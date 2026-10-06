আমেৰিকাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা: সৰুআইৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত বিষম পৰিস্থিতি
পেনছিলভেনিয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এনে ৰোগীৰ সংখ্যা ১০০৪ জনলৈ বৃদ্ধি ।
Published : October 6, 2026 at 6:42 PM IST
আমেৰিকাত শেহতীয়াকৈ সৰুআইৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । পেনছিলভেনিয়াত সৰুআইত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা সহস্ৰাধিক হৈছে । বিগত তিনি দশকৰো অধিক সময়ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিকোনো এখন ৰাজ্যত হোৱা সৰুআইৰ এয়াই সৰ্ববৃহৎ প্ৰকোপ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।
সোমবাৰে পেনছিলভেনিয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰাজ্যখনত এনে ৰোগীৰ সংখ্যা ১০০৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পেনেছেলভেনিয়াৰ ৫ জন বাসিন্দাৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে ১৯৮ জন লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি আমিছ আৰু মেননাইট সম্প্ৰদায়ৰ বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ বাসস্থান হিচাপে পৰিচিত লেংকেষ্টাৰ কাউন্টি আটাইতকৈ বেছি আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াত বৰ্তমানলৈকে ৩৯১ জন লোক আক্ৰান্তৰ হৈছে । উল্লেখ্য যে যোৱা তিনিমাহত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰিয়েই ২৪ৰ পৰা ৪৯ বছৰ বয়সৰ লোকৰ মাজত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ অধিক হৈছে । এপ্ৰিলৰ পৰা এই ভাইৰাছৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ কাৰণো উল্লেখ কৰা হৈছে । এই অঞ্চলটোত টিকাকৰণৰ হাৰ কম বুলি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে ।
@DougAMacgregor ‼️ New York Gov. Kathy Hochul declared a statewide disaster emergency over a measles outbreak, the first such declaration by a US state since cases began surging in 2025. https://t.co/7SaSIxMZvL— KobeJordan (@timothybumper) October 6, 2026
দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে
পেনছিলভেনিয়াৰ সংকটৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে এই ৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনচন (চিডিচি)ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই বছৰ আমেৰিকাত প্ৰায় ৩৯০০ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে । ১৯৯১ চনৰ পিছত এই বছৰটোত আটাইতকৈ বেছি সংক্ৰমণ হৈছে । জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ টিকাকৰণ হ্ৰাস পোৱা বুলি কয় ।
নিউয়ৰ্কৰ গৱৰ্ণৰ কেথী হোচুলে এই ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে । এই নিৰ্দেশ ২০২৬ চনৰ ৪ নৱেম্বৰলৈকে কাৰ্যকৰী হ’ব । ইফালে, আমেৰিকাই 'সৰুআই মুক্ত' মৰ্যাদা হেৰুৱাব নে নাই সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ নৱেম্বৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য বিষয়াসকলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ৩ অক্টোবৰলৈকে ৰাজ্যখনত মুঠ ১০৮ জন এনে ৰোগী ধৰা পৰিছে । এইসকলৰ ভিতৰত ৭ জন নিউয়ৰ্ক চহৰত আৰু ১০১ জন ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য অঞ্চলত।
New York Gov. Kathy Hochul declared a State Disaster Emergency in response to the ongoing measles outbreak. New York had recorded 108 measles cases as of October 3, including 7 in New York City. The emergency declaration is intended to speed up the state’s testing, vaccination, and outbreak response. #NEWS #NewYork— HOT 97 (@HOT97) October 5, 2026
মিজিল্ছ কি ?
চিডিচিৰ মতে,সৰুআই হৈছে পেৰামাইক্সোভাইৰিডে পৰিয়ালৰ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা সংক্ৰমণ । এনে হ'লে শৰীৰত ফোহা আৰু ফ্লুৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিয়ে; কিন্তু সৰুআই কেৱল ফোহা নহয়; ই গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ কৰিব পাৰে । আনকি জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা জটিলতা যেনে এনকেফেলাইটিছ আৰু নিউমোনিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা থাকে ।
কাহ, হাঁচি বা সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ সৈতে শাৰীৰিক সংস্পৰ্শলৈ আহিলেও সংক্ৰমণ বিয়পিব পাৰে । ডিঙি আৰু নাকত এই ভাইৰাছে বাস কৰে । শিশু বা প্ৰাপ্তবয়স্ক সংক্ৰমিত হ'লে শ্বাসনলী, হাওঁফাওঁ, ছালৰ লগতে শৰীৰৰ অন্যান্য অংশতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে । গৰ্ভৱতী মহিলা সংক্ৰমিত হ'লে গৰ্ভস্থ শিশুৰ বাবে ই মাৰাত্মক হহোৱাৰ আশংকা থাকে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ১৯৬৩ চনৰ তথ্য অনুসৰি সৰুআইৰ প্ৰতিষেধক প্ৰৱৰ্তনৰ পূৰ্বে প্ৰায় দুবছৰৰ পৰা তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে এই ৰোগে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । ফলত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ২৬ লাখ শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মৃত্যু হয় । এই ৰোগৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা বা নিৰ্দিষ্ট নিৰাময় নাই।
লক্ষণসমূহ
- জ্বৰ হ'ব পাৰে
- শুকান কাহ হয়
- নাকৰ পৰা পানী ওলায়
- কনজাংটিভাইটিছ হয়
লক্ষণ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় ৩ৰ পৰা ৫ দিনৰ পিছত বা ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ প্ৰায় ১৪ দিনৰ পিছত শৰীৰত ফোহা ওলায় । মুখ বা ডিঙিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ তললৈ বুকু, হাত, ভৰিলৈকে বিয়পি পৰে ।
(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত !