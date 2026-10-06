ETV Bharat / health

আমেৰিকাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা: সৰুআইৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত বিষম পৰিস্থিতি

পেনছিলভেনিয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এনে ৰোগীৰ সংখ্যা ১০০৪ জনলৈ বৃদ্ধি ।

MEASLES SPREADING RAPIDLY IN THE US
আমেৰিকাত মিজিলছ দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে, ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, আৰু নিউয়ৰ্কত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে (CANVA)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 6:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আমেৰিকাত শেহতীয়াকৈ সৰুআইৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । পেনছিলভেনিয়াত সৰুআইত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা সহস্ৰাধিক হৈছে । বিগত তিনি দশকৰো অধিক সময়ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিকোনো এখন ৰাজ্যত হোৱা সৰুআইৰ এয়াই সৰ্ববৃহৎ প্ৰকোপ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।

সোমবাৰে পেনছিলভেনিয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰাজ্যখনত এনে ৰোগীৰ সংখ্যা ১০০৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পেনেছেলভেনিয়াৰ ৫ জন বাসিন্দাৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে ১৯৮ জন লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

MEASLES SPREADING RAPIDLY IN THE US
আমেৰিকাত সৰুআইৰ দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে, ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, আৰু নিউয়ৰ্কত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে (GETTY IMAGES)

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি আমিছ আৰু মেননাইট সম্প্ৰদায়ৰ বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ বাসস্থান হিচাপে পৰিচিত লেংকেষ্টাৰ কাউন্টি আটাইতকৈ বেছি আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াত বৰ্তমানলৈকে ৩৯১ জন লোক আক্ৰান্তৰ হৈছে । উল্লেখ্য যে যোৱা তিনিমাহত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰিয়েই ২৪ৰ পৰা ৪৯ বছৰ বয়সৰ লোকৰ মাজত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ অধিক হৈছে । এপ্ৰিলৰ পৰা এই ভাইৰাছৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ কাৰণো উল্লেখ কৰা হৈছে । এই অঞ্চলটোত টিকাকৰণৰ হাৰ কম বুলি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে ।

দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে

পেনছিলভেনিয়াৰ সংকটৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে এই ৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনচন (চিডিচি)ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই বছৰ আমেৰিকাত প্ৰায় ৩৯০০ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে । ১৯৯১ চনৰ পিছত এই বছৰটোত আটাইতকৈ বেছি সংক্ৰমণ হৈছে । জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ টিকাকৰণ হ্ৰাস পোৱা বুলি কয় ।

নিউয়ৰ্কৰ গৱৰ্ণৰ কেথী হোচুলে এই ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে । এই নিৰ্দেশ ২০২৬ চনৰ ৪ নৱেম্বৰলৈকে কাৰ্যকৰী হ’ব । ইফালে, আমেৰিকাই 'সৰুআই মুক্ত' মৰ্যাদা হেৰুৱাব নে নাই সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ নৱেম্বৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য বিষয়াসকলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ৩ অক্টোবৰলৈকে ৰাজ্যখনত মুঠ ১০৮ জন এনে ৰোগী ধৰা পৰিছে । এইসকলৰ ভিতৰত ৭ জন নিউয়ৰ্ক চহৰত আৰু ১০১ জন ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য অঞ্চলত।

মিজিল্ছ কি ?

চিডিচিৰ মতে,সৰুআই হৈছে পেৰামাইক্সোভাইৰিডে পৰিয়ালৰ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা সংক্ৰমণ । এনে হ'লে শৰীৰত ফোহা আৰু ফ্লুৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিয়ে; কিন্তু সৰুআই কেৱল ফোহা নহয়; ই গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ কৰিব পাৰে । আনকি জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা জটিলতা যেনে এনকেফেলাইটিছ আৰু নিউমোনিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা থাকে ।

কাহ, হাঁচি বা সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ সৈতে শাৰীৰিক সংস্পৰ্শলৈ আহিলেও সংক্ৰমণ বিয়পিব পাৰে । ডিঙি আৰু নাকত এই ভাইৰাছে বাস কৰে । শিশু বা প্ৰাপ্তবয়স্ক সংক্ৰমিত হ'লে শ্বাসনলী, হাওঁফাওঁ, ছালৰ লগতে শৰীৰৰ অন্যান্য অংশতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে । গৰ্ভৱতী মহিলা সংক্ৰমিত হ'লে গৰ্ভস্থ শিশুৰ বাবে ই মাৰাত্মক হহোৱাৰ আশংকা থাকে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ১৯৬৩ চনৰ তথ্য অনুসৰি সৰুআইৰ প্ৰতিষেধক প্ৰৱৰ্তনৰ পূৰ্বে প্ৰায় দুবছৰৰ পৰা তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে এই ৰোগে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । ফলত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ২৬ লাখ শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মৃত্যু হয় । এই ৰোগৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা বা নিৰ্দিষ্ট নিৰাময় নাই।

লক্ষণসমূহ

  • জ্বৰ হ'ব পাৰে
  • শুকান কাহ হয়
  • নাকৰ পৰা পানী ওলায়
  • কনজাংটিভাইটিছ হয়

লক্ষণ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় ৩ৰ পৰা ৫ দিনৰ পিছত বা ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ প্ৰায় ১৪ দিনৰ পিছত শৰীৰত ফোহা ওলায় । মুখ বা ডিঙিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ তললৈ বুকু, হাত, ভৰিলৈকে বিয়পি পৰে ।

(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)

লগতে পঢ়ক:ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত !

শৰীৰত আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে দেখি দিয়া লক্ষণসমূহ...

TAGGED:

সৰুআইৰ লক্ষণ আৰু কাৰণ
ইটিভি ভাৰত অসম
পেঞ্চিলভেনিয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগ
EMERGENCY DECLARED IN NEW YORK
MEASLES SPREADING RAPIDLY IN THE US

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.