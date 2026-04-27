ETV Bharat / health

ভিটামিন-খনিজ দ্রব্য লাভ কৰিবলৈ নিশ্চিন্তে খাওক তৰমুজ

তৰমুজ খালে শৰীৰটোত সতেজ অনুভৱ হয় কিয় ?

Know the benefits of watermelon
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 4:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গ্রীষ্মৰ ৰসাল ফল বুলিলে প্রথমে মনলৈ আহে তৰমুজ । এইবিধ ফল খোৱাৰ লগে লগে শৰীৰে প্রয়োজনীয় পানী লাভ কৰে । তদুপৰি শৰীৰৰ বাবে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানো ইয়াত পোৱা যায় । এইবিধ ফল সহজলভ্য বাবে সকলোৱে খাব পাৰে । এইবিধ ফল যদি নিয়মীয়াকৈ খায় তেতিয়াহ'লে শৰীৰত জলশূন্যতাৰ সমস্যাই গা কৰিব নোৱাৰে ।

তৰমুজত প্ৰচুৰ পৰিমাণে জলীয় অংশ থকাৰ উপৰি শৰ্কৰা, খনিজ দ্রব্য বিশেষকৈ প্ৰ'টিন, চর্বি, ফাইবাৰ, কেলছিয়াম, কার্ব'হাইড্রেট, পটাছিয়াম, তাম, জিংক, আয়ৰণ, ফোলেট, মেগনেছিয়াম, ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'বি', ভিটামিন 'ই', লাইকোপিন, বিটা কেৰোটিন আদি পোৱা যায় ।

তৰমুজ খালে শৰীৰটো সতেজ অনুভৱ হয় । সেইবাবে প্রচণ্ড গৰমত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে যদিহে এগিলাছ তৰমুজৰ ৰস খায় তেতিয়াহ'লে ৰ'দত ঘূৰা-ফুৰা কৰিলেও ক্লান্তিবোধ নকৰে । যদিহে সম্ভৱ হয় টিফিনত এই ফলবিধৰ সৰু সৰু টুকুৰাও নিব পাৰে ।

এইবিধ ফল খালে কি কি উপকাৰ হয় ?

  • তৰমুজত থকা বিভিন্ন উপাদানৰ বাবে ছালখন মসৃণ তথা উজ্জ্বল কৰি ৰখাত সহায় কৰে । সেইবাবে গৰমৰ দিনত নিয়মীয়াকৈ তৰমুজ খাব লাগে ।
  • এইবিধ ফলে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে । যিসকল লোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী, তেওঁলোকক যিকোনো ৰোগে বা ৰোগৰ ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া আদিয়ে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে । সেইবাবে ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে তৰমুজ খোৱা উচিত।
  • এইবিধ ফলে হাড় শক্তিশালী কৰে । ইয়াত থকা কেলছিয়ামে হাড় শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে ।
  • তৰমুজ খালে চর্বি জমা হোৱাৰ আশংকা নাথাকে । বৰং চর্বি জমা হোৱাটো প্ৰতিৰোধহে কৰে ।
  • ইয়াৰ অন্যতম উপকাৰী গুণ হ'ল হৃদযন্ত্র সুস্থ কৰি ৰখাত সহায়ক।
  • মূত্রথলীত বৰ্জ্য় জমা হোৱাত বাধা দিয়ে ।
  • উচ্চ ৰক্তচাপত আক্রান্তসকলৰ বাবে উপকাৰী বুলি কোৱা হয় ।
  • তৰমুজে হজম শক্তি স্বাভাৱিক কৰে । বিশেষকৈ দুপৰীয়া খাদ্য গ্রহণৰ পাছত যদি তৰমুজ খায় তেতিয়াহ'লে খাদ্যখিনি ভালদৰে হজম হয় ।
  • এচিডিটিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় ।
  • চৰ্দি আদি সমস্যাৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰি ।
  • ষ্ট্ৰো'ক আৰু হার্টএটেক হোৱাৰ পৰাও ৰক্ষা পোৱাটো সম্ভৱ ।
  • নিয়মীয়াকৈ তৰমুজ খালে কিডনীৰ সমস্যাৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰি ।
  • কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিধ ফলৰ গুৰুত্ব আছে ।
  • চকুৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আছে । বিশেষকৈ 'মেকুলাৰ জিডেনেৰেচন'ৰ প্ৰতিৰোধ কৰে ।
  • মাংস-পেশীৰ বিষ উপশমৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক ।
  • ৰ'দত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা লোকসকলে যদি এনেধৰণৰ ফল খায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ শৰীৰত ডিহাইড্ৰেচন বা জলশূণ্য়তাৰ সমস্যাই সহজে গা কৰি উঠিব নোৱাৰে ।
  • তৰমুজ আদি খালি পেটত খোৱাতকৈ আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছত খোৱাটোহে বেছি উপকাৰী । বিশেষকৈ হজমৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালে বেছি ফলদায়ক বুলি ক'ব পাৰি ।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
WATERMELON BENEFITS
ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা
শৰ্কৰা মধুমেহ
DIABETES CAMPAIGN ETV

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.