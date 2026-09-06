মাইক্ৰ’ৱেভ এব্লেচন : এডেনোমায়’ছিছ ৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বিকল্প
এডেনোমায়’ছিছ হ'লে জৰায়ুৰ ভিতৰৰ আৱৰণৰ দৰে কলা জৰায়ুৰ পেশীৰ স্তৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু বৃদ্ধি পায় ।
Published : September 6, 2026 at 6:02 PM IST
গুৱাহাটী : এগৰাকী ৪১ বছৰীয়া মহিলাই বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি বন্ধ্যাত্ব আৰু তীব্ৰ ঋতুস্ৰাৱৰ বিষৰ সমস্যাত ভুগি আছিল । এইদৰে সমস্যাত ভুগি থকা বাবে তেওঁ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এখন চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় । চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীক আল্ট্ৰাছাউণ্ড কৰোৱাৰ পাছত এডেনোমায়’ছিছ ধৰা পৰে ।
- এডেনোমায়’ছিছ কি ?
জৰায়ুৰ ভিতৰৰ বেৰখন বিশেষ পৰ্দাৰে গঠিত । ইয়াক এণ্ডোমেট্ৰিয়াম বুলি কোৱা হয় । এই আৱৰণখনেই প্ৰতিমাহে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ছিঙি যায় । এই পৰ্দাৰ বাহিৰত জৰায়ুৰ পেশীৰে নিৰ্মিত এখন ডাঠ বেৰ থাকে । ইয়াক মাইমেট্ৰিয়াম বুলি কয় ।
এডেনোমায়’ছিছ হ'লে জৰায়ুৰ ভিতৰৰ আৱৰণৰ দৰে কলা জৰায়ুৰ পেশীৰ স্তৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ই বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে । ইয়াৰ ফলত অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঋতুস্ৰাৱ, অধিক ৰক্তক্ষৰণ, জৰায়ুৰ আকাৰ বৃদ্ধি ।
তদুপৰি কিছুমান মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত গৰ্ভধাৰণত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বিশেষকৈ ভৱিষ্যতে গৰ্ভধাৰণৰ পৰিকল্পনা থকা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত জৰায়ু সংৰক্ষণ কৰি এডেনোমায়’ছিছৰ চিকিৎসা কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক । এডিনোমাইয়'ছিছ ডিছমেন'ৰিয়া, মেন'ৰেজিয়া আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া শ্ৰোণী বিষৰ এক সাধাৰণ কাৰণ যদিও ইয়াক প্ৰায়ে কমহে নিৰ্ণয় কৰা হয়।
এই মহিলাগৰাকীক পৰীক্ষাত তেওঁৰ জৰায়ুৰ পিছফালৰ পেশীৰ স্তৰত প্ৰায় ৮×৭ ছেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ এডেনোমায়’ছিছ ধৰা পৰে । তেওঁৰ জৰায়ুৰ আকাৰো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাই প্ৰায় ৫০৪ ঘন ছেণ্টিমিটাৰ হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে সাধাৰণ জৰায়ুৰ আয়তন প্ৰায় ৫০ ঘন ছেণ্টিমিটাৰ ।
ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰ লেপাৰ’স্কপিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল যদিও অৱশেষত সেই অস্ত্ৰোপচাৰ মুকলি অস্ত্ৰোপচাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল । এইবাৰ তেওঁ গুৱাহাটীৰ ইনষ্টিটিউট অৱ হিউমেন ৰিপ্ৰ’ডাকচন নামৰ চিকিৎসালয়খনৰ আইভিএফ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপক গোৱেংকাৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাত ৰোগবিধ ধৰা পৰে ।
চিকিৎসালয়খনত জৰায়ু সংৰক্ষণৰ লক্ষ্যৰে বৃহৎ পৰিসৰৰ এডেনোমায়’ছিছৰ চিকিৎসা কোনো লেপাৰ’স্কপি বা পেটত অস্ত্ৰোপচাৰৰ কটা-ছিঙা নকৰাকৈ মাইক্ৰ’ৱেভ এব্লেচন (এমডব্লিউএ) পদ্ধতিৰে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হয় । ৰিয়েল টাইম আল্ট্ৰাছাউণ্ড নিৰ্দেশনাত এই চিকিৎসা সম্পন্ন কৰে ডাঃ গোৱেংকাই ।
- মাইক্ৰ’ৱেভ এব্লেচন
মাইক্ৰ’ৱেভ এব্লেচন হৈছে এক আধুনিক আৰু কম কষ্টদায়ক চিকিৎসা পদ্ধতি । এই পদ্ধতিৰে শৰীৰৰ কোনো অংশ কাটিবলগীয়া নোহোৱাকৈয়ে টিউমাৰ বা কৰ্কট ৰোগৰ কোষসমূহ ধ্বংস কৰাটো সম্ভৱ । এই পদ্ধতিত মাইক্ৰ’ৱেভ শক্তিৰ সহায়ত অত্যাধিক তাপ উৎপন্ন কৰি লক্ষ্য কৰা অস্বাভাৱিক কোষবোৰ ধ্বংস কৰা হয় ।
- ৰিয়েল টাইম আল্ট্ৰাছাউণ্ড কি ?
ৰিয়েল টাইম আল্ট্ৰাছাউণ্ড হৈছে এক আধুনিক চিকিৎসা ইমেজিং প্ৰযুক্তি । এই প্ৰক্ৰিয়াৰে শৰীৰৰ অভ্যন্তৰীণ অংগসমূহৰ চলন্ত ছবি আৰু ভিডিঅ’পোনপটীয়াকৈ পৰ্দাত প্ৰত্য়ক্ষ কৰাটো সম্ভৱ । গতানুগতিক এক্স-ৰে বা চিটি স্কেনৰ লগত ৰিয়েল-টাইম আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ কিছু পাৰ্থক্য় আছে ।
এই পদ্ধতিত গতানুগতিক এক্স-ৰে বা চিটি স্কেনত লোৱা স্থিৰ ছবিৰ পৰিৱৰ্তে সেই মুহূৰ্ততে শৰীৰৰ ভিতৰত কি ঘটি আছে যেনে তেজৰ সোঁত, পেশীৰ সংকোচন বা ভ্ৰুণৰ গতি অতি শীঘ্ৰে বা বাস্তৱ সময়ত পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো সম্ভৱ হয় । সাধাৰণতে ইয়াত কোনো ক্ষতিকাৰক বিকিৰণ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । ইয়াৰ বিপৰীতে ছবি তুলিবলৈ উচ্চ কম্পনাংক শব্দ তৰংগহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
এই ক্ষেত্ৰত বৃহৎ অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে আক্ৰান্ত কলা আঁতৰোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চিকিৎসকৰ দলটোৱে জৰায়ু সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আল্ট্ৰাছাউণ্ড নিৰ্দেশনাত মাইক্ৰ’ৱেভ এব্লেচন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ দীপক গোৱেংকাই কয়,"সাধাৰণ এনাস্থেছিয়াৰে সম্পন্ন কৰা এই চিকিৎসাত প্ৰায় ৩০ মিনিট সময় প্ৰয়াজন হয় । অবিৰত আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ সহায়ত পাতল মাইক্ৰ’ৱেভ এপ্লিকেটৰটো জৰায়ুৰ আক্ৰান্ত অংশলৈ নিখুঁতভাৱে প্ৰৱেশ কৰোৱা হয় । ইয়াৰ পিছত নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে মাইক্ৰ’ৱেভ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি অস্বাভাৱিক এডেনোমায়’ছিছত আক্ৰান্ত কলা ধ্বংস কৰা হয় ।"
- আইভিএফৰ বাবে প্ৰস্তুতিতো সহায়ক
এই চিকিৎসাত লেপাৰ’স্কপি বা পেটত কোনো অস্ত্ৰোপচাৰৰ কটা-ছিঙাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ দীপক গোৱেংকাই কয়," এডেনোমায়’ছিছৰ সৈতে বন্ধ্যাত্বৰ সমস্যাও জড়িত থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ আইভিএফৰ দৰে সহায়ক প্ৰজনন চিকিৎসাত পৰিব পাৰে । উপযুক্তভাৱে নিৰ্বাচিত ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত জৰায়ু সংৰক্ষণ কৰি গুৰুতৰ এডেনোমায়’ছিছৰ চিকিৎসা কৰাটো ব্যক্তিগতকৃত বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা পৰিকল্পনাৰ এক অংশ হ’ব পাৰে । চিকিৎসাগতভাৱে উপযুক্ত বুলি বিবেচিত হ’লে আইভিএফৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰতো এই পদ্ধতি বিবেচনা কৰিব পৰা যায় ।"
গুৱাহাটীত সম্পন্ন হোৱা এই চিকিৎসা উপযুক্তভাৱে নিৰ্বাচিত এডেনোমায়’ছিছত আক্ৰান্ত মহিলাৰ বাবে কম আক্ৰমণাত্মক আৰু জৰায়ু সংৰক্ষণমূলক চিকিৎসাৰ এক সম্ভাৱনাময় বিকল্প হিচাপে বিবেচিত হৈছে । বিশেষকৈ ভৱিষ্যতে গৰ্ভধাৰণৰ পৰিকল্পনা থকা আৰু পৰম্পৰাগত অস্ত্ৰোপচাৰ যিসকলৰ বাবে জটিল হ’ব পাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই পদ্ধতিয়ে এক বিকল্প চিকিৎসা পথৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)