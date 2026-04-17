যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে কথা পাহৰা ৰোগ : নিজ হাতেৰেই কঢ়িয়াই ফুৰিছে সৰ্বনাশৰ মূল

যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে কথা পাহৰা ৰোগ : নিজ হাতেৰেই কঢ়িয়াই ফুৰিছে সৰ্বনাশৰ মূল
কেৱল বৃদ্ধসকলেই নহয়, আনকি ডেকাসকলো এতিয়া স্মৃতিভ্ৰংশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি কয় অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ আয়ুৰ্বেদৰ চিকিৎসকে। প্ৰতিবেদন পঢ়ক ।
Published : April 17, 2026 at 2:46 PM IST
নতুন দিল্লী: কোৱা হয় বয়সৰ লগে লগে স্মৃতিশক্তি দুৰ্বল হ’বলৈ ধৰে । কথা পাহৰি যোৱাটো বৃদ্ধসকলৰ মাজত প্ৰায়ে দেখা যায় যদিও বৰ্তমান মোবাইলৰ যুগত পাহৰি যোৱা এই বেমাৰটো যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত বেছিকৈ প্ৰচলিত । পাহৰি যোৱা এই ৰোগটোক আলঝেইমাৰ বুলি কোৱা হয় ৷ আগতে ৬০ বছৰৰ ওপৰৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ দেখা গৈছিল যদিও এতিয়া ৪০ বছৰৰ তলৰ কম বয়সীয়া লোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই ৰোগ স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
আলঝেইমাৰ কি?
আলঝেইমাৰ হৈছে মানসিক বিকলতা আৰু স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাই পেলোৱা এক প্ৰকাৰৰ ডিমেনচিয়া । তৎকালীন চিকিৎসা নকৰিলে মানুহে অৱশেষত নিজকো পাহৰি যাব পাৰে । এই ৰোগ সাধাৰণতে বৃদ্ধ বয়সত দেখা দিয়ে, কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ লক্ষণ ৩০-৩৫ বছৰ বয়সৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজতো দেখা পোৱা গৈছে ।
যুৱক-যুৱতীসকলে কিয় ৩০-৪০ বছৰ বয়সতে কথা পাহৰিছে ?
চিকিৎসকে ইয়াৰ কাৰণ দুৰ্বল জীৱনশৈলী, নিচা, মানসিক চাপ, কলেষ্টেৰল বা জেনেটিক্স বুলি কয় । ডিজিটেল মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰো ক্ষতিকাৰক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলে দিনটোৰ বেছিভাগ মোবাইলৰ সৈতে কটায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মগজুত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে । তেওঁলোকে কয় যে ইয়াৰ ফলত মগজুৰ স্নায়ুৰ ওপৰত মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কম বয়সতে স্মৃতিভ্ৰংশৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে ।
জীৱনশৈলী ইয়াৰ এটা প্ৰধান কাৰণ
অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ আয়ুৰ্বেদৰ সঞ্চালক অধ্যাপক প্ৰদীপ কুমাৰ প্ৰজাপতিয়ে ব্যাখ্যা কৰে যে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম স্মৃতিভ্ৰংশ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ নিজৰ জীৱনশৈলী । সকলো শিশু বা যুৱক-যুৱতীয়েই বেছিভাগ সময় মোবাইলত কটায় । তেওঁলোকৰ দৃষ্টি পৰ্দাত থাকে ৷ তেওঁলোকৰ টোপনি কমেও ৮ ঘণ্টা হ’ব লাগে । আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই সকলো সময় মোবাইলত কটায়, যাৰ বাবে ৮ ঘণ্টা টোপনি পূৰ নহয় আৰু ইয়াৰ বাবে পাহৰি যোৱা ৰোগত ভুগি থাকিব ৷ ৮ ঘণ্টা টোপনি যোৱা ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ এনে যিকোনো ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ।
টোপনিৰ সময়ত শৰীৰ ‘ডিটক্স’ হয়
