গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মানসিক প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিষেধকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত
পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাৰ্থত ৪০০ৰো অধিক গৰ্ভৱতী মহিলাক সামৰি অধ্য়য়ন ।
Published : May 12, 2026 at 4:17 PM IST
গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে যেতিয়া প্ৰতিষেধক বা টীকাকৰণৰ কথা চিন্তা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ইয়াৰ প্ৰতি থকা মানসিক ছবিখন স্পষ্ট হৈ উঠে । নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণাত এইবুলি প্ৰকাশ পাইছে যে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে প্ৰতিষেধক লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিধাবোধ কৰে । কিছুমানে প্ৰতিষেধক ল'লে ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কেনে হ'ব পাৰে সেই কথা ভাবিলে তেওঁলোকৰ মানসিক ছবিখন কেনে হয় সেয়া অনুমান কৰিব পাৰি ।
এই সন্দৰ্ভত পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাৰ্থত এক অধ্য়য়ন চলাইছিল এদল গৱেষকে । এই অধ্য়য়ণত ৪০০ৰো অধিক গৰ্ভৱতী মহিলাক সামৰি লোৱা হয় । এইসকল মহিলা প্ৰসূতি চিকিৎসালয়ত এপইণ্টমেণ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে এক চমু সমীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰে অধ্য়য়ণকাৰী দলটোৱে । গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ প্ৰতিষেধক বা টীকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনে মানসিকতা সেয়া জানিবলৈ অধ্য়য়নত কিছুমান বিষয় সামৰি লোৱা হয় ।
যুক্তৰাজ্যৰ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ৱেষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অৱ প্লাইমাউথৰ গৱেষকৰ নেতৃত্বত গৰ্ভাৱস্থাত টীকাকৰণ সম্পৰ্কীয় মানসিক ছবিৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰা হৈছিল । উল্লেখ্য় যে টীকাকৰণৰ সংকোচ আৰু টীকাকৰণৰ আচৰণ দুয়োটাৰে সৈতে জড়িত কৰা এইটোৱে হৈছে প্ৰথম অধ্যয়ন ।
'ছ’চিয়েল চাইন্স এণ্ড মেডিচিন'নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশিত এই তথ্যই প্ৰতিফলিত কৰিছে তেওঁলোকৰ মানসিক প্ৰতিচ্ছবি সাধাৰণ । এই ছবিখন ইতিবাচক নে নেতিবাচক আৰু ই ৰোগৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে নে প্ৰতিষেধকৰ বিষয়ে নিৰ্ভৰ কৰে সেয়াও জানিব পৰা গৈছে । চিকিৎসালয়ত থকা ৰোগীয়া শিশুবোৰৰ মহিলাসকলৰ টীকাকৰণৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে নে নাই সেয়াও নতুন গৱেষণাই প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
উল্লেখ্য় যে এই অধ্য়য়নৰ সময়ত মহিলাসকলক হুপিং কাহ, ইনফ্লুৱেঞ্জা আৰু ক’ভিড-১৯ৰ সৈতে জড়িত বিপদৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ ধাৰণা আৰু এই ৰোগসমূহৰ সৈতে জড়িত কোনো মানসিক প্ৰতিচ্ছবি অনুভৱ কৰা হৈছে নেকি বা এই ৰোগসমূহৰ প্ৰতিষেধকসমূহৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল ।
এই অধ্যয়নৰ মুখ্য লেখিকা, ইউনিভাৰ্চিটি অৱ প্লাইমাউথৰ স্কুল অৱ চাইক’লজি আৰু চেণ্টাৰ ফৰ দ্য চাইক’লজি অৱ হেল্থ এণ্ড ৱেলবিঙৰ প্ৰবক্তা আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ৱেষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়া স্কুল অৱ চাইক’লজিকেল ছায়েন্সৰ এডজাণ্ট ৰিচাৰ্চ ফেলো ড৹ জুলি জীই কয় যে গৰ্ভাৱস্থা হৈছে এক স্পৰ্শকাতৰ সময় । এই সময়ত স্বাস্থ্যজনিত সিদ্ধান্তই অতিৰিক্ত আৱেগিক আৰু মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰে ।
তেওঁ কয়, "কোনোবাই টীকাকৰণৰ কথা ভাবিলে মনলৈ অহা আৱেগিক ছবিখন কেৱল আকস্মিক নহয়, ইয়াৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে টীকাকৰণৰ বিষয়ে মানুহে কেনে অনুভৱ কৰে সেয়াও অনুমান কৰিব পাৰি । কিছুমান ক্ষেত্ৰত টীকাকৰণ হয় নে নহয় আৰু কেতিয়া হয় তাৰ সৈতে জড়িত হ'ব পৰা বিষয়েও অনুমান কৰিব পাৰি ।"
এই অধ্যয়নটোত দেখা গৈছে যে যিসকল মহিলাৰ টীকাকৰণৰ বিষয়ে নেতিবাচক মানসিক ছবি আছে, ক্ষতি বা পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা চিন্তা কৰি প্ৰতিষেধক লোৱা নাই তেওঁলোকৰ হুপিং কাহ আৰু ইনফ্লুৱেঞ্জাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ প্ৰৱণতা বেছি আছিল ।গৰ্ভাৱস্থাত চৰকাৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ প্ৰতি মহিলাসকলৰ সাধাৰণ মনোভাৱৰ ছবিখনো এই অধ্য়য়নত প্ৰতিফলিত হৈছে ।
