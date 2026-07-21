বাৰিষাৰ স্বাস্থ্য় অভিযান : ডেংগুৰ উত্থান; মেলেৰিয়া- কলাজ্বৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে এনচিডি বৃদ্ধি

বাৰিষাৰ স্বাস্থ্য় অভিযান : ডেংগুৰ উত্থান; মেলেৰিয়া- কলাজ্বৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে এনচিডি বৃদ্ধি
বিগত পাঁচ বছৰৰ তথ্য়ৰ ভিত্তিত শীৰ্ষত আছে মেলেৰিয়া ।
Published : July 21, 2026 at 6:44 PM IST
ভাৰতে প্ৰতিটো বাৰিষাতেই এক চিনাকি স্বাস্থ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু হয় আৰু সেয়া হৈছে 'মহৰ দ্বাৰা বিয়পা ৰোগৰ তীব্ৰ বৃদ্ধি' । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা স্থবিৰ পানীয়ে মহৰ বাবে প্ৰজননৰ উপযুক্ত স্থানৰ সৃষ্টি কৰে । আনহাতে বৰ্ধিত উষ্ণতা, অধিক আৰ্দ্ৰতা আৰু পৰিৱৰ্তিত বৰষুণে এই ৰোগসমূহৰ ভৱিষ্যদ্বাণী আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো জটিল কৰিছে।
দেশৰ বহু ৰাজ্যত ডেংগু অন্যতম ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈয়েই আছে । জুলাইৰ পৰা চিকিৎসালয়সমূহে এনে ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে । দেশৰ কেইবাটাও অঞ্চলত মেলেৰিয়াৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত আছে । বাৰিষা চিকুংগুনিয়ায়াৰ প্ৰভাবো আৰম্ভ হয় । এই ৰোগ হোৱাৰ ফলত জ্বৰৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পায় । তদুপৰি সপ্তাহ বা মাহ ধৰি গাঁঠিৰ তীব্ৰ বিষ হৈ থাকিব পাৰে । কিছুমান অঞ্চলত বিশেষকৈ পূব ভাৰতত আক্ৰান্ত বালিমাখিৰ দ্বাৰা বিয়পা কলাজ্বৰে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ।
তদুপৰি একুইট এনকেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰম (এইএছ) আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ (জেই) ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সংক্ৰমিত কিউলেক্স মহৰ দ্বাৰা বিয়পে । এই মহে পানীৰে ভৰি থকা ধাননি পথাৰ আৰু স্থবিৰ পানীত প্ৰজনন কৰে । আনহাতে এইএছ বুলিলে মগজুৰ হঠাৎ প্ৰদাহ সৃষ্টি কৰে আৰু ভাইৰাছকে ধৰি একাধিক সংক্ৰামক কাৰণ থকা গোটকে বুজা যায় । সাধাৰণতে শিশুসকল বিশেষভাৱে এইএছ আৰু জেইত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
এই বাৰিষাত ভাৰতে দ্বৈত জনস্বাস্থ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । আনকি উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ আৰু কৰ্কটৰ দৰে অসংক্ৰামক ৰোগ (এনচিডি) দেশখনৰ দীৰ্ঘম্যাদী স্বাস্থ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বোজা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সময়তো মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৰোগে ঋতুভিত্তিক প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সূচনা অব্যাহত ৰাখিছে । নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ কণ্ট্ৰ’ল (এনচিভিবিডিচি) আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি চৰকাৰী কাৰ্যসূচীয়ে মেলেৰিয়া হ্ৰাস কৰি কলাজ্বৰক প্ৰায় নিৰ্মূল কৰিছে যদিও দেশত মহৰ বাবে হোৱা ৰোগ ডেংগুৱে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আছে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বাৰ্ষিক স্বাস্থ্য প্ৰতিবেদনৰ (২০১৮-২০২২) সংকলিত শেহতীয়া পাঁচ বছৰীয়া বিশ্লেষণত ভাৰতৰ মহৰ বাবে হোৱা ৰোগৰ তথ্য়ত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হৈছে । মেলেৰিয়া ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰায় ৬০% হ্ৰাস পাইছে । ২০১৮ চনত ৪.৩০ লাখৰ পৰা ২০২২ চনত ১.৭৪ লাখলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ সংখ্যা ৯৬ৰ পৰা ৬৪লৈ হ্ৰাস পাইছে । ২০২২ চনত সৰ্বাধিক মেলেৰিয়া হোৱা ৰাজ্য়খন হৈছে- পশ্চিম বংগ (৪০,৫৬৩টা), ছত্তীশগড় (৩০,০২৮), ওড়িশা (২৩,৭৭০), ঝাৰখণ্ড (১৯,১২৯), মহাৰাষ্ট্ৰ (১৫,৪৩৭), ত্ৰিপুৰা (১২,৭৭১), মিজোৰাম (১০,২২২), উত্তৰ প্ৰদেশ (৭,০৩৯), গুজৰাট (৪,৭৬৬) আৰু মধ্যপ্ৰদেশ (৩,৭১৯)।
