে ই ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বাৰিষাৰ সময়ত হৃদৰোগীক অসাধাৰণ ইচ্ছাশক্তিৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোকক সামঞ্জস্যৰ প্ৰয়োজন । চিকিৎসকে কেইটামান সহজ অভ্যাসৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে:

  • আপোনাৰ নিৰ্ধাৰিত ঔষধ খাওক আৰু পৰিমান সলনি নকৰিব
  • নিয়মিতভাৱে ৰক্তচাপ আৰু শৰ্কৰা নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে
  • পিয়াহ অনুভৱ নকৰিলেও ভালদৰে হাইড্ৰেটেড হৈ থাকক
  • অতিৰিক্ত নিমখ আৰু ভজা খাদ্য সীমিত কৰি সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক

বতৰে অনুমতি দিলেই ঘৰৰ ভিতৰত হ'লেও শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ পুনৰ আৰম্ভ কৰক। নিতৌ পুনৰাবৃত্তি কৰা সৰু সৰু দৈনন্দিন কামবোৰ মাজে মাজে অনুশাসন কৰাত কৈ বহু বেছি শক্তিশালী।

সংক্ৰমণক আওকাণ নকৰিব

বহুতে ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণক সাময়িক অসুবিধা বুলি গম্য় কৰে । হৃদৰোগত আক্ৰান্ত কোনোবা এজনৰ বাবে এয়া অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । এনে সংক্ৰমণৰ ফলত হোৱা প্ৰদাহ নাক বা ডিঙিত আবদ্ধ হৈ নাথাকে, ই হৃদযন্ত্ৰকে ধৰি সমগ্ৰ শৰীৰত প্ৰভাৱ পেলায় । সেইবাবেই সংক্ৰমণৰ তৎকালীন চিকিৎসা কৰাটো হৃদযন্ত্ৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ অংশ বুলি কোৱা হয় । জ্বৰক আওকাণ কৰিলে বা চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শত পলম হ'লে প্ৰদাহে ইতিমধ্যে দুৰ্বল হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত মানসিক চাপ পেলাবলৈ অধিক সময় দিয়ে ।

ডাঃ মণ্ডলৰ মতে, বাৰিষা হৃদযন্ত্ৰৰ গুৰুতৰ জটিলতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধমূলক স্বাস্থ্যসেৱাই আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষা হৈ আছে । বৰষুণৰ আনন্দ উপভোগ কৰক। চাহ পান কৰক। ডাৱৰৰ চাওক; কিন্তু ঋতুই আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক সুস্থ কৰি ৰখা অভ্যাসৰ পৰা আপোনাক আতৰাই নিবলৈ নিদিব ।

তথ্য সূত্ৰ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10111512/

https://www.wjgnet.com/1949-8462/full/v14/i3/152.htm

লগতে পঢ়ক:বাৰিষাৰ স্বাস্থ্য় অভিযান : ডেংগুৰ উত্থান; মেলেৰিয়া- কলাজ্বৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে এনচিডি বৃদ্ধি

জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ; বাৰিষাত হোৱা ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায়

বৰ্ষা ঋতুত ইউটিআই; দীৰ্ঘ সময় প্ৰস্ৰাৱ নকৰিলে হ'ব পাৰে বিপদ

TAGGED:

বাৰিষা
ইটিভি ভাৰত অসম
জলপান
HEART ATTACKS IN RAINY SEASON
MONSOON AND HEART HEALTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.