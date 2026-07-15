শৰীৰৰ বাবে প্রয়োজনীয় বহুতো উপাদান থাকে আমত, জানক কি কি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ?

শৰীৰৰ বাবে প্রয়োজনীয় বহুতো উপাদান থাকে আমত, জানক কি কি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ?
এইবিধ ফল 'এ' 'চি' 'ই' 'কে' আৰু 'বি' আদি জটিল ভিটামিনৰ উৎস ।
Published : July 15, 2026 at 2:06 PM IST
প্ৰায়ভাগ লোকে কম-বেছি পৰিমাণে আম খায় । আমত থকা বিভিন্ন উপাদান তথা গুণৰ বাবে এইবিধ ফলক অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাদ্য বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে । ১৬০ গ্রাম ওজনৰ পকা আম এটাত শৰীৰৰ বাবে প্রয়োজনীয় বহুতো উপাদান থাকে ।
ভিটামিন 'চি'ৰ ভঁৰাল :
আমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন 'চি' থাকে । এটা আমত এগৰাকী প্রাপ্তবয়স্ক লোকক দৈনিক যিমান পৰিমাণৰ ভিটামিন 'চি'ৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়া লাভ কৰিব পাৰে । ১০০ গ্রাম আমত ২৭.৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'চি' থাকে । কেঁচা আমত তুলনামূলকভাৱে ভিটামিন 'চি' বেছি পোৱা যায় । পকা আমত এইবিধ ভিটামিন তুলনামূলকভাৱে অলপ কম থাকে । ইয়াত পটাছিয়াম আৰু ছ'ডিয়াম দুই মিলিগ্রাম পোৱা যায় । সেইবাবে উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্তসকলেও আম খাৱাত বাধা নাই ।
ক'লেষ্টেৰল হ্রাস কৰে :
শৰীৰত অপকাৰী ক'লেষ্টেৰল হ্রাস কৰাত আম উপকাৰী বুলি কোৱা হয় । আমত থকা পলিফেনলৰ মাজত কোষ ধ্বংসকাৰী অসুখ যেনে হৃদৰোগ, কর্কটৰোগ আদি প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা জানথোন গোত্ৰৰ মেংগিফেৰিণ পোৱা যায় । আমত থকা মেংগিফেৰিয়ে অপকাৰী ক'লেষ্টেৰলৰ পৰিমাণ হ্রাস কৰে । তদুপৰি ট্রাইগ্লিচাৰাইডো হ্রাস কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে ।
ভিটামিন-খনিজ পদাৰ্থৰ ভঁৰাল :
আমক ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় । কাৰণ ইয়াত 'এ' 'চি' 'ই' 'কে' আৰু 'বি' কমপ্লেক্স ভিটামিন আদি বেছিকৈ পোৱা যায় । তদুপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ পদার্থ বিশেষকৈ ছ'ডিয়াম, পটাছিয়াম, কেলছিয়াম, আয়ৰণ, ফছফ'ৰাছ, মেংগানিজ, মেগনেচিয়াম, দস্তা আদি থাকে ।
পলিফেনল উপলব্ধ :
পলিফেলন হ'ল প্রকৃতিগতভাবে লাভ কৰা জৈৱিক যৌগ । আমত থকা পলিফেনলৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল মেংগিফেৰিণ, গেলিক এচিড, গেলোটেনিক, কেটেচিন, এস্থোচয়োনিন, কুয়েৰছেটিন, এলাজিক এচিড আদি । এই উন্নত পলিফেনলে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট হিচাপে কার্য সম্পাদন কৰে । সেইবাবে এনে ধৰণৰ ফল খালে শৰীৰৰ উপকাৰ হয় । পলিফেনলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে । পলিফেনলৰ ভিতৰত মেংগিফেৰিণে বিভিন্ন ধবণৰ কৰ্কটৰোগ, ডায়েবেটিছ, হৃদৰোগ আদি প্ৰতিৰোধ কৰে ।
হিটষ্ট্ৰোক প্ৰতিৰোধ:
গ্ৰীষ্মকালত কেঁচা আমৰ চৰ্বতে শৰীৰটো শীতল কৰি ৰাখে । এনে চৰ্বত নিয়মীয়াকৈ খালে হিটষ্ট্ৰোকৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাত সহায় হয় ।
হজম শক্তি বৃদ্ধি:
