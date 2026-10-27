ভাইৰাছজনিত গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰাইটিছৰ এইকেইটা লক্ষণক কেতিয়াও নকৰিব আওকাণ

ভাইৰাছজনিত গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰাইটিছৰ এইকেইটা লক্ষণক কেতিয়াও নকৰিব আওকাণ
এই ৰোগত প্ৰায়ে বমি, বমি ভাব হোৱা, ডায়েৰিয়া, পেটৰ পেশী টানি ধৰা আদি লক্ষণে গা কৰি উঠে ।
Published : October 27, 2026 at 5:46 PM IST
প্ৰায়ভাগ লোকে ভাইৰাছজনিত গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰাইটিছত আক্ৰান্ত হয় । বহুতে এয়া তেনেই সাধাৰণ ৰোগ বুলি গণ্য কৰে । ভাইৰাছজনিত গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰাইটিছ হৈছে পাকস্থলী আৰু অন্ত্ৰৰ তীব্ৰ ভাইৰাছজনিত সংক্ৰমণ । এই ৰোগবিধক সাধাৰণতে 'ষ্টমাক ফ্লু'বুলিও কোৱা হয় ।
এই ৰোগৰ ফলত অন্ত্ৰৰ ভিতৰৰ আৱৰণত প্ৰদাহ হয় । এই ৰোগবিধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ে বমি, বমি ভাব হোৱা, ডায়েৰিয়া, পেটৰ পেশী টানি ধৰা আদি লক্ষণে গা কৰি উঠে । সাধাৰণতে এই ৰোগ হোৱাৰ মূলতে হৈছে ন’ৰ’ভাইৰাছ আৰু ৰোটাভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ । প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তৰল পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে জিৰণি ল’লে এই ৰোগৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰি ।
ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই লক্ষণসমূহে দেখা দিয়াৰ পিচতো সাৱধানতা অৱলম্বণ কৰিব নালাগিব । কিছুমান লক্ষণে কোনো গুৰুতৰ ৰোগ অথবা অন্তৰ্নিহিত অৱস্থাৰ ইংগিত দিব পাৰে । সেইবাবে জটিলতা ৰোধ কৰিব লাগিব । এয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে সময়মতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
মুম্বাইৰ ছাইফী হাস্পতালৰ পৰামৰ্শদাতা হেপাট’লজিষ্ট তথা লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট বিশেষজ্ঞ ডাঃ চেতন কালালে কয় যে ভাইৰেল গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰাইটিছ সাধাৰণতে আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শৰ জৰিয়তে বা দূষিত খাদ্য বা পানী সেৱনৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা থাকে । যদি আপুনি সুস্থ হৈ থাকে তেন্তে কোনো ধৰণৰ গুৰুতৰ জটিলতা নোহোৱাকৈ উপশম হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে; কিন্তু সৰু ল’ৰা-ছোৱালী, বৃদ্ধ আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল লোকৰ বাবে ভাইৰাছজনিত গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰাইটিছ জীৱন সংকটজনক হ’ব পাৰে ।
- যদি এনে কোনো লক্ষণে দেখা দিয়ে তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত
- এই ৰোগত শৰীৰত ডিহাইড্ৰেচন বা পানীৰ অভাৱ গুৰুতৰ চিন্তাৰ বিষয় হ’ব পাৰে
- সঘনাই ডায়েৰিয়া আৰু বমি হ’লে শৰীৰত তৰল পদাৰ্থ আৰু ইলেক্ট্ৰ’লাইটৰ অভাৱ হ'ব পাৰে
- ডিহাইড্ৰেচনৰ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ হ’ল মুখখন শুকান হোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা, প্ৰস্ৰাৱ হ্ৰাস । এই লক্ষণে দেখা দিয়াৰ লগে লগে শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত
- শৌচত তেজ বা শ্লেষ্মা থকাটোও চিকিৎসকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰিব লাগে
- গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত ডায়েৰিয়া সাধাৰণতে দেখা যায় যদিও তেজত বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ (যেনে ছালমোনেলা বা শ্বিগেলা) বা আন অন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সংকেত দিব পাৰে
- তদুপৰি যদি বেছি জ্বৰ ৪৮–৭২ ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় থাকে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । কাৰণ ই বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ বা আন কোনো অন্তৰ্নিহিত চিকিৎসাজনিত সমস্যাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে
- বিশেষকৈ ব্যক্তিজনে তৰল পদাৰ্থ ধৰি ৰাখিবলৈ অক্ষম হ’লে ধাৰাবাহিকভাৱে বমি হ’লে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত । বিশেষকৈ সৰু ল’ৰা-ছোৱালী আৰু বৃদ্ধৰ বমি বন্ধ হোৱাৰ পিছতো দ্ৰুতগতিত ডিহাইড্ৰেচন হোৱাৰ আশংকা থাকে
- যদি পেটৰ তীব্ৰ বিষ হয় তেতিয়া কেৱল পেটৰ সাধাৰণ বিষ বুলি উলাই কৰিব নালাগে । এয়া কেৱল এপেণ্ডিচাইটিছ বা আন গুৰুতৰ চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে
- ভাৰতৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সতৰ্কবাণী হৈছে চকু বা ছাল হালধীয়া হোৱা আৰু প্ৰস্ৰাৱ ক’লা হোৱা । বমি, বমিভাব হোৱা, ভোক কমা আদি কেতিয়াবা হেপাটাইটিছৰ ফলত হোৱা জণ্ডিচৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে । বিশেষকৈ হেপাটাইটিছ এ বা ইৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে
মন কৰিবলগীয়া বিষয়
গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰাইটিছৰ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে অ'আৰএছ , পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তৰল পদাৰ্থ আৰু জিৰণি ল'লেই নিৰাময় হয় । কিন্তু এসপ্তাহতকৈ অধিক সময় লক্ষণ অব্যাহত , জ্বৰ ,শৌচত তেজ ওলোৱা , তীব্ৰ বিষ হোৱা বা ডিহাইড্ৰেচন বা জণ্ডিচৰ লক্ষণে দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:আপোনাৰ সন্তানটি সমনীয়াতকৈ চাপৰ নেকি ? শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব কেতিয়া ?
স্তন কৰ্কট সজাগতা মাহ: প্ৰতিগৰাকী মহিলাই জনা উচিত এইকেইটা লক্ষণ আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা