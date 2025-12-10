ভাগৰ, শৰীৰৰ বিষ আৰু চুলি সৰা...হৈছে নেকি আপোনাৰ শৰীৰত ‘মাইক্ৰ’নিউট্ৰিয়েণ্ট’ৰ অভাৱ ?
শৰীৰৰ বৃদ্ধি-বিকাশ আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বাবে কম পৰিমাণে হ’লেও অণুপুষ্টিকৰ উপাদান অতি প্ৰয়োজনীয় । যাৰ অভাৱে স্বাস্থ্যৰ বাবে গুৰুতৰ বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে-
Published : December 10, 2025 at 4:55 PM IST
চুলি সৰা, হাত-ভৰি জ্বলা-পোৰা, সঘনাই অসুস্থ হোৱা, ঘা লাহে লাহে ভাল হোৱা, হাড়ৰ বিষ আদি সকলো শৰীৰত ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ অভাৱ বা ভাৰসাম্যহীনতাৰ লক্ষণ ৷ যদি এই অণুপুষ্টিকৰ পদাৰ্থবোৰ (Micronutrients) সময়ত পুনৰ যোগান ধৰা নহয়, তেন্তে স্বাভাৱিক জীৱনটোও কঠিন হৈ পৰিব পাৰে ৷
কিন্তু স্বাস্থ্যসন্মত আৰু সুষম খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ’লেও সকলো প্ৰয়োজনীয় অণুপুষ্টিকৰ উপাদান পুনৰ ভৰাই তোলাই নহয়, দীৰ্ঘদিন ধৰি সুস্থ জীৱন উপভোগ কৰাত সহায়ক হ’ব ৷ প্ৰতিটো ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থই শৰীৰৰ বিকাশত এক নিৰ্দিষ্ট ভূমিকা পালন কৰে ৷
অণুপুষ্টি আৰু ইয়াৰ উৎস
B1, B2, B12 ইত্যাদি গাখীৰ, গোটা শস্য, কণী, মাংস, মাছ, কাঠফুলা, এভোকেডো ইত্যাদি মাইক্ৰ’নিউট্ৰিয়েণ্ট সমৃদ্ধ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ইয়াৰ লগতে-
ভিটামিন চি (Ascorbic Acid): টেঙা ফল, কেপচিকাম, অংকুৰিত বুট-মগু আদি ৷
ভিটামিন A: দুগ্ধজাত সামগ্ৰী, মাছ, মিঠা আলু, গাজৰ, পালেং,
ভিটামিন D: সূৰ্যৰ পোহৰ, মাছৰ তেল, গাখীৰ ইত্যাদি ৷
ভিটামিন E: সূৰ্যমুখীৰ গুটি, অংকুৰিত ঘেঁহু, বাদাম,
ভিটামিন K: সেউজীয়া শাক-পাচলি, চ’য়াবিন, ৰঙালাও
লগতে পঢ়ক: ভিটামিন ডিৰ বাবে ৰ’দ লোৱাৰ উপযুক্ত সময় কি জানেনে ? হাড়ৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত ভিটামিন ডিৰ ভূমিকা কি ?
মাইক্ৰ’মিনেৰেলৰ উৎস
কেলচিয়াম: গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী সামগ্ৰী, পাতল শাক-পাচলি আৰু ব্ৰকলি ইত্যাদি ৷
ফছফৰাছ: ছালমন মাছ, দৈ ৷
মেগনেছিয়াম: কাঠ-বাদাম, কাজু, ক’লা বীন
ছডিয়াম: নিমখ, প্ৰচেছড ফুড, টিনত থকা চূপ ইত্যাদি ৷
পটাছিয়াম: দালি, কল ইত্যাদি ৷
ছালফাৰ: হালধি, পিয়াঁজ, অংকুৰিত বুট-মগু, কণী, মিনাৰেল পানী ৷
লগতে পঢ়ক: এই ভিটামিনৰ অভাৱত দেখা দিয়ে স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যা ? জানি লওক এনে ক্ষেত্ৰত কৰা উচিত
অণুপুষ্টি কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ হৈছে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্বাভাৱিক কাৰ্য্যৰ বাবে অপৰিহাৰ্য অণুপুষ্টি ৷ আমি ভিটামিন Dৰ বাহিৰে সকলো মাইক্ৰ’নিউট্ৰিয়েণ্টৰ বাবে আমাৰ খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ যদিও শৰীৰত ইয়াৰ প্ৰয়োজন ক্ষুদ্ৰ পৰিমাণে হয়, তথাপিও সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাত ইহঁতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ভিটামিনে শক্তি বজাই ৰখা, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰা আৰু মসৃণ তেজৰ সঞ্চালন বজাই ৰখাত সহায় কৰিলেও বৃদ্ধি, হাড়ৰ শক্তি আৰু তৰল পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্যৰ বাবে খনিজ পদাৰ্থ অপৰিহাৰ্য ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাইও বিশ্বজুৰি ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ অভাৱত সৃষ্টি হোৱা সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন পৰ্যায়ত কাম কৰি আছে ৷
ভাৰতীয়ৰ অণুপুষ্টিকৰ অভাৱ
বেছিভাগ প্ৰাপ্তবয়স্কই সুষম খাদ্যৰ জৰিয়তে নিজৰ অণুপুষ্টিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰে, কিন্তু কিছুমান বিশেষ পুষ্টিকৰ উপাদানৰ পৰিপূৰক হিচাপে অতিৰিক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ৷
ভিটামিন D: আইচিএমআৰৰ তথ্য অনুসৰি ৭০ৰ পৰা ৯০ শতাংশ ভাৰতীয়ৰ ভিটামিন Dৰ মাত্ৰা কম ৷ ভিটামিন D, যাক ছানশ্বাইন ভিটামিন বুলিও কোৱা হয়, ই আমাৰ মেজাজ, হাড়, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলায় ৷
ভিটামিন B12: নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতীয় জনসংখ্যাৰ ৪৭ শতাংশ লোকৰ ভিটামিন B12ৰ অভাৱ ৷ মাত্ৰ ২৬ শতাংশ ভাৰতীয়ৰহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ B12 আছে ৷ ৰক্তকণিকা, ডি এন এ সংশ্লেষণ, স্নায়ুজনিত স্বাস্থ্যৰ বাবে ই অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
ভিটামিন A: শিশু আৰু মহিলাৰ খাদ্যৰ অভাৱৰ বাবে ইয়াৰ অভাৱ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ এই অণুপুষ্টিকৰ পদাৰ্থ সঠিক দৃষ্টিশক্তি আৰু বিভিন্ন সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য ৷
আইৰণ: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য সমীক্ষা (NFHS-5) অনুসৰি ভাৰতীয় মহিলা আৰু ১৫-৪৯ বছৰ বয়সৰ পুৰুষৰ মাজত ৰক্তহীনতা (আইৰণৰ অভাৱ)ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ক্ৰমে ৫৭ আৰু ২৫ শতাংশ ৷ আইৰণৰ অভাৱত ভাগৰুৱা, দুৰ্বলতা, শেঁতা পৰা, নখ ভংগুৰ হোৱা, উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ কণী, মাছ, দালি, সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি, আঙুলিৰ বাজৰা, গুড় আদি খোৱাটো উপকাৰী ৷
কেলচিয়াম: হাড়ৰ ঘনত্ব বজাই ৰখা আৰু ভাঙন ৰোধ কৰাত কেলচিয়ামে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে ৷ কেলচিয়ামৰ অভাৱত ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছৰ মহিলাৰ অষ্টিঅ’পৰ’ছিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ এই অভাৱৰ ফলত হাড় দুৰ্বল হৈ পৰে ৷
লগতে পঢ়ক: শৰীৰত হৈছে নেকি Vitamin Cৰ অভাৱ ? জানি লওক লক্ষণ...
কেনেকৈ অভাৱ দূৰ কৰিব ?
ভিটামিন B12: আপুনি যদি নিৰামিষভোজী হয় তেন্তে B12 পুনৰ ভৰাই তোলাটো কঠিন ৷ ইয়াক কম পৰিমাণে কেৱল গাখীৰ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীতহে পোৱা যায় ৷ কিছুমান নিৰামিষভোজী লোকে এতিয়াও আন্ত্ৰিক অংশত এনজাইমৰ অভাৱ বা এন্টিব’ডিৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ ডায়েবেটিছৰ ঔষধ মেটফৰ্মিনেও বি১২ শোষণত ব্যাঘাত জন্মায় ৷ বেৰিয়াট্ৰিক অস্ত্ৰোপচাৰ বা অন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰেও সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
ভিটামিন D: ইয়াৰ একমাত্ৰ প্ৰাকৃতিক উৎস হ’ল সূৰ্যৰ পোহৰ ৷ ঘৰৰ ভিতৰৰ কাম-কাজ বৃদ্ধি আৰু প্ৰদূষণৰ বাবে মানুহ পৰ্যাপ্ত সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা বঞ্চিত হয় ৷ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ পৰীক্ষা কৰা, খাদ্যৰ মানদণ্ডৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
অভাৱক আওকাণ নকৰিব, সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰক
পুষ্টিবিদ ৰুজুতা দিৱেকাৰে কয় যে, মানুহৰ মাজত সাধাৰণতে পাঁচ ধৰণৰ সমস্যা দেখা যায়: ডিহাইড্ৰেচন, আইৰণ, মেগনেছিয়াম, ভিটামিন D, আৰু ভিটামিন B12ৰ অভাৱ ৷ কিছুমান লোক পটাছিয়ামৰ অভাৱত ভোগে ৷ এনে লোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে, ফল-মূল খাব লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ ভিটামিন D, B12, আইৰণ, মেগনেছিয়ামৰ মাত্ৰা পৰীক্ষা কৰি থাকিব লাগে ৷ কিছুমান মানুহে মাল্টিভিটামিন পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰে ৷ এনে ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেচিং ব্যায়াম বা ব্যায়াম নকৰে, তেন্তে কেৱল মাল্টিভিটামিন সেৱন কৰিলে ভিটামিন সঠিকভাৱে শোষণ হ’ব নোৱাৰে ৷
কেনেধৰণৰ লক্ষণ দেখা যায় ?
অণুপুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱত দুৰ্বলতা, ভাগৰুৱা, চুলি সৰা, নখ ভাঙি যোৱা, যাৰ ফলত নখ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷
ভিটামিন D: হাড় দুৰ্বল হৈ পৰে ৷
ভিটামিন A: ৰাতি দেখাত অসুবিধা ৷ দৃষ্টিশক্তি দুৰ্বল হৈ পৰে ৷
ভিটামিন C: আঁঠুৰ সমস্যা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷
আইৰণ: মহিলাৰ আইৰণৰ অভাৱ ভাৰতত এক সাধাৰণ সমস্যা ৷
ভিটামিন B12: স্নায়ুৰ আৱৰণ গঠনত সহায় কৰে ৷ এটা অভাৱৰ ফলত হাত-ভৰিত পিন আৰু বেজীৰ দৰে অনুভূতি হ’ব পাৰে ৷
কিছুমান উপযোগী টিপছ
- সেউজীয়া শাক-পাচলি, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী আৰু সুষম খাদ্য খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
- প্ৰ’টিন, চৰ্বি আৰু কাৰ্য্যৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
- কেৱল শিলৰ নিমখ খালে থাইৰয়ডৰ অভাৱ হয় ৷
- হিম’গ্লবিন পৰীক্ষা কৰক আৰু প্ৰয়োজন হ’লে আইৰণ গ্ৰহণ কৰক ৷
- যদি আপুনি বেছিকৈ বাহিৰৰ খাদ্য খায়, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে কৃমি প্ৰতিৰোধী ঔষধ খাব লাগে ৷
- বীট, ডিমৰু, ক’লা বুট, আপেল, ডালিম খাব লাগে ৷ লোহাৰ বাচনত ৰন্ধা খাদ্য ভাল ৷
লগতে পঢ়ক