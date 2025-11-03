ETV Bharat / health

পুৰুষ নে মহিলা ? কোন হয় তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিৰ অধিকাৰী

প্ৰায়ে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত মাজত প্ৰায়ে এই বিষয়ে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় যে, কোন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিৰ অধিকাৰী, পুৰুষ নে মহিলা, আজি এই বিষয়ে জানো আহক-

পুৰুষ নে মহিলা ? কোন হয় তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিৰ অধিকাৰী (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 3, 2025 at 1:29 PM IST

যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ স্মৃতিশক্তি দুৰ্বল হ’লে দৈনন্দিন কাম-কাজত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিয়ে দৈনন্দিন কামবোৰ সহজ কৰি তোলে ৷ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মনত ৰখাৰ ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ ৷ প্ৰায়ে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত মাজত প্ৰায়ে এই বিষয়ে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় যে, কোন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিৰ অধিকাৰী, পুৰুষ নে মহিলা সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক পুৰুষ নে মহিলা কাৰ স্মৃতিশক্তি বেছি ভাল ৷

পুৰুষ নে মহিলা কোন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিৰ অধিকাৰী ?

প্ৰায়ে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত মাজত প্ৰায়ে এই বিষয়ে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় যে, কোন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিৰ অধিকাৰী, পুৰুষ নে মহিলা ৷ প্ৰায়ে বিশ্বাস কৰা হয় যে মহিলাৰ স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয় কাৰণ তেওঁলোকে বিবাহ বাৰ্ষিকী আৰু জন্মদিন আদি মনত ৰাখে, আনহাতে পুৰুষে এই দিনবোৰ পাহৰি যোৱাটো বেছিকৈ দেখা যায় ৷ কিন্তু শেহতীয়া গৱেষণাই এই কথা অসত্য বুলি প্ৰমাণ কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত গৱেষণাই কি কয় জানো আহক-

মহিলাসকলে বেছিকৈ কথা পাহৰে

কেজিএমইউ আৰু লক্ষ্ণৌৰ পিজিআইৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ গৱেষণাৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে, পুৰুষতকৈ মহিলাসকলে পাহৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা তিনিগুণ বেছি ৷ গৱেষণাৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে, প্ৰতি ১০০ পুৰুষৰ ভিতৰত ১৩ জন পুৰুষৰ পাহৰণিৰ ক্ষমতা আছিল, আনহাতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা ১০০ৰ ভিতৰত ৩৯ জনৰ ৷

গৱেষণাত বিশেষজ্ঞসকলেও মহিলাৰ পাহৰণিৰ আঁৰৰ কিছুমান কাৰণ বুজাই দিছিল ৷ ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণ হ’ল মানসিক চাপ, দ্বিতীয়টো ডাঙৰ কাৰণ হ’ল খাদ্য-পানীয়ৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়া আৰু তৃতীয়টো ডাঙৰ কাৰণ হ’ল নিসংগতা ৷ গৱেষণাৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে যিসকল মহিলা অবিবাহিত বা যাৰ সংগী এতিয়া এই পৃথিৱীত নাথাকে, তেওঁলোকে পাহৰি যোৱাৰ অধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ৷

মানসিক চাপে স্মৃতিশক্তিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়

গৱেষণাৰ মতে, শাৰীৰিক বা মানসিক চাপৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ এজন ব্যক্তিৰ স্মৃতিশক্তিত পৰে ৷ মানুহে প্ৰায়ে পাৰ্চ পাহৰি যায়, আনহাতে কিছুমানে গাড়ী পাৰ্কিঙৰ স্থান পাহৰি যায়, কিছুমানে আনৰ নাম পাহৰি যায় ইত্যাদি স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ কৰিবলৈ আপুনি খাদ্য তালিকাত ওমেগা ৩ ফেটি এচিড অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷ কাঠবাদাম আৰু আখৰোট সেৱন কৰিলে মগজুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী ৷

আনহাতে, কিছু গৱেষণাৰ এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে যে মহিলাসকলে বহুতো স্মৃতিশক্তিৰ কামত বিশেষকৈ মৌখিক এপিচ’ডিক স্মৃতিশক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষতকৈ বেছি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে । অৰ্থাৎ পুৰুষতকৈ মহিলাসকলে শব্দ, কথা-বতৰা, মুখ, দৈনন্দিন পৰিঘটনাবোৰ মনত ৰখাত সহজ হয় । কিন্তু উক্ত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, কিছু সমস্যাৰ ফলত মহিলাসকলে কথা মনত ৰাখিব নোৱাৰে ৷

মূল অধ্যয়নৰ তথ্যসমূহ

  • মৌখিক স্মৃতিশক্তি: শব্দৰ তালিকা, কাহিনী আৰু সংলাপ মনত ৰখাত মহিলাসকল পুৰুষতকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে ভাল ৷
  • অন্যান্য কাম: মহিলাসকলে মুখ, বস্তুৰ স্থান, আনকি গোন্ধৰ দৰে সংবেদনশীল তথ্যও মনত ৰখাত ভাল ৷
  • মগজুৰ কাৰ্যকলাপ: অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, মহিলাৰ মগজু পুৰুষতকৈ অধিক সক্ৰিয়, বিশেষকৈ মনোযোগ আৰু ইমপালছ নিয়ন্ত্ৰণৰ লগত জড়িত প্ৰিফ্ৰন্টেল কৰ্টেক্সলৈ আৰু আৱেগৰ সৈতে জড়িত লিম্বিক চিষ্টেমলৈ তেজৰ সোঁত বেছি ৷
  • হৰম’নৰ ভূমিকা: ইষ্ট্ৰজেনৰ দৰে হৰম’নে স্মৃতিশক্তিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ মহিলাৰ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিৰ আঁৰত হৰম’নৰ কাৰকসমূহো আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় যদিও ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত যেতিয়া ইষ্ট্ৰজেনৰ মাত্ৰা কমি যায় তেতিয়া স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস পোৱা দেখা যায় ৷
  • Spatial Memory: মহিলাসকলে মৌখিক কামত ভাল হ’লেও পুৰুষে কিছুমান স্থানীয় কামত ভাল, যেনে কোনো পথত খোজ কঢ়া বা মানসিকভাৱে ঘূৰ্ণন কৰা বস্তু ৷
  • বয়স কম আৰু বয়স বৃদ্ধি: যদিও মহিলাসকলে প্ৰায়ে মধ্যবয়সলৈকে স্মৃতিশক্তি ভালকৈ ৰাখে, তথাপিও কিছুমান গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, পিছৰ জীৱনত মহিলাৰ কিছুমান কামৰ বাবে স্মৃতিশক্তি হ্ৰাসৰ হাৰ দ্ৰুত হ’ব পাৰে ৷

উৎস

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31127762/