আপুনি জানেনে যে আম খালে হজম শক্তি স্বাভাৱিক হয় । কেঁচা আমে পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰে । বহুতে আম খালে এচিডিটিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বুলি ভাবে । দৰাচলতে আমত থকা বিভিন্ন উপাদানে এচিডিটিৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতো সহায় কৰে ।
শক্তি সমৃদ্ধ ফল:
এইবিধ ফলক শক্তি সমৃদ্ধি হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় । কাৰণ ইয়াত থকা কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন, খনিজ পদার্থ থাকে । এইবোৰে শৰীৰক অফুৰন্ত শক্তি যোগায়; ক্লান্তি অনুভৱ কৰিলে পকা আম খোৱাৰ পাছত সতেজ অনুভৱ হয় ।
টোপনি ভাল হয় :
আম নিয়মীয়াকৈ খালে টোপনি ভাল হয় । টোপনি ভাল হ'লে শৰীৰটো সতেজ অনুভৱ কৰে ।
বৃদ্ধি কৰে স্মৃতিশক্তি :
আমত এনে কিছুমান উপাদান আছে যিবোৰে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিত সহায় কৰে । ইয়াত থকা ভিটামিন বি, গ্লুটানিক এচিডে মস্তিষ্কৰ কোষসমূহক উজ্জীৱিত আৰু সতেজ কৰি ৰাখে। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিত সহায় কৰে। এইবোৰ উপাদানে এলঝেইমাৰা ৰোগো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে । আমত থকা এণ্টিঅক্সিডেণ্টসমূহে হৰম'ন নিঃসৰণত সহায় কৰাৰ উপৰি অৱসাদ, ক্লান্তি আদি আঁতৰ কৰে ।
কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে :
আমত থকা উপাদানে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে । ইয়াত থকা এণ্টিঅক্সিডেণ্টে কর্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কেৰোটিনয়ড যৌগ, গেলিক এচিড, কুৱেৰচিটিন আদি যোগসমূহে কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা কমায় ।
দৃষ্টিশক্তি স্বাভাৱিক কৰি ৰাখে :
আমৰ স'তে দৃষ্টি শক্তিৰ সম্পর্ক আছে । আমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেৰোটিনয়েড, ভিটামিন'এ' আৰু ই থাকে বাবে দৃষ্টিশক্তি স্বাভাৱিক কৰি ৰাখিব পাৰে । কুকুৰীকণা, বয়সৰ পূৰ্বে ছানি আদিও প্রতিৰোধ কৰে ।
ছালখন মসৃণ কৰে :
নিয়মীয়াভারে আম খোৱাব ফলত শৰীৰে ভিটামিন 'চি' লাভ কৰে আৰু এইবিধ ভিটামিনে কোলাজেন কলা উৎপাদনত সহায় কৰে । ইয়াত থকা 'এ' আৰু 'বি' ভিটামিনে বাৰ্ধক্য প্রতিৰোধত সহায় কৰিব পাৰে ।
হৃদৰোগীৰ বাবে উপকাৰী:
এইবিধ ফল হৃদৰোগীৰ বাবেও উপকাৰী বুলি কোৱা হয় । কাৰণ ইয়াৰ পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফাইবান আদি প্রচুৰ পৰিমাণে থাকে । ইয়াৰ বিপৰীতে ছ'ডিয়াম কম পৰিমাণে পোৱা যায় । ইয়াৰ বিপৰীতে বহুতো এন্টি অক্সিডেন্ট পোৱা যায় । এই এণ্টিঅক্সিডেণ্টে হৃদযন্ত্র সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে।
ওজন নিয়ন্ত্ৰণ:
পৰিমাণমতে পকা আম খালে ভোক নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আৰু শৰীৰত শক্তি যোগায় ।
বেছি খালে কি হয় ?
বেছিকৈ আম খোৱাৰ ফলত পেটৰ সমস্য়াই গা কৰি উঠিব পাৰে । এইবিধ লত আঁহ বেছি থাকে বাবে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খালে ডায়েৰিয়াৰ সমস্যাও সৃষ্টি কৰে । সেইবাবে সদায় নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণতকৈ আম বেছি খাব নালাগে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:খালী পেটত কিয় খেজুৰ খাব লাগে ? জানি লওক এইকেইটা উপকাৰ
ডালচেনিৰ আছে বহুকেইটা গুণ: জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব