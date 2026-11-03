ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ গুড়, খেজুৰ আৰু ছুগাৰ ফ্ৰী মিঠাই সঁচাকৈয়ে সুৰক্ষিত নেকি ?
বগা চেনিতকৈ গুড় কম পৰিশোধিত যদিও বেছিভাগতেই থাকে শৰ্কৰা আৰু ই তেজৰ গ্লুক’জ বৃদ্ধি কৰে । এই সন্দৰ্ভত লিখিছে জয়শ্ৰী এছএছে-
Published : November 3, 2026 at 7:07 PM IST
কেইদিনমান পূৰ্বে হাতত মিঠাইৰ বাকচ লৈ এজন ভদ্ৰলোক আমাৰ কেন্দ্ৰলৈ ৰোগৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছিল । মিঠাইৰ বাকচটো হাতত লৈ তেওঁ বৰ গৰ্ব অনুভৱ কৰিছিল । এই মিঠাই শৰ্কৰাবিহীন বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ দিনটোত তিনি-চাৰিটা খোৱাৰ কথাও কয়, "মেডাম, কোনো সমস্যা নাই ।"
তেওঁৰ কথা শুনি মই মিঠাইৰ লেবেলখন তেওঁৰ সৈতে একেলগে পঢ়ি দেখিলো যে প্ৰতিটো টুকুৰাত কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণ আশা কৰাতকৈ বেছি আছে । বাকচটোত পৰিবেশনৰ আকাৰ তেওঁ খাই অহাতকৈ বহু সৰু আছিল যদিও মই হাঁহি হাঁহি ক’লে, “গতিকে মিঠাই নহয়, বাকচটোৱেহে কথা পাতি আছিল ।”
তেওঁ পুনৰ কয়, "প্ৰতিটো উৎসৱৰ বতৰত সেই লাইনটোৰ কথা ভাবো। সেয়া গুড়, খেজুৰ বা শৰ্কৰামুক্ত মিঠাই যিয়েই নহওক কিয়, বাকচটোৰ সন্মুখৰ ভাগে বিক্ৰী কৰাত সহায় কৰে আৰু পিছৰ ভাগে আচল সত্যটো কয় । উৎসৱ-পাৰ্বনৰ সময়ত বজাৰত পোৱা মিঠাই বা খাদ্যবস্তুৰ বাকচৰ সন্মুখৰ ভাগত গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ মিছা কথাবোৰ লিখা থাকে; কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো বাকচটোৰ পিছফালে থকা পুষ্টিৰ তালিকাতহে লাভ কৰিব পাৰি ।”
গুড় এতিয়াও শৰ্কৰা
বগা চেনিতকৈ গুড় কম পৰিশোধিত আৰু ইয়াত সামান্য পৰিমাণে খনিজ পদাৰ্থ থাকে । সেয়াই দুয়োবিধৰ মাজত থকা প্ৰকৃত পাৰ্থক্য । সেইবাবে বহু পৰিয়ালে ইয়াক ভাল পায়ৃ; কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে গুড় ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে নিৰাপদ ।
যাৰ বাবে ইমানবোৰ পৰিয়ালে ইয়াৰ শপত খায় কিন্তু ই গুড়ক ডায়েবেটিছৰ অনুকূল কৰি তোলা নাই। এতিয়াও ই বেছিভাগেই চেনি আৰু তেজৰ গ্লুক’জ বৃদ্ধি কৰে। পৰম্পৰাগত হোৱাৰ বাবে শৰীৰে ইয়াৰ প্ৰতি সদয় ব্যৱহাৰ নকৰে । গুড় প্ৰধানকৈ শৰ্কৰা বাবে তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰে । অৱেশ্যে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা বাবেই শৰীৰে ইয়াক ক্ষতিকাৰক নোহোৱাকৈ হজম কৰে বুলি ভবাটো ভুল ।
মৌৰ কথা কি ক’ব?
ভাৰতীয় পৰিয়ালসমূহে গুড় যিমান ভাল পায় সিমানেই মৌক আদৰ কৰে । “এইটো স্বাভাৱিক, সেইবাবে মই চাহত চেনিৰ সলনি মৌ দিও ।” চেনিৰ তুলনাত মৌৰ গ্লাইচেমিক সূচকাংক সামান্য কম আৰু ই অলপ সোৱাদ পোৱা যায় । কেইবিধমান এণ্টিঅক্সিডেণ্ট প্ৰদান কৰে; কিন্তু এতিয়া এচামুচত প্ৰায় ১৭ গ্ৰাম কাৰ্বোহাইড্ৰেট থাকে । আন যিকোনো শৰ্কৰাৰ দৰেই তেজৰ গ্লুক’জ বৃদ্ধি কৰে । চেনিৰ পৰিৱৰ্তে মৌ খোৱাটো আচলতে নামৰহে পৰিৱৰ্তন, শৰ্কৰাৰ নহয় ।
খেজুৰ অধিক আকৰ্ষণীয়
খেজুৰত আঁহ, এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু কিছুমান মাইক্ৰ’নিউট্ৰিয়েণ্ট পোৱা যায় । এইবোৰ বগা চেনিত কেতিয়াও পোৱা নাযায় । বগা চেনিতকৈ খেজুৰ অধিক পুষ্টিকৰ যদিও ইয়াত প্ৰাকৃতিক শৰ্কৰাৰ ঘন উৎসও উপলব্ধ । অৱেশ্যে লাডু বা বৰফিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণ খৰতকীয়াকৈ বৃদ্ধি পায় ।
এটা খেজুৰ আৰু বাদামৰ লাডু দেখাত এটা সাধাৰণ মিঠাইতকৈ অধিক স্বাস্থ্যকৰ বুলি পচন্দ কৰিলেও ইয়াৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেটবোৰ গণ্য কৰা হয় । বাদাম আৰু আঁহে সহায় কৰে যদিও সেইবোৰে খেজুৰত থকা শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে ।
'ছুগাৰ ফ্ৰী' কথাটো বিভ্ৰান্তিকৰ
এইখিনিতে মই আটাইতকৈ বেছি বিভ্ৰান্তি দেখিছো । সাধাৰণতে শৰ্কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ষ্টেভিয়া, চুক্ৰাল’জ বা মাল্টিটল ৰ দৰে চেনিৰ এলকহল ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াত যোগ কৰা শৰ্কৰাখিনি নাইকিয়া কৰা হয় যদিও ‘ছুগাৰ-ফ্ৰী’ মানে কাৰ্বোহাইড্ৰেট বা কেলৰি কম হোৱা নুবুজায় । এটা ছুগাৰ-ফ্ৰী কাজু কাটলি লওক।
ইয়াত শৰ্কৰা নাথাকিব পাৰে; কিন্তু কাজুৱে এতিয়াও কাৰ্বোহাইড্ৰেট যোগান ধৰে আৰু ইয়াৰ চৰ্বিয়ে মিঠাইবিধক কেলৰি-ঘন কৰে । শৰ্কৰাবিহীন গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা মিঠাইবোৰেও একেই কাম কৰে । কিয়নো গাখীৰৰ কঠিন অংশইও কাৰ্বোহাইড্ৰেট যোগ কৰে । সেইবাবেই বাকচত থকা “ছুগাৰ ফ্ৰী ” বা “ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে খাব পৰা” শব্দতকৈ পুষ্টিৰ লেবেলৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
নৱেম্বৰ হৈছে ডায়েবেটিছ সজাগতা মাহ। ভাৰতত মিথাই নথকা উৎসৱ এটা কল্পনা কৰাটো কঠিন । পৰিয়ালবোৰলৈ মিঠাইৰ বাকচ নিয়া হয় । অতিথিসকলক মিঠাইৰ প্লেটেৰে আদৰণি জনোৱা হয়, । ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হৈ জীয়াই থকাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে নিজৰ পৰম্পৰাক একেবাৰে বাদ দিব ৷ অৱেশ্যে অলপ বেছি মনোযোগ দিয়া উচিত । বাকচ লৈ অহা ভদ্ৰলোকজনে এতিয়াও আমাৰ কেন্দ্ৰলৈ মিঠাই আনে আৰু তেওঁ এতিয়া মাত্ৰ পিছফালৰ কভাৰটো পঢ়ে ।
মিঠাই একেবাৰে বাদ দিব নালাগে; কিন্তু খাদ্য পৰিকল্পনাত ক’ত খাপ খাই পৰে সেয়াহে জানিব লাগে । পৰিমাণ বা অংশৰ জোখ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ । মিঠাইৰ এটা সৰু টুকুৰা খোৱা আৰু দিনটোত কেইবাটাও টুকুৰা খোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য থাকে । বিশেষকৈ যেতিয়া টেবুলত ভাত, বিৰিয়নী, পুৰি আৰু মিঠা পানীয় আদি থাকে তেতিয়া পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
এক সুষম আহাৰৰ অংশ হিচাপে সামান্য পৰিমাণে খোৱাটো সাধাৰণতে আহাৰৰ মাজৰ সময়ছোৱাত বাৰে বাৰে কিবা খাই থকাতকৈ ভাল । যিহেতু গ্লুকোজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভিন্ন হ'ব পাৰে, সেয়েহে কোনো অপৰিচিত মিঠা বস্তু খাই তেজৰ শৰ্কৰা পৰীক্ষা কৰিলে প্ৰয়োজনীয় তথ্য লাভ কৰাটো সম্ভৱ ।
ডায়েবেটিছ ৰোগীক মই কি কও
- মই কেতিয়াও কাকো উৎসৱৰ মিঠাই একেবাৰে নাখাবলৈ নকও । ভালপোৱা মিঠাইবিধ বাছি ল'বলৈ কও । অৱশ্য়ে খালী পেটত খোৱাতকৈ উপযুক্ত আহাৰ খোৱাৰ পিছত সৰু টুকুৰা লাহে লাহে খাব লাগে
- যদি আপুনি নতুন কিবা খাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেন্তে তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমান পৰীক্ষা কৰিব লাগে । প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে । লেবেলখনত থকা কথাতকৈ তেজৰ শৰ্কৰা পৰীক্ষাৰ ৰিপোৰ্টেহে প্ৰকৃত কথাটো বেছি স্পষ্টকৈ ক'ব
- ইনছুলিন বা গ্লুক’জ কমোৱা ঔষধ গ্ৰহণ কৰা লোকসকলে নিৰ্ধাৰিত খাদ্যৰ সময়সূচীত কঠোৰ হোৱা উচিত । উৎসৱমুখৰ খাদ্য খাবলৈ নিজাববীয়াকৈ ঔষধ সালসলনি কৰিব নালাগে
- সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তে কম পৰিমানে তালিকাভুক্ত কৰিব লাগে । পৰিবেশনৰ আকাৰ, প্ৰতিটো পৰিবেশনত মুঠ কাৰ্বোহাইড্ৰেট, ব্যৱহৃত মিঠাইৰ প্ৰকাৰ আৰু উপাদানৰ তালিকাও গুৰুত্বপূৰ্ণ
- “শৰ্কৰামুক্ত” বনাম “শৰ্কৰা যোগ কৰা নহয়” বুলি লিখা বিষয়টো বিবেচনা কৰিব লাগে । কাৰণ দুয়োটা একে নহয়
- সন্মুখত লিখা “ডায়েবেটিক-ফ্ৰেইণ্ডলী” বিপণন কোনো কাৰণতে চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ বুলি গন্য কৰিব নালাগে
লেখিকা জয়শ্ৰী এছ এছ চেন্নাইৰ ডাঃ মোহনৰ ডায়েবেটিছ স্পেচিয়েলিটিজ চেণ্টাৰৰ চি ডি ই মেনেজাৰ - নিউট্ৰিচন এণ্ড ডায়েটেটিক্স।
(এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামত লেখকৰ নিজা । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ।)
লগতে পঢ়ক:ডায়েবেটিছ :এইকেইটা ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ বিষয়ে জানি লওক
আপোনাৰ সন্তানটি সমনীয়াতকৈ চাপৰ নেকি ? শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব কেতিয়া ?