অধ্যাপক প্ৰদীপ কুমাৰ প্ৰজাপতিয়ে কয় যে টোপনিৰ সময়ত শৰীৰ ডিটক্স হয় । শৰীৰৰ পুনৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস নাপায় । গতিকে আমি প্ৰথমে অনলাইন মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত । প্ৰয়োজনীয় সময়ৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, আৰু বাকী সময়খিনিৰ বাবে মোবাইল ফোন আঁতৰাই ৰাখিব লাগে । যদি মোবাইল ফোন অবিহনে কাম কৰিব নোৱৰা যেন লাগে, তেন্তে শোৱাৰ আগতে আৰু সাৰ পোৱাৰ পিছত যোগাসন কৰক । এই সময়ত মনে মনে বহি ঔম জপ কৰক, বা এটা বিষয়ত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ।
অফিচত ৫ মিনিটৰ বিৰতি নিশ্চয় লওক
অধ্যাপক প্ৰদীপ কুমাৰে লগতে কয় যে এনে কৰিলে শক্তি পুনৰ উৎপাদন কৰাত সহায়ক হ’ব আৰু পাহৰি যোৱাৰ অভ্যাস ৰোধ কৰাত সহায়ক হ’ব । ইফালে আমি যদি অফিচত কাম কৰি থাকোঁ, তেন্তে আমাৰ ওপৰত অহৰহ কামৰ বোজা বাঢ়ি যায় । এনে পৰিস্থিতিত নিশ্চিতভাৱে নিজকে ৫ মিনিটৰ বাবে শিথিলতা দিয়াৰ প্ৰয়োজন ৷ গৱেষণাত প্ৰমাণিত হৈছে এই কথা ৷ যদি ইয়াৰ পিছতো আপুনি কথা পাহৰি যোৱাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই তেন্তে ইয়াৰ বাবে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰা উচিত, কাৰণ এই পঞ্চকৰ্ম আয়ুৰ্বেদত কৰা হয়, যিটো হৈছে নশক, শিৰোধৰা, অচিতৰ্পন ৷ ইয়াৰ জৰিয়তেও সেই ৰোগবোৰৰ পৰা সকাহ পাব পাৰি ।
স্মৃতিভ্ৰংশ কিমান বিপজ্জনক সেই কথা প্ৰকাশ কৰিলে দিল্লীৰ যুৱক-যুৱতীয়ে
দিল্লীত যুৱক-যুৱতীসকলৰ পৰা এই বিষয়ে মতামত লোৱাত তেওঁলোকে কয় যে আজিকালি স্মৃতিভ্ৰংশ ৰোগ এটা সাধাৰণ সমস্যা । এনে লাগে যেন আমি যেতিয়াই কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যদি আমি কিছু সময়ৰ বাবে আন কিবা কামত আবদ্ধ হৈ পৰো, আমি পূৰ্বৰটো পাহৰি যাওঁ ।
কলকাজী অঞ্চলত বাস কৰা পৱন কুমাৰে কয় যে তেওঁ নিজেই এই অৱস্থাত ভুগিছে । বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স ৩৬ বছৰ আৰু এই বয়সতে তেওঁ স্মৃতিভ্ৰংশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে । কি কৰিছে মনত পেলাব পৰা নাই সি । দোকানখন চলাই থাকোঁতে কেতিয়াবা মানুহৰ পৰা পইচা ল’বলৈ পাহৰি যায়, বা কোনোবাই পইচা দিলে আকৌ পাবলগীয়া পইচা ঘূৰাই দিবলৈ পাহৰি যায় । এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওঁতে ডাক্তৰে তেওঁক ম’বাইলৰ পৰা যিমান পাৰি আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । এনে লাগে যেন আজিকালি স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হৈছে মোবাইল ফোন ।
হিতেশ কৌশিকে কয় যে তেওঁৰ এখন আচবাবৰ দোকান আছে আৰু তেওঁ ম’বাইলৰ জৰিয়তে অনলাইনযোগে গ্ৰাহকলৈ ফটো পঠিয়াব লাগে বা মোবাইলত প্ৰতিটো ডিজাইন বাৰে বাৰে চাব লাগে । তেওঁ প্ৰায়ে চাই থাকোঁতে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ বাবে তেওঁৰ মনটো মোবাইলত নিমগ্ন হৈ থাকে, যাৰ বাবে তেওঁ চকুৰ তলত ক’লা দাগ পৰাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
হিতেশে লগতে কয় যে বহুবাৰ তেওঁ গাড়ীৰ চাবি পকেটত ৰাখে আৰু তাৰ পিছত পাহৰি গৈ বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ডাক্তৰেও তেওঁক মোবাইলটো প্ৰয়োজন অনুসৰিহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে, বাকী সময় মোবাইলটো আঁতৰাই ৰাখিলে এই পাহৰণিৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰি ।
চৰণজিৎ কৌৰে বুজাইছে যে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই নিজৰ মোবাইল ফোনত আটাইতকৈ বেছি ব্যস্ত । তেওঁলোকৰ ফোনত ৰিল চাই মূৰৰ বিষ হয় । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ চকুতো প্ৰভাৱ পৰে । তদুপৰি মানুহ মানসিক চাপত থাকে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মগজুৰ ওপৰত চাপ বাঢ়ি যায় আৰু এটা কথাত মনোনিৱেশ কৰাৰ বাবে আন কথা পাহৰি যোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে । গতিকে শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে যিমান পাৰে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে ব্যৱহাৰ কৰক, অন্যথা ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
দিল্লীৰ পৰা অহা ৰশ্মিয়ে কয় যে যুৱক-যুৱতী মোবাইলৰ জালত পৰিছে
ৰশ্মিয়ে বুজাইছে যে আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকল মোবাইলৰ জালত পৰিছে । তেওঁলোকে য’তেই যায় তাতেই মোবাইল ফোন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ মনোযোগ মোবাইল ফোনত । আন কামত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অক্ষম হোৱাৰ বাবে মগজুৱে একে ঠাইতে কাম কৰি আছে । আমি সকলো কামতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰো, গতিকে প্ৰয়োজনীয় মানসিক ব্যায়াম হোৱা নাই, যাৰ বাবে মানুহৰ মাজত পাহৰি যোৱাৰ প্ৰৱণতা বাঢ়িছে ।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ ৰাজেশ পাৰ্থসাৰথিয়ে কয় যে আজিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ খাদ্যাভ্যাস দুৰ্বল । তেওঁলোকে খোৱা খাদ্যত ভিটামিন আৰু পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱ, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ শৰীৰে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি লাভ কৰা নাই । আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলে অত্যধিক পৰিমাণৰ জাংক ফুড সেৱন কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মগজুৰ বিকাশত বাধা আহি পৰিছে । ভিটামিন, আইৰণ, কেলচিয়ামৰ অভাৱত ভুগিছে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্নায়ু দুৰ্বল হৈ পৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্মৃতিশক্তি দুৰ্বল হৈ পৰে । তদুপৰি আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই হওক, সেয়া শিশু হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্কই হওক, মোবাইল ফোন আসক্তিৰ সৈতে যুঁজি আছে ।
কেৱল কামৰ বাবে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা সকল ঠিকেই আছে, কিন্তু যিসকলে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে, অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু চাই সময় কটায়, তেওঁলোকৰ মগজু এটা কথাত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে আন কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে । ফলস্বৰূপে স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে । আমাৰ ক্লিনিকত ৮০% ৰোগীয়ে স্মৃতিশক্তি নাই বুলি কয়, আৰু যদি স্মৃতিশক্তি থাকে, তেন্তে পাহৰি যোৱাৰ আগতে অলপ সময়ৰ বাবেহে । নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পাহৰি যোৱা ৰোগ এক চিন্তাৰ কাৰণ । গতিকে মানুহে নিজৰ পুষ্টিক অগ্ৰাধিকাৰ দি মনটোক যিমান পাৰে শিথিল হ’বলৈ দিব লাগে । অপ্ৰয়োজনীয় বিক্ষিপ্ততা আৰু মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ ৰাজেশ পাৰ্থসাৰথিয়ে কয় ।
যদি আপুনি পাহৰা বেমাৰৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰে তেন্তে এই পদক্ষেপসমূহ চেষ্টা কৰক:
- মানসিক কাম-কাজত লিপ্ত হওক
- ব্যায়াম কৰক বা যোগাসন কৰক
- স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক
- ধূমপান আৰু মদ্যপান পৰিহাৰ কৰক
- ৰক্তচাপ, চেনি, কলেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক
- মানুহৰ লগত মত-বিনিময় কৰক আৰু ভালকৈ টোপনি যাওক
- মানসিক চাপ কম কৰক আৰু অনলাইন মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ যিমান পাৰি সীমিত কৰক
- প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰক আৰু স্ক্ৰীণৰ পৰা আঁতৰি থাকক
