আমি দিনত শোৱাটো উচিত নে অনুচিত ? ইয়াৰ ফলত কোনো ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে নেকি

গৱেষণাত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে দিনটোত ৩০ মিনিটতকৈ অধিক সময় টোপনি যোৱাৰ ফলত ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় এই সন্দৰ্ভত কি কয় বিশেষজ্ঞই জানো আহক-

Long Daytime Napping Linked to Higher Risk of Type 2 Diabetes: Insights from Meta-Analyses and Cohort Studies
আমি দিনত শোৱাটো উচিত নে অনুচিত ? ইয়াৰ ফলত কোনো ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে নেকি (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 2, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
দিনত শুবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এলাৰ্ম ছেট কৰক কাৰণ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিলে ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ এইকথা আমাৰ নহয় বিশেষজ্ঞই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷

বৰ্তমান ব্যস্ততাৰে ভৰা আমাৰ এই জীৱনত শোৱাটো এটা সাধাৰণ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে ৷ বহুতে ইয়াক ভাগৰৰ পৰা উপশম আৰু কামৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ উপায় বুলি গণ্য কৰে ৷ এটা অধ্যয়নৰ উন্মেষ ঘটিছে য’ত গৱেষকসকলে দিনৰ ভাগত টোপনি অহা আৰু ডায়েবেটিছৰ আশংকাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছে ৷ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ প্লেটফৰ্ম পাবমেডত প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই গৱেষণা ৷ এই অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আছিল দিনৰ ভাগত টোপনি যোৱাৰ ফলত ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনাত প্ৰভাৱ পৰে নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰা ৷

ইয়াৰ বাবে পূৰ্বে প্ৰকাশিত কেইবাটাও অধ্যয়নৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি বিশ্লেষণ কৰা হৈছিল ৷ গৱেষকসকলে মানুহৰ শোৱাৰ অভ্যাস, টোপনিৰ সময়, স্বাস্থ্যৰ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ৷ এই অধ্যয়নত এই কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যে দিনটোত ৩০ মিনিটতকৈ অধিক সময় টোপনি যোৱাৰ ফলত ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় নেকি ৷ এই অধ্যয়নৰ বিষয়ে অধিক জানো আহক ৷

এই গৱেষণাত ৪০টা ভিন্ন অধ্যয়ন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, য’ত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল ৷ তথ্য সংগ্ৰহৰ সময়ত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে দিনটোত টোপনি গৈছিল নেকি আৰু যদি শুইছিল তেন্তে কিমান দিনলৈ টোপনি গৈছিল সেয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল ৷ তাৰ পিছত এই তথ্য ডায়েবেটিছৰ অৱস্থা আৰু তেজৰ চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছিল ৷

বিশ্লেষণত প্ৰকাশ পাইছে যে, যিসকলে দিনটোত ৩০ মিনিটতকৈ অধিক সময় বিশেষকৈ ১ ঘণ্টা বা তাতকৈ অধিক সময় টোপনি লয় তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ কিন্তু যিসকলে কম টোপনি অৰ্থাৎ ২০ৰ পৰা ৩০ মিনিট টোপনি লৈছিল, তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা স্পষ্টভাৱে বৃদ্ধি পোৱা নাছিল ৷ গৱেষকসকলৰ মতে দিনটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি টোপনি যোৱাটো এটা সতৰ্কবাণী হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ যিসকলৰ ইতিমধ্যে ডায়েবেটিছৰ বিপদজনক কাৰক আছে ৷ সেয়েহে টোপনিৰ সময়ৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ পৰামৰ্শ এই অধ্যয়নত দিয়া হৈছে ৷

গাজিয়াবাদৰ অন্তঃস্ৰাৱ বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্বপ্নীল জৈনে বুজাইছে যে, দীঘলীয়া টোপনিয়ে শৰীৰৰ স্বাভাৱিক শৰীৰৰ ঘড়ীত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ইনচুলিনৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে তেজৰ চুগাৰৰ মাত্ৰাত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ তদুপৰি দিনত অত্যধিক টোপনি যোৱা লোকসকল প্ৰায়ে শাৰীৰিকভাৱে কম সক্ৰিয় হয় ৷

কেতিয়াবা, দিনৰ ভাগত টোপনি অহাটো অপৰ্যাপ্ত টোপনিৰ লক্ষণ আৰু ৰাতি বেয়া টোপনিৰ সৈতে ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্ক আছে ৷ দীৰ্ঘদিন টোপনি থাকিলে বিপাকীয় ক্ৰিয়া লেহেমীয়া হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি পায় ৷ ওজন বৃদ্ধি ডায়েবেটিছৰ বাবে এটা প্ৰধান বিপদজনক কাৰক ৷ সেয়েহে নিয়মীয়া আৰু দীঘলীয়া টোপনি স্বাস্থ্য সতৰ্কবাণী হিচাপে দেখা যায় ৷

বিশেষজ্ঞৰ মতামত ?

বিশেষজ্ঞই কয় যে, দিনত টোপনি যোৱাটো সম্পূৰ্ণ ভুল নহয়, কিন্তু সময় আৰু অভ্যাসৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ যদি আপুনি টোপনি যাব লাগে তেন্তে ২০ৰ পৰা ৩০ মিনিটত সীমাবদ্ধ কৰক ৷ সম্পূৰ্ণ ৰাতিটো টোপনি অহাটোও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কিয়নো টোপনিৰ অভাৱত দিনৰ ভাগত অত্যধিক টোপনি আহিব পাৰে ৷

ইয়াৰ উপৰিও নিয়মিত শাৰীৰিক কাৰ্য্যকলাপ যেনে দৈনিক খোজ কঢ়া বা লঘু ব্যায়ামে তেজৰ চুগাৰৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত সহায় কৰে ৷ যদি কোনোবাই দিনত সঘনাই নিদ্ৰা অনুভৱ কৰে তেন্তে তাক আওকাণ নকৰিব আৰু আপোনাৰ তেজৰ চুগাৰৰ পৰীক্ষা কৰাব ৷ সুষম খাদ্য, নিয়মীয়া সময়ত খাদ্য গ্ৰহণ, সক্ৰিয় জীৱনশৈলী আদিয়ে ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5084679/

সম্পাদকৰ পচন্দ

