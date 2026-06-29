৬ মাহৰ শিশু অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত অভিযানত
স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ পৰিষদৰ ১৬ সংখ্য়ক বৈঠকত জেপি নাড্ডাই দিব কৌশলৰ কাৰ্যকৰীৰ নিৰ্দেশনা ।
Published : June 29, 2026 at 4:50 PM IST
নতুন দিল্লী : এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত (এএমবি) অভিযানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ০-৬ মাহৰ শিশু । এই বয়সৰ শিশুক অভিযানৰ সপ্তম হিতাধিকাৰী হিচাপে সংযোজন কৰা হ’ব । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
জীৱনৰ আৰম্ভনীৰে পৰাই ৰক্তহীনতাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়েই ০-৬ মাহৰ শিশুক এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ওলাইছে । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাই সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ পৰিষদৰ ১৬ সংখ্য়ক বৈঠকত অধিক ব্যাপক, প্ৰযুক্তি-সক্ষম আৰু জন-অংশগ্ৰহণ ভিত্তিক পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰি সংস্কাৰ কৰা কৌশলৰ কাৰ্যকৰীৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিব । এই বিষয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে।
এই সংশোধিত নিৰ্দেশনাই বৰ্তমানৰ 'এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত' কাৰ্যসূচীক 'এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত অভিযান'লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব । এই বিস্তৃত অভিযানে আইৰণৰ পৰিপূৰকতকৈও ইয়াৰ গুৰুত্ব সম্প্ৰসাৰিত কৰিব । আগতীয়া পৰীক্ষা, চিকিৎসা ব্যৱস্থাপনা, স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য পদ্ধতি, ডিজিটেল ট্ৰেকিং আৰু জন-অংশগ্ৰহণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি একেটা বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য় যে, এই নতুন নিৰ্দেশনাসমূহৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে পূৰ্বৰ ৬x৬x৬ কাঠামোৰ ঠাইত ৭x৭x৭ কৌশল প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব । আগতে এই কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত ছয়টা বিষয়ৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা সাতটা তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । সংশোধিত কৌশলৰ অধীনত ০-৬ মাহৰ কম ওজনৰ (এলবিডব্লিউ) শিশুক সপ্তম হিতাধিকাৰী গোট হিচাপে সংযোজন কৰা হৈছে ।
এই বয়সৰ শিশুৱে যাতে নিতৌ আইৰণ সমৃদ্ধ আৰু বৈচিত্ৰময় খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়েই অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ‘সঠিকভাৱে খোৱা’ শীৰ্ষক সপ্তম কাৰ্যসূচী । সপ্তম ব্যৱস্থাই ডিজিটেল ট্ৰেকিঙৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এক শক্তিশালী নিৰীক্ষণ আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব ।
এই কাৰ্যসূচীয়ে ইয়াৰ সেৱা প্ৰদানৰ আৰ্হি বৰ্তমানৰ টি৩ পদ্ধতি ‘টেষ্ট, ট্ৰিট এণ্ড টক’ৰ পৰা টি৪ পদ্ধতিলৈ উন্নীত কৰিছে । এই ৪ পদ্ধতি হৈছে- ‘টেষ্ট, ট্ৰিট, টক এণ্ড ট্ৰেক’লৈও উন্নীত কৰা হৈছে।
এই সংশোধিত কাঠামোৰ লক্ষ্য হৈছে হিম’গ্লবিন পৰীক্ষা শক্তিশালী কৰা । তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়মাৱলীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আইৰণৰ অভাৱত হোৱা ৰক্তহীনতাৰ চিকিৎসা নিশ্চিত কৰাৰো ব্য়ৱস্থা কৰা হৈছে । পুষ্টি আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যাভ্যাসৰ ওপৰত পৰামৰ্শ বৃদ্ধি কৰিবলৈ লক্ষ্য় স্থিৰ কৰিছে ।
গুৰুতৰ ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী আৰু স্তনপান কৰোৱা মহিলাসকলৰ বাবেও থাকিব বিশেষ সুবিধা । যিসকল মহিলাই মৌখিক আইৰণ চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিয়ে, তেওঁলোকৰ বাবে নিৰ্দেশনাত ফেৰিক কাৰ্বক্সিমাল্ট’জ আৰু আইৰন চুক্ৰ’জ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
আনহাতে,চৰকাৰে হিতাধিকাৰী গোটসমূহৰ মাজত ৰক্তহীনতা সেৱাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ এক সংহত ডিজিটেল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে । নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ হিম’গ্লবিন পৰীক্ষাৰ ৰেকৰ্ড JANANI প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰা হ’ব । আনহাতে শিশুৰ ৰেকৰ্ড RBSK আৰু U-WIN প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা হ’ব এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মসমূহ অৱশেষত এক ঐক্যবদ্ধ এ এম বি অভিযান পৰ্টেলত একত্ৰিত হ’ব বুলি মন্ত্ৰালয়ে সদৰী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:এথলেটিক হাৰ্ট চিণ্ড্ৰম বিপদৰ আগজাননী নেকি ? অতি সক্ৰিয় লোকৰ কিয় বেছি হয় ?
গৰ্ভধাৰণৰ পিচত পেটৰ তলৰ অংশত বিষ-ৰক্তস্ৰাৱ হৈছে নেকি? কোনো ৰোগৰ লক্ষণ নেকি?