এই সন্দৰ্ভত এছিয়ান ছ’চাইটি ফৰ ইমাৰ্জেন্সি মেডিচিনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডাঃ তামোৰিছ কোলেই কয়,"ডেংগু আৰু মেলেৰিয়াৰ দৰে মহৰ বাবে হোৱা ৰোগে তাৎক্ষণিকভাৱে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । কাৰণ ইয়াৰ ফলত ঋতুভিত্তিক প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে চিকিৎসালয়সমূহত ৰোগী ভৰ্তি হয় ; কিন্তু বহুত ডাঙৰ আৰু স্থায়ী প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল অসংক্ৰামক ৰোগ । উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ আৰু মেদবহুলতা বহু বছৰত নিৰৱে গা কৰি উঠিছে । এনে ৰোগৰ ফলত হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক আৰু বৃক্ক বিকল হোৱাৰ আশংকা যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পায় । ভাৰতে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বহু বিনিয়োগ কৰিব লাগিব । সংক্ৰামক ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱা আৰু জীৱনশৈলী পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব ।"
ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ মহৰ বাবে হোৱা ৰোগ হিচাপে ডেংগুৰ আত্মপ্ৰকাশ
মেলেৰিয়াৰ বিপৰীতে ডেংগু ভাৰতৰ আটাইতকৈ মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৰোগ হৈয়ে আছে । ২০১৮ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোগীৰ সংখ্যা ১.২৪ লাখৰ পৰা ২০১৯ চনত ২.০৫ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে ২০২০ চনত ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত ৪৪,৫৮৫ লৈ তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছিল । ইপিনে, ২০২১ চনত ১.৯৩ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ২০২২ চনত ১.৬৭ লাখ হয় । বছৰ বছৰ ধৰি ৰোগৰ বোজা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈয়ে আছে ।
২০২৩ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত ৬,৩৬,২০৪ জন ডেংগু আক্ৰান্ত আৰু ৮৭৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দেশত ২০২৩ চনত ২,৮৯,২৩৫ জন আক্ৰান্ত আৰু ৪৮৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনত ২,৩৩,৫১৯ জন আক্ৰান্ত আৰু ২৯৭ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৫ চনত ১,১৩,৪৫০ জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে ৯৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা (অস্থায়ী)। স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে এই হ্ৰাসৰ কাৰণ ভালদৰে নিৰীক্ষন, উৎস হ্ৰাস অভিযান আৰু উন্নত ৰোগীৰ ব্যৱস্থাপনা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
২০২৫ চনত তামিলনাডুৱে (২০,৮৬৬ ৰোগী) দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ পিছৰ স্থানত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ (৮,৯২৬), তেলেংগানা (৮,১৩৯), ৰাজস্থান (৪,৩০০ৰো অধিক), গুজৰাট (৩,৯৪৭), বিহাৰ (৩,৭৭৪), দিল্লী (৩,৭৪৬), জম্মু-কাশ্মীৰ (৩,৩৪৩), হাৰিয়ানা (২,৫৫৪) আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ (২,৩৮৬)।
মেলেৰিয়া অব্য়াহত থকা অঞ্চল
হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতো জনজাতীয় আৰু বনাঞ্চল অঞ্চলত মেলেৰিয়া সদায় হৈয়েই আছে। তদুপৰি দক্ষিণ-পূব এছিয়া অঞ্চলত মেলেৰিয়া ৰোগীৰ ৭০% আৰু মেলেৰিয়াত মৃত্যু হোৱা লোকৰ ৬৯% হৈছে ভাৰতৰ । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে,যদিও দেশখনৰ প্ৰায় ৮২% জনসংখ্যা মেলেৰিয়া সংক্ৰমণৰ আশংকা থকা অঞ্চলত বাস কৰে তথাপি বৰ্তমান ৮০% মেলেৰিয়া “উচ্চ বিপদজনক” হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত ২০% লোকৰ মাজত হয় । মেলেৰিয়াৰ উচ্চ আশংকা থকা এই জনসংখ্যা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, গুজৰাট, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ওড়িশা, পশ্চিম বংগ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতখন ৰাজ্যৰ প্ৰায় ২০০ খন জিলাত পোৱা যায় ।
