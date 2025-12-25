কুজি থেকেৰাৰ এইসমূহ গুণাগুণৰ বিষয়ে পূৰ্বে জানিছিল নে ?

কুজি থেকেৰাৰ এইসমূহ গুণাগুণৰ বিষয়ে পূৰ্বে জানিছিল নে ?
কুজি থেকেৰা জেঠ-আহাৰ মাহত পুৰঠ হয় ৷ ব্যঞ্জন সোৱদ বৃদ্ধি কৰা এইবিধ ফলৰ আছে অনেক উপকাৰিতা সেয়ে আজি এই কুজি থেকেৰাৰ গুণাগুণৰ বিষয়েই জানো আহক-
Published : December 25, 2025 at 5:20 PM IST
ঘৰত ককা-আইতা থকাসকলে হয়তো তেওঁলোকৰ মুখত কুজি থেকেৰাৰ নাম শুনিছে ৷ আজিকালি এলাগি হোৱা থেকেৰা আচলতে ঔষধি গুণৰ ভাণ্ডাৰ ৷ যিমানেই পুৰণা হয়, থেকেৰাৰ ঔষধি গুণ সিমানেই বৃদ্ধি হয় ৷ বৰ থেকেৰা, কুজু থেকেৰা, ৰূপহী থেকেৰা আদি কেইবাপ্ৰকাৰো থেকেৰা অসমত পোৱা যায় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কুজি থেকেৰাৰ ঔষধি গুণ আটাইতকৈ বেছি ৷
কুজি থেকেৰা জেঠ-আহাৰ মাহত পুৰঠ হয় ৷ এই পকা ফলবোৰ পাৰি আনি তাৰ ভিতৰৰ গুটিবোৰ উলিয়াই লৈ ওপৰৰ বাকলিবোৰ ভালকৈ ধুব লাগে ৷ অলপ সময় পানীত তিয়াই থৈ তাৰ পাছত সৰু সৰুকৈ কাটি বাঁহৰ চালনী বা খৰাহীত মেলি চোকা ৰ'দত কিছুদিন শুকুৱাব লাগে ৷ শুকালে থেকেৰাখিনি এটা গ্লাছৰ বটলত ভৰাই থৈ বহু বছৰলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৷
আজি কুজি থেকেৰাৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জানো আহক-
- পেটৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী
পেট কামোৰণি, ক্ৰনিক ডিচেন্টেৰী, কোষ্ঠকাঠিন্য আদি বিভিন্ন পেটৰ সমস্যাত কুজি থেকেৰা বৰ উপকাৰী ৷ ইয়াৰ বাবে দুই ফুটা থেকেৰা এগিলাচ পানীত অকণমান তালমিছিৰি দি এৰাতি তিয়াই থ’ব লাগে ৷ পুৱা ছেকনিৰে ছেকি সেই পানীখিনি খাব লাগে ৷ কিছুদিন এনেকৈ খালে পেটৰ ৰোগ দূৰ হয় ৷
- দূৰ কৰে প্ৰস্ৰাৱজনিত সমস্যা
প্ৰস্ৰাৱ জ্বলা-পোৰা, সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ হোৱা বা প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণজনিত ৰোগত পুৰণি কুজি থেকেৰা মহৌষধ ৷ দুই-তিনি ফুটা পুৰণি থেকেৰা এগিলাচ পানীত ৰাতি তিয়াই পিছদিনা খালী পেটত সেয়া সেৱন কৰিলে প্ৰস্ৰাৱৰ যিকোনো সমস্যা সমাধান হয় ৷
- নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ৰক্তচাপ
উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা থকাসকলে কুজি থেকেৰা খোৱাটো খুব দৰকাৰী ৷ তেওঁলোকে থেকেৰাৰ চৰবত, দাইল বা অন্য আঞ্জাত দুই-এফুটা থেকেৰা দি খালে উপকৃত হ'ব ৷
- ওজন হ্ৰাসত সহায়ক
যদি আপুনি ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে কুজি থেকেৰা আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব ৷ ইয়াত থকা হাইড্ৰক্সিচাইট্ৰিক এচিডে ওজন হ্ৰাস কৰাৰ কাম কৰে ৷
- অন্ত্ৰৰ ৰোগৰ ঔষধ
অন্ত্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যা যেনে প্ৰদাহজনিত অন্ত্ৰ, অন্ত্ৰৰ আলচাৰতো কুজি থেকেৰাই ঔষধৰ কাম কৰে ৷ ইয়াত থকা গেষ্ট্ৰ’প্ৰটেক্টিভ আৰু এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণে অন্ত্ৰক সুস্থ কৰি ৰাখে ৷
- প্ৰতিৰোধ কৰে কৰ্কট ৰোগ
থেকেৰা টেঙাত থকা গাৰ্চিনল এটা ফলপ্ৰসূ এন্টিঅক্সিডেন্ট, যিয়ে বেয়া কলেষ্টেৰল অক্সিডাইজ কৰে আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ তদুপৰি, কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত থেকেৰা টেঙা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷
- চৰ্দি-কাহ ৰোধ কৰাতো সহায়ক
চৰ্দি বা শ্বাসজনিত ৰোগতো থেকেৰা উপকাৰী ৷ থেকেৰাই ছালৰ সৌন্দৰ্য্য় বঢ়ায় ৷ তদুপৰি, কুজি থেকেৰাই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে ৷
উৎস
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7730552/
- file:///C:/Users/user/Downloads/478-21-5079-1-10-20250318.pdf
লগতে পঢ়ক