মানসিক চিন্তা, নিদ্ৰাহীনতাৰ বাবেও হ'ব পাৰে ডায়েবেটিছ

কম বয়সতেই বৃদ্ধি পাইছে মানসিক চিন্তা । কাৰণ কি জানেনে ?

Representational Image
মানসিক চিন্তা আৰু ডায়েবেটিছ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 9, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : বৰ্তমান সময়ত কম বয়সতেই ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । ইয়াৰ এটা মূল কাৰণ কি জানেনে ? ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ দীনেশ আগৰৱালাই ইয়াৰ কাৰণৰ লগতে কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ সেই বিষয়ে জনালে সবিশেষ ।

ডাঃ দীনেশ আগৰৱালাই কয় যে আজিকালি কম বয়সতেই মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাইছে । যদি আমি শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ তেন্তে হোমৱৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঢ়া-শুনালৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিশুসকলে মানসিক চিন্তাত ভোগা দেখা যায় । শিশুসকলে পঢ়া-শুনা আদিৰ বাবে বৰ্তমান খেলা-ধূলা কৰিব পাহৰি গৈছে । দেওবাৰৰ দিনটোতো তেওঁলোকে গান-নাচকে ধৰি অন্যান্য ক্লাছসমূহত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে । যাৰ ফলত মানসিক চিন্তা বৃদ্ধিৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত বহুকেইটা হ'ৰ'মনৰ সৃষ্টি হয় । যিয়ে পাছলৈ দেহত ডায়েবেটিছ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে ।

ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ দীনেশ আগৰৱালা (ETV Bharat Assam)

নিদ্ৰাহীনতাও হ'ব পাৰে কাৰণ :

নিদ্ৰাহীনতাৰ বাবে এই ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ আগৰৱালাই কয়, "টোপনি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভাল টোপনি নহাৰ ফলতো আমাৰ দেহত ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি হয় । বৰ্তমান সময়ত ৰাতি দেৰিকৈ শোৱা এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈছে । ৰাতি দেৰিকৈ শোৱাৰ লগতে পলমকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাও দেখা যায় । শৰীৰৰ দৈনিক জৈৱিক ছন্দ (Circadian Rhythm)ৰ বিঘ্নিত হয়, যাৰ ফলত ক্লান্তি, মনোযোগৰ অভাৱ, ডায়েবেটিছ বা মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে । লগতে অন্যান্য বিভিন্ন ৰোগ যেনে হাৰ্টৰ অসুবিধা, উচ্চ ৰক্তচাপ আদি হ'ব পাৰে ।"

ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ দীনেশ আগৰৱালা (ETV Bharat Assam)

ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কি কৰিব ?

মানসিক চিন্তাৰ বাবে আমাৰ দেহত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়ে, সেয়ে যিমান পাৰি নিজকে চিন্তামুক্ত কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ আগৰৱালাই কয়, "যিমানেই নিজকে চিন্তামুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰিব সিমানেই হাৰ্টৰ অসুবিধা, উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ আদিৰ দৰে ৰোগৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰিব । লগতে এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ দৈনিক যোগ, ব্যায়াম আদি কৰিব পাৰে । ইয়াৰোপৰি নিজৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীটো নিয়াৰিকৈ ৰাখিব লাগে । সপ্তাহত অন্ততঃ ৫ দিনকৈ হ'লেও ৩০ মিনিটকৈ শৰীৰচৰ্চা কৰিব লাগে ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