স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সদস্য ডাঃ সুনীলা গাৰ্গে কয়," ভাৰতে সংক্ৰামক ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্য়াহত ৰাখি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱা শক্তিশালী কৰিব লাগিব । ভাৰতত ৰোগৰ প্ৰফাইলে দুগুণবোজা প্ৰতিফলিত কৰে । আমি এতিয়াও ডেংগুৰ দৰে সংক্ৰামক ৰোগ নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাই । আনহাতে জনসংখ্যাৰ বয়স বৃদ্ধি, নগৰায়ন আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অসংক্ৰামক ৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱা শক্তিশালী কৰি স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰসাৰ ঘটাব লাগিব । ধঁপাত সেৱন হ্ৰাস কৰা আৰু ৰোগ নিৰীক্ষণ উন্নত কৰিব লাগিব ।"
চিকুংগুনিয়া আৰু কলাজ্বৰে আঞ্চলিক ঘনত্ব প্ৰকাশ কৰিছে
ক্লিনিকেলভাৱে সন্দেহযুক্ত চিকুংগুনিয়াত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৮ চনত ৫৭,৮১৩ৰ পৰা ২০২২ চনত ১.৩৮ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২২ চনত শীৰ্ষ চিকুংগুনিয়া ৰাজ্যসমূহ হ’ল কৰ্ণাটক (৬৩,৫৪৯), গুজৰাট (২০,৮৫৪), মেঘালয় (১৪,৫৬৯), পুডুচেৰী (১১,৪৪০), তেলেংগানা (৬,৬০৮), মধ্যপ্ৰদেশ (৪,২৯২), হাৰিয়ানা (২,৪২৫), ঝাৰখণ্ড (২,১১৩), উত্তৰাখণ্ড (২,০০০) আৰু ছিকিম (১,৮৮৩)।
আনহাতে কলাজ্বৰ আটাইতকৈ বেছি হ্ৰাস পোৱা গৈছে । ২০১৮ চনত ৪,৫৩৯ জন ৰোগীৰ পৰা ২০২২ চনত ৮৮১ জনলৈ হ্ৰাস পাইছে । বৰ্তমান এই সংক্ৰমণ বহুলাংশে বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, পশ্চিম বংগ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত সীমাবদ্ধ হৈ আছে ।
একুইট এনকেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰম ৰোগীৰ সংখ্যা ২০১৮ চনত ১১,৩৮৮ৰ পৰা ২০২২ চনত ৭,১১৪লৈ হ্ৰাস পাইছে । অৱেশ্য়ে অসম, পশ্চিম বংগ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ঝাৰখণ্ড আদি ৰাজ্য়ত ধাৰাবাহিকভাৱে বেছি হৈ আছে। একেদৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ২০১৮ চনত ১,৬৭৮জন ৰোগীৰ পৰা ২০২২ চনত ১,০২২জনলৈ হ্ৰাস পাইছে । এই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অসম দেশৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈয়ে আছে । ইয়াৰ পিছতে আছে উত্তৰ প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু পশ্চিম বংগ আদি ।
এনচিডিসমূহ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ
মহৰ বাবে হোৱা ৰোগ ঋতুভিত্তিক চিন্তাৰ বিষয় হৈ থকাৰ সময়তো এনচিডি ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাস্থ্য প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । নেচনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ প্ৰিভেনচন এণ্ড কণ্ট্ৰল অৱ নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ (এনপি-এনচিডি)ৰ অধীনত দেশজুৰি কৰা পৰীক্ষাত ৭.০১ কোটি লোক উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ৪.৬৮ কোটি লোকৰ ডায়েবেটিছ ধৰা পৰিছে । এই কাৰ্যসূচীত ২ .১৪ লাখ মুখৰ কৰ্কট, ৭৭,১০৭ গৰাকীৰ স্তন কৰ্কট আৰু ৯৩,০৬২গৰাকীৰ ছাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ ৰোগী ধৰা পৰিছে ।
উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, পশ্চিম বংগ আৰু গুজৰাটে বেছি উচ্চ ৰক্তচাপৰ বোজা বহন কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, গুজৰাট, ৰাজস্থান আৰু পশ্চিম বংগত ডায়েবেটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি ।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে যদিও বাৰিষাৰ সময়ত ডেংগু আৰু মেলেৰিয়াই জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে, তথাপি ভাৰতত হোৱা সকলো মৃত্যুৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশ এনচিডিয়েই । ভাৰতে এতিয়া সংহত মহ ব্যৱস্থাপনা, জলবায়ু সংবেদনশীল ৰোগ নিৰীক্ষণ, আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰৰ অধীনত সম্প্ৰসাৰিত পৰীক্ষা আৰু শক্তিশালী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ জৰিয়তে একেলগে দুয়োটা প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে । দেশখনে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত মেলেৰিয়া আৰু ২০২৭ চনৰ ভিতৰত লিম্ফেটিক ফাইলেৰিয়াছিছ নিৰ্মূল কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:বৰ্ষা ঋতুত ইউটিআই; দীৰ্ঘ সময় প্ৰস্ৰাৱ নকৰিলে হ'ব পাৰে বিপদ
জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ; বাৰিষাত হোৱা ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায়